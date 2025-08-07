2025. aasta 6 kuu ja II kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

JUHTKONNA KOMMENTAAR

Merko Ehituse müügitulu oli 2025. aasta teises kvartalis 83 miljonit eurot ja esimesel poolaastal 168 miljonit eurot, teise kvartali puhkasum oli 11,2 ning 6 kuu puhaskasum 21,7 miljonit eurot. Teises kvartalis kasvas kinnisvaraarenduse osakaal müügitulus ning panus kasumisse. Merko käivitas esimesel poolaastal 723 uue korteri ehituse ja müügi, neist enamus aktiivse kinnisvaraturuga Vilniuses.

Merko Ehituse juhtkonna sõnul olid teise kvartali tulemused ootuspärased, turul ei ole kvartali jooksul toimunud olulisi muutusi. Aktiivsemaks muutunud kinnisvaraturu toel on paranenud Merko tulemused kinnisvaraarenduse ärivaldkonnas – see moodustas ligi 30% poolaasta müügitulust ning ostjatele üle antud korterite arv kasvas pea 85%. Vilniuse kinnisvaraturg on oma positiivsuselt jätkuvalt mäekõrguselt Tallinnast ja Riiast üle. Eesti kinnisvaraturg on teises kvartalis aktiveerunud, aeg näitab, kas selle taga oli tarbijate soov vältida käibemaksu tõusust põhjustatud hinnatõusu või on tarbijate kindlustunne reaalselt paranenud.

Ehitusturul on kõigil Merko koduturgudel mahud tervikuna endiselt madalapoolsed ja konkurents väga tihe. Kontserni ehituslepingute portfell täienes esimesel poolaastal 223 miljoni euro võrra, mis on turuolukorda arvestades märkimisväärne tulemus. Juhtkonna hinnangul jäävad mõne aasta perspektiivis Eestis, Lätis ja Leedus endiselt suurimateks tellijateks avalik sektor taristu- ja kaitsevaldkonna objektidega ning energiarajatiste suurtellijad.

Teises kvartalis sõlmitud suurimad ehituslepingud olid Ülemiste terminal Tallinnas 84,8 miljoni euro väärtuses ning Rail Baltica põhitrass Tallinn-Pärnu lõigul, mis on konsortsiumi osalisena Merko jaoks eeldatava väärtusega ligi 75 miljonit eurot. Ehitusteenuste tellijatele teostamata tööde jääk oli teise kvartali lõpu seisuga 444 miljonit eurot.

Merko andis 2025. aasta esimesel poolaastal Eestis, Lätis ja Leedus ostjatele üle 222 korterit ja kaks äripinda. Tänavu kuue kuuga alustas Merko 723 uue korteri ja 21 äripinna ehituse ja müügiga, nendest 530 korterit ja 15 äripinda Vilniuses asuvates Šnipiškių Urban uues projektis ja Vilneles Skverai uues arendusetapis. Teise kvartali lõpu seisuga oli bilansis 1134 korterit, millest eelmüügilepingutega oli kaetud 17%. Suuremad töös olevad arendusprojektid olid Uus-Veerenni, Noblessner ja Lahekalda Tallinnas, Õielehe Jüri alevikus ning Erminurme Tartus; Lucavsala, Arena Garden Towers, Viesturdārzs, Mežpilsēta ja Magnolijas Riias ning Vilnelės Skverai ja Šnipiškių Urban Vilniuses.

2025. aasta teises kvartalis olid suuremad ehituses olevad objektid Hyatt hotellihoone, Tallinna Huvikeskus Kullo, büroohoone City Plaza 2 Tallinnas, Riigikaitsemaja Tartus ning Rail Baltica Ülemiste ühisterminal ja Rail Baltica põhitrassi neljas etapp. Leedus olid suuremad ehitusobjektid tuuleparkide taristurajatised Pagėgiai, Telšiai ja Pasvalys rajoonides ning erinevad riigikaitselised hooned ja taristud. Lätis oli ehituses päikeseelektripark Vārme vallas ja tudengihotell Riias.

KOKKUVÕTE II KVARTALI JA 6 KUU TULEMUSTEST

KASUMLIKKUS

2025. aasta 6 kuu kasum enne makse oli 23,5 mln eurot ja II kvartalis 11,9 mln eurot (6 kuud 2024: 18,3 mln eurot ja II kvartalis 13,1 mln eurot), mis andis 6 kuu maksustamiseelse kasumi marginaaliks 14,0% (6 kuud 2024: 9,0%).

2025. aasta 6 kuu emaettevõtte omanike osa puhaskasumist oli 21,7 mln eurot (6 kuud 2024: 17,5 mln eurot) ja II kvartali emaettevõtte omanike osa puhaskasumist 11,2 mln eurot (II kvartal 2024: 13,1 mln eurot). 6 kuu puhaskasumi marginaal oli 12,9% (6 kuud 2024: 8,6%).

MÜÜGITULU

2025. aasta II kvartali müügitulu oli 82,6 mln eurot (II kvartal 2024: 122,4 mln eurot) ning 6 kuu müügitulu oli 167,9 mln eurot (6 kuud 2024: 203,6 mln eurot). 6 kuu müügitulu vähenes 17,5% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Väljaspool Eestit teenitud 6 kuu müügitulu osakaal oli 43,8% (6 kuud 2024: 57,9%).

LEPINGUTE PORTFELL

30. juuni 2025 seisuga oli kontserni teostamata tööde jääk 443,8 mln eurot (30. juuni 2024: 437,5 mln eurot). 2025. aasta 6 kuuga sõlmisid kontserni ettevõtted lepinguid kogumahus 223,1 mln eurot (6 kuud 2024: 139,5 mln eurot). II kvartali uute lepingute maht oli 172,6 mln eurot (II kvartal 2024: 129,0 mln eurot).

KINNISVARAARENDUS

2025. aasta 6 kuuga müüs kontsern 222 korterit, 2024. aasta 6 kuuga 120 korterit. Omaarenduste korterite müügist teenis kontsern müügitulu 2025. aasta 6 kuuga 44,9 mln eurot ning 2024. aasta samal perioodil 21,3 mln eurot. 2025. aasta II kvartalis müüdi 101 korterit, võrreldes 2024. aasta II kvartalis müüdud 61 korteriga, ning omaarenduste korterite müügist teenis kontsern müügitulu 20,2 mln eurot (II kvartal 2024: 10,6 mln eurot).

RAHAPOSITSIOON

Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil rahalisi vahendeid 25,9 mln eurot ning omakapital 242,3 mln eurot (60,1% bilansimahust). Võrreldavad andmed 2024. aasta 30. juuni seisuga olid vastavalt 44,2 mln eurot ning 206,5 mln eurot (49,4% bilansimahust). Seisuga 30. juuni 2025 oli kontserni netovõlg negatiivne 1,1 mln eurot (30. juuni 2024: negatiivne 10,9 mln eurot).

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

auditeerimata

tuhandetes eurodes

2025.a.

6 kuud 2024.a.

6 kuud 2025.a.

II kvartal 2024.a.

II kvartal 2024.a.

12 kuud Müügitulu 167 882 203 568 82 646 122 383 539 049 Müüdud toodangu kulu (138 811) (179 859) (68 488) (107 558) (443 162) Brutokasum 29 071 23 709 14 158 14 825 95 887 Turustuskulud (2 701) (2 293) (1 426) (1 225) (5 030) Üldhalduskulud (8 747) (8 630) (4 472) (4 488) (21 908) Muud äritulud 1 083 4 393 522 3 069 5 724 Muud ärikulud (96) (2 466) (55) (1 513) (2 190) Ärikasum 18 610 14 713 8 727 10 668 72 483 Finantstulud (-kulud) 4 901 3 595 3 184 2 438 3 931 sh kasum (kahjum) investeeringutelt tütarettevõttesse - - - - (5 087) kasum (kahjum) ühisettevõtetelt 4 844 3 655 3 343 2 087 9 951 intressikulud (395) (1 116) (185) (461) (1 823) kasum (kahjum) valuutakursi muutustest (14) (56) (129) 134 (948) muud finantstulud (-kulud) 466 1 112 155 678 1 838 Kasum enne maksustamist 23 511 18 308 11 911 13 106 76 414 Tulumaksukulu (1 835) (863) (695) (45) (11 820) Perioodi puhaskasum 21 676 17 445 11 216 13 061 64 594 sh emaettevõtte omanike osa puhaskasumist 21 676 17 479 11 216 13 052 64 668 mittekontrolliva osaluse osa puhaskasumist - (34) - 9 (74) Muu koondkasum, mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse Valuutakursivahed välisettevõtete ümberarvestusel 7 24 66 (82) 105 Perioodi koondkasum 21 683 17 469 11 282 12 979 64 699 sh emaettevõtte omanike osa koondkasumist 21 683 17 501 11 282 12 975 64 764 mittekontrolliva osaluse osa koondkasumist - (32) - 4 (65) Puhaskasum emaettevõtte omanike aktsia kohta (tava ja lahustatud, eurodes) 1,22 0,99 0,63 0,74 3,65

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

auditeerimata

tuhandetes eurodes

30.06.2025 30.06.2024 31.12.2024 VARAD Käibevara Raha ja raha ekvivalendid 25 862 44 180 91 879 Lühiajalised deposiidid 23 000 - 10 000 Nõuded ja ettemaksed 75 989 94 401 51 419 Ettemakstud tulumaks 934 310 270 Varud 196 552 200 768 196 521 322 337 339 659 350 089 Põhivara Ühisettevõtete aktsiad või osad 26 415 22 570 21 571 Muud aktsiad ja väärtpaberid 80 80 80 Muud pikaajalised laenud ja nõuded 18 645 20 057 40 196 Edasilükkunud tulumaksuvara 4 789 6 077 5 056 Kinnisvarainvesteeringud 12 475 12 674 12 606 Materiaalne põhivara 18 171 16 648 17 147 Immateriaalne põhivara 593 488 350 81 168 78 594 97 006 VARAD KOKKU 403 505 418 253 447 095 KOHUSTUSED Lühiajalised kohustused Laenukohustused 9 712 5 840 21 303 Võlad ja ettemaksed 112 484 153 595 129 786 Tulumaksukohustus 112 5 971 7 101 Lühiajalised eraldised 9 165 12 301 7 678 131 473 177 707 165 868 Pikaajalised kohustused Pikaajalised laenukohustused 15 018 27 426 12 102 Edasilükkunud tulumaksukohustus 6 623 1 626 6 148 Muud pikaajalised võlad 8 080 5 135 8 719 29 721 34 187 26 969 KOHUSTUSED KOKKU 161 194 211 894 192 837 OMAKAPITAL Mittekontrolliv osalus - (187) - Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital Aktsiakapital 7 929 7 929 7 929 Kohustuslik reservkapital 793 793 793 Realiseerimata kursivahed (34) (816) (41) Jaotamata kasum 233 623 198 640 245 577 242 311 206 546 254 258 OMAKAPITAL KOKKU 242 311 206 359 254 258 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 403 505 418 253 447 095

Vahearuanne on lisatud manusena börsiteatele ning avalikustatud NASDAQ Tallinn ja Merko koduleheküljel (group.merko.ee).

Urmas Somelar

Finantsüksuse juht

AS Merko Ehitus

+372 650 1250

urmas.somelar@merko.ee

AS Merko Ehitus (group.merko.ee) kontserni ettevõtted ehitavad hooneid ja infrastruktuuri ning arendavad kinnisvara. Loome paremat elukeskkonda ja ehitame tulevikku. Tegutseme Eestis, Lätis ja Leedus. 2024. aasta lõpu seisuga andis kontsern tööd 605 inimesele ning ettevõtte 2024. aasta müügitulu oli 539 miljonit eurot.

Manus