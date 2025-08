Oculis hækkar lánsheimild sína og fær aðgang að allt að 100 milljónum CHF

ZUG, Sviss, Aug. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Oculis Holding AG (Nasdaq: OCS; XICE: OCS) („Oculis“ eða „félagið“), alþjóðlegt líftæknifyrirtæki með áherslu á nýsköpun við meðferð á augn- og augntaugasjúkdómum í því skyni að mæta verulegum óuppfylltum læknisfræðilegum þörfum, greinir frá því í dag að breytingar hafa verið gerðar á lánssamningi félagsins („breytti lánssamningurinn“) við sjóði í stýringu hjá BlackRock („lánveitandi“).

Breytti lánasamningurinn kemur í stað fyrri lánssamnings, sem gerður var þann 29. maí 2024, á milli Oculis og lánveitanda. Á grundvelli breytta lánssamningsins hefur félagið aðgang að lánalínu upp á 75,0 milljónir CHF (með möguleika á hækkun upp að allt að 100,0 milljónir CHF) („lánið“). Láninu er skipt í þrjá hluta, hver að fjárhæð 25,0 milljónir CHF, auk viðbótarláns að fjárhæð allt að 25,0 milljónir CHF, lánveitandi getur veitt Oculis aðgengi að samkvæmt nánari skilmálum sem aðilar koma sér saman um. Ekki var dregið á lánið við undirritun lánssamningsins.

Aðgangur að viðbótarfjármagninu, til viðbótar við handbært fé félagsins, mun bæta fjárhagslegan sveigjanleika Oculis verulega, er félagið færist nær áföngum fyrir öll þrjú kjarna þróunarlyf félagsins: Samskipti við Matvæla- og lyfjastofnun Bandaríkjanna (FDA) vegna þriggja ábendinga sem rannsakaðar eru með Privosegtor (OCS-05), við bráðri sjóntaugabólgu, NAION (e. non-arteritic anterior ischemic optic neuritis) og á meðferð við bráðum MS-köstum (e. multiple sclerosis), á síðari hluta árs 2025. Fasa 2/3 rannsókn á Licaminlimab (OCS-02) við augnþurrki mun hefjast á síðari hluta árs 2025. Fasa 2/3 rannsókn á Privosegtor (OCS-05) við bráðri sjóntaugabólgu mun hefjast á fyrri hluta árs 2026. Jafnframt munu fyrstu niðurstöður OCS-01 fasa 3 DIAMOND rannsóknar liggja fyrir á öðrum ársfjórðungi 2026, og ef þær niðurstöður verða jákvæðar er fyrsta umsókn Oculis um markaðsleyfi áætluð á síðari hluta ársins 2026.

Riad Sherif M.D., Framkvæmdastjóri Oculis sagði: „Við fögnum því að hafa hækkað lánsheimild okkar samkvæmt eldri lánssamningi við sjóði í stýringu BlackRock, en breytingarnar hafa í för með sér aukið fjárhagslegt svigrúm og tryggja fjárhags- og rekstrarlegan styrk Oculis í framtíðinni. Góð staða handbærs fjár, sem tryggir rekstrarfé félagsins fram á fyrri hluta ársins 2028, styrkist enn frekar á sama tíma og við einbeitum okkur að því að þróa eignasafn okkar og koma byltingarkenndum meðferðarúrræðum til þeirra sem þarfnast þeirra mest.“

Um Oculis

Oculis er alþjóðlegt líftæknifyrirtæki (Nasdaq: OCS / XICE: OCS) með áherslu á nýsköpun við meðferð á augn- og augntaugasjúkdómum í því skyni að mæta verulegum óuppfylltum læknisfræðilegum þörfum. Í klínískri þróun hjá Oculis eru þrjú kjarnalyf sem geta haft byltingarkennd áhrif. Þar á meðal eru: OCS-01, augndropar í skráningarrannsóknum með það að markmiði að verða fyrsta augndropameðferðin fyrir sjónhimnubjúg af völdum sykursýki; Privosegtor (OCS-05), taugaverndandi þróunarlyf í fasa 2 rannsóknum gegn bráðri sjóntaugabólgu, en lyfið kann einnig að hafa víðtæka notkunarmöguleika við öðrum augntaugasjúkdómum og taugasjúkdómum; og Licaminlimab (OCS-02), augndropar sem innihalda TNF-hamlara líftæknilyf, sem vinna gegn augnþurrki með persónulegri lyfjameðferð byggðri á erfðamerki. Höfuðstöðvar Oculis eru í Sviss og félagið er með starfsstöðvar í Bandaríkjunum og á Íslandi. Stjórnendur félagsins hafa mikla reynslu á sviði lyfjaiðnaðar og hafa náð miklum árangri hver á sínu sviði. Þá standa leiðandi alþjóðlegir fjárfestingarsjóðir á sviði heilbrigðisvísinda að baki félaginu.

Frekari upplýsingar er að finna á: www.oculis.com

