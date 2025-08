Tallinna Vee müügitulu ulatus teises kvartalis 19,4 miljoni euroni 

AS-i Tallinna Vesi müügitulu oli 2025. aasta teises kvartalis 19,4 miljonit eurot, kasvades peamiselt ehitusteenuste müügitulu arvelt.

Võrreldes 2024. aasta teise kvartaliga oli müügitulu 23,4% ehk 3,7 miljoni võrra suurem. Tulude kasvu mõjutas enim tütarettevõtte ehitusteenuste müügitulu, mis suurenes võrreldes eelnenud aasta sama perioodiga 2,65 miljoni euro võrra.

Veeteenuste müügitulu suurenes 0,95 miljoni euro võrra, vähenedes äritarbijatele osutatud veeteenuste osas ning kasvades eratarbijate veeteenuste osas. Veeteenuste müügitulu muudatus tuli peamiselt alates 1. maist kehtivast uuest veeteenuste hinnast, mis võttis arvesse nii seadusest tuleneva kohustuse ühtlustada teenuse hind era- ja äritarbijatele 1. juuliks 2026, kui ka investeeringuvajaduse veeteenuste jätkusuutlikkuse tagamiseks.

Ettevõtte puhaskasum oli 2025. aasta teises kvartalis 1,37 miljonit eurot, mida on 0,83 miljoni euro võrra vähem kui eelnenud aasta samal perioodil. Puhaskasumit mõjutas oluliselt suurenenud maksukulu.



“Teine kvartal tähistab suve algust, mis meie valdkonnas on aktiivne tööaeg. Oleme hästi edasi liikunud investeerimisplaaniga ja üle 20 kilomeetri torustikku on praeguseks juba ehitatud või renoveeritud,” selgitas Tallinna Vee tegevjuht Aleksandr Timofejev.

2025. aastal plaanib ettevõte ehitada ja renoveerida ligi 45 kilomeetrit torustikku. Ehitustööde puhul on ettevõtte eesmärk teha neid liiklust ja linnaruumi toimimist võimalikult vähe häirides ning koostöös teiste infrastruktuurivaldajatega. Ligi pool ehk 9,2 kilomeetrit tänavu valminud 20 kilomeetrist on tehtud kaevikuid rajamata ehk kinnisel meetodil.

Teises kvartalis algasid suuremad ehitustööd Kopli tänaval, Paljassaare tee järgmises etapis, A. H. Tammsaare teel ning Tuukri ja Uus-Sadama tänaval. Tammsaare teel on tegemist Mustamäe ja Õismäe piirkonna olulise toitetorustiku asendamisega ning Tuukri ja Uus-Sadama tänaval rajatakse muuhulgas ka suured sademeveetorustikud, et leevendada piirkonna üleujutusi.

Tütarettevõte Watercom alustas aasta alguses torustike rekonstrueerimist uue seadmega, mis võimaldab rekonstrueerimist läbi viia kinnisel meetodil ehk ilma kaevikuta.

Ettevõte jätkas teises kvartalis investeeringuid taristu tulevikukindluse suurendamiseks ja elutähtsa teenuse toimepidevuse tagamiseks.

“Esimesel poolaastal on märgiliselt olulisi arenguid olnud meie põhitegevuses, näiteks lõpetasime veepuhastusjaamas filtrite rekonstrueerimise ning alustasime hankega puhta joogivee tootmiseks vajaliku osoneerimisprotsessi uuendamiseks,” rääkis Aleksandr Timofejev.

Ta tõi esile ka reoveepuhastusjaamas lõpetatud mahukaid töid mehhaanilise puhastusetapi täiendamiseks, mis muudab pika puhastustsükli esimese etapi tõhusamaks ja aitab hoida klientide keskkonnajalajälje võimalikult väiksena.

Kogu tänavuseks planeeritud investeeringute maht ulatub 61 miljoni euroni. Tallinna Vesi liigub viimase aja investeeringute, näiteks biogaasist energiat tootva koostootmisjaama eduka tegevuse toel järjest kestlikuma tegevusmudeli suunas.



Teises kvartalis oli Paljassaare reoveepuhastusjaamas puhastatud heitvee kvaliteet parem, kui heitveele kehtestatud nõuded ette näevad. Puhta Läänemere säilitamiseks kasutab ettevõte tõhusaid puhastusprotsesse, mille abil eemaldati 2025. aasta teise kvartali jooksul reoveest rohkem kui 270 tonni prahti, 50 tonni liiva, 514 tonni lämmastikku ja 65 tonni fosforit.

Kraanivee kvaliteet oli teises kvartalis sarnaselt eelmise aastaga väga kõrgel tasemel, vastates 100% ulatuses kõigile kvaliteedinõuetele. „Kevadel läbi viidud kliendiuuring näitas, et usaldus meie pakutava joogivee vastu on kõrge, seda tarbib 89% vastajatest. Lisaks on üha enam levinud soov hoida keskkonda ja anda kraanivee joomisega korduvkasutatavast pudelist oma panus plasti tootmise vähendamiseks,” märkis Aleksandr Timofejev.

Veekadude osakaal veevõrgus vähenes teises kvartalis aastataguse 13 protsendiga võrreldes 12,4 protsendi tasemele. Veekadude taseme madalal hoidmiseks tehakse veevõrgus pidevat online-seiret ning jätkatakse plaanipärast veevõrkude rekonstrueerimiskava.

Elutähtsa teenuse pakkujana peab Tallinna Vesi oluliseks edendada tarbijate teadlikkust nii värske kraanivee kasulikkusest kui ka keskkonnahoiust. Teises kvartalis korraldati reoveepuhastusjaamas avatud uste päev ning osaleti joogiveepaakide ning veesektorit tutvustavate tegevustega paljudel avalikel üritustel. 30. juunil alustati värske joogivee pakkumist üldtantsupeo prooviväljakutel, millele järgnes laulu- ja tantsupeoliste joogiveega varustamine terve peonädala jooksul.

Mai alguses avas Tallinna Vesi 59 avalikku joogiveekraani Tallinna eri paigus, mis jäävad linlaste kasutusse kuni suveperioodi lõpuni.

2025. aasta teise kvartali lõpuks oli Tallinna Vesi paigaldanud nutiarvestid 72 protsendile oma klientidest. Uued arvestid edastavad infot veetarbimise kohta, andes võimaluse tuvastada kliendi torustikul tekkinud lekke võimalikult vara. See hoiab keskkonda ja minimeerib veeavariist tingitud võimalikke kahjusid varale. "Klientide tagasiside nutiarvestitele üleminekule on väga positiivne ning loodame järgmise aasta lõpuks kõigile soovijatele uue arvesti paigaldada,” märkis Aleksandr Timofejev.

Tallinna Vee pikaajaline tegevus keskkonnasäästu ja kestlikkusega seotud suunal sai tunnustuse Vastutustundliku ettevõtluse indeksi 2025. aasta kuldtaseme märgisega. Samuti omistati Tallinna Veele kaitseministeeriumi poolt „Riigikaitsjate toetaja“ hõbemärk.

Veesektori suurima tööandjana pakub Tallinna Vesi suveperioodil praktikakohti enam kui 20 tudengile, kelle seast saavad tulevikus sobivusel täiendust ka ettevõtte töötajate read.

AS Tallinna Vesi on Eesti suurim vee-ettevõte, mis teenindab ligi 25 000 kodu- ja äriklienti ning ligi 500 000 lõpptarbijat Tallinnas ja seda ümbritsevates valdades. Tallinna Vesi on noteeritud Nasdaq Tallinna börsi põhinimekirjas. Suurimat osalust ettevõttes omavad Tallinna linn (55,06%) ja energiakontsern Utilitas (20,36%). 24,58% ettevõtte aktsiatest on Nasdaq Tallinna börsil vabalt kaubeldavad.

PÕHILISED FINANTSNÄITAJAD

miljonites eurodes



v.a suhtarvud



2. kvartal Muutus 2025/ 2024



6 kuud Muutus 2025/ 2024



2025 2024 2023 2025 2024 2023 Müügitulu 19,40 15,72 15,55 23,4% 35,40 30,83 30,30 14,8% Brutokasum 7,15 6,34 5,81 12,8% 13,74 12,41 11,53 10,7% Brutokasumi marginaal % 36,84 40,30 37,37 -8,6% 38,80 40,25 38,07 -3,6% Amortisatsioonieelne ärikasum 7,65 6,66 6,24 14,9% 14,60 13,05 12,40 11,9% Amortisatsioonieelse ärikasumi marginaal % 39,46 42,35 40,11 -6,8% 41,24 42,32 40,92 -2,6% Ärikasum 5,14 4,46 4,13 15,2% 9,62 8,58 8,20 12,1% Ärikasum – põhitegevus 4,69 4,17 3,81 12,6% 9,00 8,33 7,73 8,0% Ärikasumi marginaal % 26,48 28,35 26,54 -6,6% 27,19 27,84 27,07 -2,4% Kasum enne tulumaksustamist 4,23 3,42 3,41 23,7% 7,72 6,45 6,93 19,7% Maksustamiseelse kasumi marginaal % 21,80 21,75 21,91 0,2% 21,80 20,92 22,89 4,2% Puhaskasum 1,37 2,19 2,31 -37,7% 4,80 5,20 5,81 -7,7% Puhaskasumi marginaal % 7,05 13,95 14,88 -49,5% 13,57 16,88 19,19 -19,6% Vara puhasrentaablus % 0,42 0,77 0,90 -45,1% 1,49 1,83 1,52 -18,6% Kohustiste osatähtsus koguvarast % 65,32 60,76 57,66 7,5% 65,32 60,76 57,66 7,5% Omakapitali puhasrentaablus % 1,15 1,89 2,06 -39,2% 4,10 4,54 3,46 -9,8% Lühiajaliste kohustiste kattekordaja 0,66 0,69 1,31 -4,3% 0,66 0,69 1,31 -4,3% Maksevõime kordaja 0,60 0,63 1,24 -4,8% 0,60 0,63 1,24 -4,8% Investeeringud põhivarasse 15,88 11,39 5,77 39,4% 22,64 18,04 10,44 25,5% Dividendide väljamaksmise määr % - 79,80 79,41 - 79,80 79,41

Brutokasumi marginaal – brutokasum / müügitulu

Ärikasumi marginaal – ärikasum / müügitulu

Amortisatsioonieelne kasum – ärikasum + kulum

Amortisatsioonieelse kasumi marginaal – amortisatsioonieelne kasum / müügitulu

Puhaskasumi marginaal – puhaskasum / müügitulu

Vara puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine vara kokku

Kohustiste osatähtsus koguvarast – kohustised kokku / vara kokku

Omakapitali puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine omakapital kokku

Lühiajaliste kohustiste kattekordaja – käibevara / lühiajalised kohustised

Maksevõime kordaja – (käibevara – varud) / lühiajalised kohustised

Dividendide väljamaksmise määr – dividendid aastas kokku / aasta puhaskasum kokku

Põhitegevus – veeteenustega seotud tegevused, v.a võrkude laiendamine ja sihtfinantseerimine, ehitusteenused, lootusetud nõuded

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

tuhandetes eurodes 30. juuni 31. detsember VARAD Lisa 2025 2024 KÄIBEVARA Raha ja raha ekvivalendid 3 2 533 3 589 Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed 11 695 10 746 Varud 1 255 1 180 KÄIBEVARA KOKKU 15 483 15 515 PÕHIVARA Materiaalne põhivara 4 312 083 296 264 Immateriaalne põhivara 5 2 220 2 062 PÕHIVARA KOKKU 314 303 298 326 VARAD KOKKU 329 786 313 841 KOHUSTISED JA OMAKAPITAL LÜHIAJALISED KOHUSTISED Pikaajaliste rendikohustiste lühiajaline osa 803 875 Pikaajaliste laenukohustiste lühiajaline osa 3 407 3 441 Võlad tarnijatele ja muud võlad 16 975 13 581 Ettemaksed 2 363 2 646 LÜHIAJALISED KOHUSTISED KOKKU 23 548 20 543 PIKAAJALISED KOHUSTISED Tulevaste perioodide tulu liitumistasudelt 51 011 50 106 Rendikohustised 1 801 2 178 Laenukohustised 132 455 114 241 Eraldis võimalike kolmandate osapoolte nõuete katteks 6 6 018 6 018 Edasilükkunud tulumaks 419 494 Muud võlad 177 108 PIKAAJALISED KOHUSTISED KOKKU 191 881 173 145 KOHUSTISED KOKKU 215 429 193 688 OMAKAPITAL Aktsiakapital 12 000 12 000 Ülekurss 24 734 24 734 Kohustuslik reservkapital 1 278 1 278 Jaotamata kasum 76 345 82 141 OMAKAPITAL KOKKU 114 357 120 153 KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU 329 786 313 841

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

II kvartal 30. juunil

lõppenud 6 kuud tuhandetes eurodes Lisa 2025 2024 2025 2024 Müügitulu 1, 7 19 395 15 724 35 399 30 829 Müüdud toodete/teenuste kulud 1, 9 -12 250 -9 387 -21 663 -18 422 BRUTOKASUM 1 7 145 6 337 13 736 12 407 Turustuskulud 9 -239 -241 -495 -475 Üldhalduskulud 9 -1 599 -1 531 -3 386 -3 025 Muud äritulud ja -kulud 1, 10 -171 -108 -232 -323 ÄRIKASUM 5 136 4 457 9 623 8 584 Intressitulud 11 30 67 64 149 Intressikulud 11 -937 -1 104 -1 969 -2 285 KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST 4 229 3 420 7 718 6 448 Tulumaks -2 861 -1 226 -2 914 -1 244 PERIOODI PUHASKASUM 1 368 2 194 4 804 5 204 PERIOODI KOONDKASUM 1 368 2 194 4 804 5 204 Jaotatav kasum: A- aktsia omanikele 1 368 2 194 4 804 5 204 Kasum A aktsia kohta (eurodes) 13 0,07 0,11 0,24 0,26

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

tuhandetes eurodes 30. juunil

lõppenud 6 kuud Lisa 2025 2024 ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD Ärikasum 9 623 8 584 Korrigeerimine kulumiga 9 4 618 4 131 Korrigeerimine rajamistuludega 7 -394 -340 Muud mitterahalised korrigeerimised 28 -91 Kasum (-) / kahjum (+) põhivara müügist ja mahakandmisest -46 -55 Äritegevusega seotud käibevara muutus -1 023 -446 Äritegevusega seotud kohustiste muutus 892 351 ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU 13 698 12 134 INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD Tasumised põhivara soetamisel -25 367 -13 800 Laekumised põhivara sihtfinantseerimisest 4 5 454 0 Torustike ehituse eest saadud kompensatsioonid, sh liitumiste rajamistulud 623 952 Laekumised põhivara müügist 46 98 Saadud intressid 64 149 INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU -19 180 -12 601 FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD Tasutud intressid ja laenu finantseerimise kulud -2 482 -2 572 Tasutud rendimaksed -452 -584 Saadud laenud 20 000 5 000 Tasutud laenud -1 786 -1 818 Tasutud dividendid 12 -10 600 -10 069 Tasutud tulumaks dividendidelt -254 -303 FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU 4 426 -10 346 RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS -1 056 -10 813 RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES 3 3 589 14 736 RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS 3 2 533 3 923









Lisainfo:



Taavi Gröön

Finantsdirektor

ASTallinna Vesi

(372) 62 62 200

Manus