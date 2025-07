Sidetrade trace sa voie dans l’IA responsable avec la publication de son rapport RSE 2024

Dans un monde numérique où les algorithmes gagnent chaque jour en puissance, Sidetrade, pionnier de l’intelligence artificielle (IA) au service de la gestion du cashflow des entreprises, réaffirme sa position de leader responsable. L’entreprise dévoile aujourd’hui son rapport RSE 2024, marquant une nouvelle étape dans son engagement en faveur d’un numérique sobre, d’une gouvernance éthique et d’une croissance inclusive.

Structuré selon la norme volontaire CSRD VSME, le rapport 2024 de Sidetrade raconte une histoire exemplaire du paysage technologique : celle d’une entreprise qui, en 2024, a su conjuguer très forte croissance (+26% de chiffre d’affaires) avec une baisse de son empreinte carbone (-3,3%). Ce contraste n’est pas anodin. Il incarne la volonté de Sidetrade de décorréler croissance économique et empreinte environnementale.

« Le cash reste l’oxygène de la croissance des entreprises. Pourtant, cette croissance ne peut plus faire abstraction de son impact. Sidetrade s’inscrit donc dans une exigence nouvelle, celle de concilier performance et conscience », déclare Olivier Novasque, PDG-fondateur de Sidetrade. « Aimie, notre IA agentique, se doit d’être utile, sobre, capable d’aligner création de valeur, excellence opérationnelle et impact sociétal. »

Sidetrade a mis en œuvre en 2024 un programme ambitieux de sobriété numérique. Avec un taux de virtualisation de 95,6%, des data centers, en Europe comme sur le continent Nord-Américain, alimentés à 100% en énergies renouvelables et un rendement énergétique de 1,39 (très inférieur à la moyenne de l’Union Européenne*), Sidetrade redéfinit les standards de l’industrie SaaS.

Sidetrade fait une percée remarquée sur la scène extra-financière avec l’attribution de la médaille Platine d’EthiFinance et la médaille Argent d’EcoVadis, intégrant ainsi leur top 15% des entreprises les mieux notées en Europe. Une reconnaissance qui salue autant la réduction mesurée de son empreinte carbone que la solidité de sa gouvernance RSE, pilotée par un comité rattaché à la direction.

« Exigence et ambition sont les deux moteurs de notre trajectoire RSE. L’un garantit la rigueur de nos engagements, l’autre nous oblige à viser plus haut, plus loin, pour créer un impact réel et durable » indique Philippe Gangneux, DAF et Ambassadeur RSE de Sidetrade.

Membre actif du Pacte mondial des Nations Unies, Sidetrade aligne sa feuille de route sur 10 des Objectifs de développement durable. Parmi eux, l’action climatique, l’égalité professionnelle, la gouvernance éthique et la résilience numérique.

Le rapport RSE 2024 de Sidetrade, assorti d’indicateurs précis, est disponible ici.

*source : La Transition du secteur du numérique, ADEME 2024

