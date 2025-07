Genetec Cloudrunner est désormais hébergé au Canada pour mieux lutter contre la criminalité liée aux véhicules tout en répondant aux exigences locales en matière de souveraineté des données

MONTRÉAL, 31 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Genetec Inc. (“Genetec”), le leader mondial des logiciels de sécurité physique d’entreprise, annonce aujourd’hui que son système d’investigation véhicules basé sur le cloud, CloudrunnerMC, est désormais hébergé au Canada sur la plateforme cloud Microsoft Azure. Ainsi, les données sensibles des forces de l’ordre, des agences de sécurité et des organisations du secteur privé canadiennes restent au Canada tout en offrant réactivité, évolutivité et fiabilité.

Cloudrunner est un système d’investigation véhicules qui aide les organismes de sécurité publique et les équipes de sécurité à détecter, analyser et répondre aux crimes liés à des véhicules. Conçu dans le respect de la vie privée et de la réglementation, Cloudrunner soutient une approche proactive du maintien de l’ordre et contribue à la sécurité des communautés. Il offre des alertes en temps réel, des outils de recherche historique et une interface cartographique intuitive qui facilite la visualisation de l’activité des véhicules, la collaboration entre les juridictions et le partage des informations en toute sécurité.

« Face à l’augmentation des crimes liés à des véhicules au Canada, les forces de l’ordre ont besoin d’outils puissants, basés sur les données, qui les aident à résoudre les affaires plus rapidement et à assurer la sécurité des communautés », déclare Larry Legere, directeur commercial chez Genetec Inc. « En hébergeant Cloudrunner au Canada, nous fournissons aux organismes les outils dont ils ont besoin pour prendre des décisions rapides et éclairées qui les aident à garder une longueur d’avance sur les activités criminelles, tout en conservant les données sensibles à l’intérieur de nos frontières. »

En combinant la reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation (RAPI) avec des métadonnées riches, telles que le type, la marque, le modèle et la couleur du véhicule, Cloudrunner permet aux utilisateurs d’identifier rapidement les véhicules recherchés, même avec des informations partielles, à toute heure du jour ou de la nuit, et dans toutes les conditions météorologiques. La plateforme prend en charge les alertes en temps réel, les capacités de recherche historique et les outils d’enquête qui aident les forces de l’ordre à localiser les suspects en mouvement et à résoudre les affaires plus rapidement.

« L’une de nos principales préoccupations lors de l’évaluation de Cloudrunner était de nous assurer que toutes les données collectées seraient stockées en toute sécurité et resteraient à l’intérieur des frontières canadiennes », affirme Jeff Joyce, directeur des services de stationnement à l’Université de Colombie-Britannique (UBC). « La souveraineté des données était une priorité non négociable pour nous, car elle répond non seulement aux exigences réglementaires, mais renforce également notre engagement à protéger les informations sensibles et à maintenir la confiance de notre communauté universitaire. »

Le Canada rejoint ainsi une liste croissante de pays, dont les États-Unis, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, où Cloudrunner est hébergé localement afin de répondre aux besoins des organismes exigeant que les données résident à l’intérieur des frontières nationales. Les nouveaux utilisateurs canadiens, tout comme les utilisateurs existants, bénéficieront automatiquement d’un hébergement au Canada lors de la configuration de Cloudrunner, sans aucun changement à leurs processus actuels.

Pour plus d'informations sur Cloudrunner au Canada, rendez-vous sur https://www.genetec.com/fr/lancements-de-produits/cloudrunner-dans-un-cloud-heberge-au-canada

Genetec Inc. est une entreprise technologique internationale qui transforme le secteur de la sécurité physique depuis plus de 25 ans. Le portefeuille de solutions de la société permet aux entreprises, aux gouvernements et aux communautés du monde entier de sécuriser les personnes et les biens, tout en améliorant l’efficacité opérationnelle et en garantissant le respect de la vie privée.

Genetec fournit les meilleurs produits au monde pour la gestion vidéo, le contrôle d’accès et la RAPI, tous basés sur une architecture ouverte et conçus avec la cybersécurité au cœur de leur développement. Le portefeuille de la société comprend également des solutions de détection d’intrusion, d’interphonie et de gestion des preuves numériques.

Genetec, dont le siège social est situé à Montréal, au Canada, compte plus de 42 500 clients, qu’elle accompagne via un vaste réseau de partenaires distributeurs et de consultants certifiés dans plus de 159 pays.

Pour plus d'informations sur Genetec, rendez-vous sur : www.genetec.com/fr

