Pelmorex annonce des nominations clés au sein de son équipe de direction pour stimuler la croissance et l’innovation

MONTRÉAL, 06 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pelmorex, un chef de file mondial des services météorologiques pour les entreprises et les consommateurs, est heureuse d’annoncer deux nominations stratégiques au sein de son équipe de direction, visant à accélérer la croissance et l’innovation de l’entreprise.

Celeste Mussio nommée directrice de Pelmorex Weather Source

Depuis son arrivée chez Pelmorex en 2017, Celeste Mussio a mis à profit sa vaste expertise en technologie publicitaire et son expérience avérée dans la constitution d'équipes très performantes. Elle a joué un rôle clé dans le développement des connaissances et des perspectives commerciales de Pelmorex dans le domaine des technologies publicitaires, délivrant constamment des résultats significatifs grâce à sa vision stratégique et sa maîtrise de l’analyse de données massives.

En tant que directrice de Pelmorex Weather Source, la division de commerce interentreprises de Pelmorex, Mussio supervisera l'approvisionnement de données météorologiques et climatiques hyperlocales ainsi que d’analyses avancées. En transformant des données complexes en renseignements exploitables, de grandes enseignes nord-américaines s’appuient sur les modèles avancés de prévision de la demande de Pelmorex Weather Source pour optimiser leurs stocks, affiner leurs stratégies marketing et générer un retour sur investissement mesurable. Grâce à des capacités de prévision de pointe et à des outils intuitifs, cette division permet aux entreprises dans les secteurs du commerce de détail, de la logistique, de l’énergie et de la finance de prendre des décisions plus éclairées, de mieux gérer les risques et d’offrir des expériences client exceptionnelles — tout en gardant une longueur d’avance sur les aléas climatiques.

Dans ses nouvelles fonctions, Mussio sera chargée de définir la stratégie, de gérer les partenariats clés, de guider le développement des produits et de favoriser l’expansion sur les marchés — en conciliant les volets commercial et technique pour accélérer le succès des clients.

« Nous sommes ravis que Celeste assume ce rôle important », a déclaré Maureen Rogers, présidente-directrice générale de Pelmorex. « Son expertise en technologies publicitaires, ses talents en mobilisation d’équipe et sa vision stratégique axée sur les données font d’elle la candidate idéale pour diriger nos activités de commerce interentreprises. Nous sommes convaincus que Pelmorex Weather Source prospérera sous sa direction, en continuant d’offrir une valeur exceptionnelle à nos clients. »

Darren Bulakowski nommé responsable de l’IA et des données

Avec deux décennies d’expérience chez Pelmorex, Darren Bulakowski accède à un rôle clé en devenant responsable de l’intelligence artificielle (IA) et des données. Reconnu pour son esprit visionnaire et son adoption précoce des nouvelles technologies, Bulakowski est parfaitement placé pour mener cette initiative stratégique.

Dans ses nouvelles fonctions, il collaborera avec les équipes technologiques de Pelmorex pour faire progresser l’intégration de l’IA à travers l’organisation — que ce soit dans le développement de produits, l’efficacité opérationnelle ou la prise de décisions stratégiques. Il supervisera également la stratégie et l’exécution des produits publicitaires basés sur les données, en assurant leur alignement avec les objectifs commerciaux globaux et les opportunités du marché.

« Ce nouveau rôle représente une avancée majeure pour notre organisation », a déclaré Gerard Doyle, directeur général des plateformes grand public chez Pelmorex. « L’expérience approfondie de Darren et son approche novatrice seront des atouts majeurs pour exploiter pleinement le potentiel de l'IA et des données pour générer des résultats concrets et assurer notre succès dans un monde de plus en plus axé sur l’intelligence artificielle. »

À propos de Pelmorex

Pelmorex est reconnue pour ses marques météo grand public, notamment The Weather Network , MétéoMédia , Eltiempo (Espagne), Otempo (Portugal) et Clima (pour les publics hispanophones). L’entreprise possède également Pelmorex Weather Source , sa division B2B, qui fournit aux entreprises des données et analyses météorologiques et climatiques hyperlocales. Par ailleurs, Pelmorex exploite le Système national d’agrégation et de diffusion d’alertes du Canada, une composante essentielle du système d’alertes d’urgence En Alerte .

Animée par un engagement indéfectible envers l’innovation et un esprit entrepreneurial dynamique, Pelmorex s’est imposée comme un chef de file mondial dans la diffusion de prévisions météo précises, personnalisées et utiles, afin de protéger les communautés et permettre aux particuliers et aux entreprises de prendre des décisions éclairées, intelligentes et confiantes dans un contexte climatique instable.

Grâce à sa quête incessante d’excellence et à ses avancées de pointe, Pelmorex continue de redéfinir le paysage des services d’information météorologique, consolidant ainsi son statut de pionnier du secteur.

