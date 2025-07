Vantiva - Résultats du Premier Semestre 2025

Communiqué de Presse

Résultats du Premier Semestre 2025

La forte progression de l’EBITDA confirme les progrès du plan de transformation

Guidance confirmée pour l’année 2025

EBITDA AJUSTÉ1 : 64 MILLIONS D'EUROS (22 MILLIONS au S1 2024)

EBITA AJUSTÉ2 : 33 MILLIONS D'EUROS (perte de -12 MILLIONS au S1 2024)

FCF3 POSITIF : 91 MILLIONS D'EUROS (22 MILLIONS au S1 2024)

(Les chiffres du S1 2024 ont été retraités de la cession de SCS)

Paris, France – Le 31 juillet 2025 – Vantiva (Euronext Paris : VANTI), leader mondial des technologies de connectivité, annonce ses résultats financiers pour le premier semestre 2025.

Les comptes consolidés condensés ont été arrêtés par le Conseil d'administration le 30 juillet 2025. Les procédures d'examen limité ont été effectuées et le rapport des commissaires aux comptes sur l’informations financière semestrielle est en cours d’émission.

Eléments financiers clés :

Le chiffre d'affaires a augmenté de 8,0 % sur le semestre pour atteindre 861 millions d'euros (9,4 % à taux de change constants) grâce à l’activité Haut Débit.

L'EBITDA ajusté a presque triplé et atteint 64 millions d'euros sur le semestre contre 22 millions d’euros au S1 2024.

L'EBITA ajusté est positif de 33 millions d'euros contre une perte de -12 millions d'euros au premier semestre 2024.

contre une perte de -12 Le résultat net des activités poursuivies est négatif de -81 millions d'euros, contre -143 millions d'euros en 2024.

Le résultat net du groupe est une perte de -295 millions d'euros, contre une perte de 167 millions d'euros au 30 juin 2024. Il s’explique par la perte de 214 millions d'euros provenant des "activités abandonnées", principalement en raison du recyclage des écarts de conversion à la suite de la cession de Supply Chain Solutions (SCS).

Le flux de trésorerie disponible, après intérêts, impôts, et coûts de restructuration est positif de 91 millions d'euros, contre un flux positif de 22 millions d'euros au premier semestre 2024. Cette amélioration provient essentiellement de la progression de l’Ebitda.et d’une évolution favorable du besoin en fonds de roulement. Cette dernière devrait s’inverser au second semestre.

Au 30 juin 2025, Vantiva disposait d'une trésorerie de 35 millions d'euros et d'une ligne de crédit non utilisée de 69 millions d'euros sur une ligne de 80 millions d’euros.

La dette nette nominale totale (y compris les contrats de location) s'élève à 435 millions d'euros au 30 juin 2025 contre 478 millions d’euros au 31 décembre 2024.

Tim O'Loughlin, Directeur général de Vantiva, a déclaré :

« Les résultats du premier semestre 2025 confirment la réussite de l’intégration de l’activité des équipements clients haut débit et vidéo (CPE) de CommScope et le succès de notre plan plus large de transformation. Le marché haut débit a montré des signes d’amélioration, même si l’environnement demeure contrasté et compétitif. Nous continuons à mettre le client au cœur de notre stratégie tout en manageant nos coûts et nos ressources. Avec la nouvelle organisation en place, et l’arrivée des bénéfices des synergies nous sommes positionnés pour aller de l’avant. »

I- Points Clés S1 2025 et Perspectives 2025





En millions d'euros, activités poursuivies S1 25 S1 24 Taux de change réels Taux de change constants Chiffre d'affaires 861 798 8,0 % 9,4 % EBITDA ajusté 64 22 ns ns En % des ventes 7,4 2,8 463 bps 469 bps EBITA ajusté 33 (12) ns ns FCF après intérêts, impôts et coûts de restructuration 91 22 69 na

Répartition des ventes par produit

En millions d'euros S1 25 S1 24 Taux de change réels Taux de change constants Chiffre d'affaires 861 798 8,0 % 9,4 % don’t Haut Débit 597 466 28,1 % 29,9 % Vidéo 209 262 (20,4 %) (19,4 %) Diversification 56 69 (20,0 %) (19,3 %) EBITDA ajusté 64 22 ns ns En % des ventes 7,4 2,8

Le chiffre d’affaires du groupe a progressé de 8,0% pour atteindre 861 millions d’euros.

Le haut débit était en hausse de près de 30 %, tandis que les activités Vidéo et de Diversification se repliaient de 20 % sous l’effet de la baisse de la demande.

L'EBITDA ajusté est en hausse de près de 42 millions d’euros, et s'est élevé à 64 millions d'euros, contre 22 millions d'euros au premier semestre 2024. En pourcentage, la marge d’EBITDA ajusté s'est établie à 7,4 % du chiffre d'affaires, contre 2,8 % au S1 2024. L’élément clé de cette amélioration a été les gains réalisés sur les frais opérationnels de l’entreprise grâce au succès de l’intégration des activités CPE de CommScope et plus généralement des restructurations engagées.

Le flux de trésorerie disponible après frais financiers, impôts, et coûts de restructuration, est positif à hauteur de 91 millions d'euros, contre 22 millions d’euros au premier semestre 2024.

Cette progression s’explique par l’amélioration de l’EBITDA, des frais financiers et impôts décaissés moins élevés, et une évolution positive du besoin en fonds de roulement qui devrait s’inverser au second semestre.

Perspectives

Les bons résultats du premier semestre soutiennent nos objectifs pour l’année. La société a été épargnée jusqu’à maintenant de tout impact significatif direct des droits de douane et la guidance actuelle reflète l’hypothèse que notre position relativement favorable sur ce sujet perdure.

Objectifs 2025 * :

EBITDA ajusté > 150 millions d'euros

FCF positif

*hypothèse de parité €/$ de 1,05

II- Analyse du compte de résultat





Compte de résultat

En millions d'euros S1 25 S1 24 Taux de change réels Taux de change constants Chiffre d'affaires des activités poursuivies 861 798 8,0 % 9,4 % EBITDA ajusté 64 22 ns ns % des ventes 7,4 2,8 (463) bps (469) bps Amortissements et provisions1 (hors amortissement des actifs incorporels acquis) (31) (34) 9,9 % 8,8 % EBITA ajusté des activités poursuivies 33 (12) ns ns % des ventes 3,8 (1,6) 534 bps 541 bps Amortissement des incorporels issus des acquisitions (6) (12) 50,0 % 58,0 % Éléments non récurrents (47) (59) ns ns EBIT des activités poursuivies (20) (82) ns ns % des ventes (2,4) (10,3) ns ns Produits (charges) financiers (48) (55) 13,4 % 7,4 % Impôt sur le revenu (13) (5) ns ns Contribution des sociétés mises en équivalence 0 (1) ns ns Résultat net des activités poursuivies (81) (143) 43,8 % 28,5 % Résultats des activités abandonnées (214) (24) ns ns Résultat net de l'exercice (295) (167) (76,5 %) (89,6 %)

1 Provisions pour risques, litiges et garanties.

Le chiffre d'affaires pour le premier semestre s'élève à 861 millions d'euros, soit une augmentation de 8,0 % (9,4 % à taux de change constants). Cette croissance provient principalement de la reprise de l’activité du Haut Débit.

L'EBITDA ajusté s’élève à 64 millions d'euros, contre 22 millions d'euros au premier semestre 2024. La progression de près de 5 points de la marge s’explique par la rationalisation des structures réalisée au cours du second semestre 2024 et poursuivie au premier semestre 2025.

L'EBITA de 33 millions d'euros a augmenté de 45 millions d'euros, grâce à la hausse de l'EBITDA.

L'amortissement des incorporels issus des acquisitions s'est élevé à -6 millions d'euros, contre -12 millions d'euros au premier semestre 2024.

Les éléments non récurrents affichent un solde négatif de -47 millions d'euros, (contre -59 millions d’euros au premier semestre 24) résultant de :

Coûts de restructuration de -38 millions d'euros, contre -63 millions d’euros au premier semestre 2024. Cette forte diminution s’explique par l’avancement des réorganisations liées à l’intégration des activités CPE de CommScope.

de -38 millions d'euros, contre -63 millions d’euros au premier semestre 2024. Cette forte diminution s’explique par l’avancement des réorganisations liées à l’intégration des activités CPE de CommScope. Autres produits et charges, qui représentent un bénéfice de 1 millions d'euros contre une perte de -8 millions d'euros l'année précédente.

qui représentent un bénéfice de 1 millions d'euros contre une perte de -8 millions d'euros l'année précédente. Pertes de valeur sur actifs non courants de -8 millions d'euros (contre -4 millions d'euros en 2024).





L'EBIT est négatif de -20 millions d'euros, ce qui représente une amélioration de 62 millions d’euros par rapport à l’année précédente.

Les charges financières nettes s'élèvent à -48 millions d'euros pour ce semestre, contre -55 millions d'euros l'année précédente.

L'impôt sur le revenu s'est élevé à -13 millions d'euros, contre -5 millions d'euros au S1 2024.

Le résultat des sociétés mises en équivalence est à zéro contre -1 millions d'euros sur le premier semestre 2024.

Le résultat net des activités poursuivies pour le semestre ressort à -81 millions d’euros contre une perte de -143 millions d'euros au S1 2024.

Les activités abandonnées ont contribué négativement à hauteur de -214 millions d'euros principalement en raison des conséquences de la cession des activités de SCS cédées.

Le résultat net du groupe est une perte de -295 millions d'euros, contre une perte de

-167 millions d'euros au premier semestre 2024.

Analyse des Flux de Trésorerie et de la Dette

En millions d'euros S1 25 S1 24 Taux de change réels Taux de change constants EBITDA ajusté des activités poursuivies 64 22 ns Ns Investissements (28) (34) (17,1 %) (16,1 %) Dépenses non récurrentes (impact sur la trésorerie) (41) (44) (6,4 %) (5,8 %) Variation du BFR et des autres actifs et passifs 117 123 (4,5 %) (2,4 %) Flux de trésorerie disponible avant intérêts et impôts 112 67 67,1 % 71,9 % Flux de trésorerie disponible après intérêts et impôts et avant restructuration 91 22 ns ns





30/06/2025 31/12/2024 Dette nominale brute (y compris les dettes de location) 470 508 Trésorerie et équivalents de trésorerie (35) (30) Dette nominale nette (non-IFRS) 435 478 Ajustements IFRS (7) (10) Dette financière nette (IFRS) 427 468

Le flux de trésorerie disponible avant intérêts et impôts passe d'un montant de 67 millions d'euros à un montant de 112 millions d'euros au 30 juin 2025. Cette amélioration est due à l'EBITDA (+42 millions d'euros) et à la baisse des investissements (6 millions d’euros).

Les charges de restructurations décaissées se sont élevées à 41 millions d’euros sur ce semestre contre 44 millions d’euros au premier semestre 2024.

Le flux de trésorerie disponible après intérêts et impôts et charges de restructuration devient positif et s’élève à 91 millions d’euros contre un montant de 22 millions d’euros enregistrés au premier semestre 2024.

La position de trésorerie, y compris la facilité de crédit non utilisée, s'élevait à 104 millions d'euros à la fin du mois de juin 2025.

La dette nette nominale au 30 juin 2025 s'élevait à 435 millions d'euros contre 478 millions d’euros au 31 décembre 2024.

Selon les normes IFRS, la dette nette s'élève à 427 millions d'euros au 30 juin 2025 contre 468 millions d'euros au 31 décembre 2024.

Annexes

Détail de la dette

En millions d'euros

Ligne Caractéristiques Nominal Montant IFRS Taux nominaux Taux IFRS Barclays Cash : Euribor 3M + 2,50 % & PIK 268 264 10,2 % 11,7 % Angelo Gordon Cash : Euribor 3M + 4,00 % & PIK 139 135 13,2 % 18,1 % Wells Fargo WF prime rate + 1,75 marge USD 11 11 8,4 % 8,4 % Intérêts capitalisés courus 37 37 N/A N/A Leasing 14 14 15,7 % 15,7 % Intérêts courus et autres 1 1 N/A N/A% Dette totale 470 462 10,4 % 12,7 % Trésorerie et équivalents 35 35 Dette nette 435 427

Annexe - Rapprochement des indicateurs

En plus des résultats publiés, et pour permettre une meilleure comparaison des tendances de la performance opérationnelle entre le premier semestre 2025 et 2024, Vantiva présente une série d'indicateurs ajustés qui excluent les éléments suivants tels qu'ils sont présentés dans le compte de résultat consolidé et les états financiers du groupe :

Frais de restructuration nets

Dépenses nettes de dépréciation d'actifs

Autres produits et charges (autres éléments non récurrents)





En millions d'euros S1 25 S1 24 Variation1 EBIT des activités poursuivies (20) (82) 62 Frais de restructuration, nets 38 63 (25) Gains (pertes) de dépréciation sur actifs opérationnels non récurrents 8 4 5 Autres produits (charges) 1 (8) 10 Amortissement des incorporels issus des acquisitions 6 12 (6) EBITA ajusté des activités poursuivies 33 (12) 45 Amortissements et dépréciations ("D&A") 2 31 34 (3) EBITDA ajusté des activités poursuivies 64 22 42 1 Variation aux taux de change réels 2 Hors amortissement des actifs incorporels résultant des acquisitions et y compris les provisions pour risques, litiges et garanties.







L'EBITDA ajusté correspond au résultat des activités poursuivies avant impôts et résultat financier, hors autres produits et charges, dotations aux amortissements (y compris l'impact des provisions pour risques, garanties et litiges).

L'EBITA ajusté correspond au résultat des activités poursuivies avant impôts et résultat financier net, à l'exclusion des autres produits et charges et des éléments de dépréciation des accords de partenariat public-privé.

Impact de l'IFRS 16

S1 2025 (y compris IFRS 16) S1 2025

(hors IFRS16) Impact de l'IFRS16 (en millions d'euros)





Aux taux actuels Aux taux actuels Aux taux



actuels Chiffres d'affaires 861 861 0 EBITDA ADJ 64 59 +5 EBITA 33 32 +1 Flux de trésorerie d'exploitation 9 5 +4 FCF avant frais financiers et impôts 112 107 +5 FCF après frais financiers et impôts 91 87 +4

Avertissement : Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations qui constituent des "déclarations prospectives", y compris, mais sans s'y limiter, des déclarations qui prédisent ou indiquent des événements, des tendances, des plans ou des objectifs futurs, sur la base de certaines hypothèses ou qui ne sont pas directement liées à des faits historiques ou actuels. Ces déclarations prospectives sont fondées sur les attentes et les convictions actuelles de la direction et sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes susceptibles d'entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et les résultats futurs exprimés, prévus ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Pour une liste et une description plus complète de ces risques et incertitudes, veuillez-vous référer aux documents déposés par Vantiva auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF). Le document d'enregistrement universel 2024 a été déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 17 avril 2025, sous le numéro D.25-0279.

À propos de Vantiva

Repoussons les limites

Vantiva (Euronext Paris : VANTI) est un leader technologique mondial dans le domaine des équipements domestiques (CPE). Depuis plus de 130 ans, Vantiva, autrefois connue sous le nom de Technicolor, développe des solutions qui connectent les consommateurs du monde entier aux contenus et services les plus importants pour eux. Aujourd’hui, l’entreprise continue de redéfinir la connectivité grâce à des systèmes intelligents qui font référence dans le haut-débit, la vidéo et l’IoT (Internet des Objets), transformant la façon dont chacun vit, travaille et interagit avec les autres.

Vantiva associe une approche centrée sur le client avec des décennies d'expertise en développement logiciel, en conception de matériel électronique et en gestion flexible de la chaîne d'approvisionnement, afin d’offrir des solutions de haute qualité à grande échelle. Ces compétences font de Vantiva un partenaire de confiance pour les principaux opérateurs télécoms dans le monde, ainsi que pour toutes les entreprises clientes et les consommateurs à travers la planète.

L’engagement fort de Vantiva en matière de durabilité et ses pratiques commerciales responsables ont été récompensées par plusieurs médailles d’or et de platine délivrées par EcoVadis, qui salue ses performances environnementales et sociales, et place Vantiva parmi le top 2 % des organisations de son secteur évaluées à l'échelle mondiale.

Basée à Paris, avec des sièges régionaux en Australie, au Brésil, en Chine, en Inde, en Corée du Sud, au Royaume-Uni et aux États-Unis, l'entreprise répond aux besoins d’une clientèle internationale diversifiée.

Pour plus d'informations, consultez vantiva.com et suivez Vantiva sur LinkedIn et X (Twitter).

1 L'EBITDA ajusté correspond au résultat des activités poursuivies avant impôts et résultat financier, hors autres produits et charges, « step-up » sur stocks, amortissements des incorporels issus des acquisitions ; des dotations aux amortissements (y compris l'impact des provisions pour risques, garanties et litiges).

2 L'EBITA ajusté correspond au résultat des activités poursuivies avant impôts et résultat financier, hors autres produits et charges, « step-up » sur stocks, amortissements des incorporels issus des acquisitions).

3 Après intérêts et impôts et charges de restructuration.

