Bitget Launchpool, Towns Protocol (TOWNS) 신규 추가하며 1,600만 개 이상의 토큰 보상 제공

빅토리아, 세이셸, Aug. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 암호화폐 거래소이자 Web3 기업인 Bitget,이 자사 런치풀(Launchpool)을 통해 Towns Protocol(TOWNS)을 신규로 선보이는 한편 현물거래(spot trading) 상장도 함께 발표했다. TOWNS/USDT 거래쌍은 2025년 8월 5일 14시 30분(UTC)부터 거래가 시작되며, 출금은 2025년 8월 6일 15시 30분(UTC)부터 가능하다.

Bitget의 Towns Protocol Launchpool 캠페인은 총 16,340,000 TOWNS의 보상을 제공한다. 참여 자격이 있는 사용자는 2025년 8월 6일 06:00부터 2025년 8월 10일 06:00(UTC)까지 진행되는 이벤트 기간 동안 BGB와 TOWNS를 락업하여 참여할 수 있다. BGB 락업 풀에서는 사용자가 5 BGB에서 50,000 BGB까지 락업할 수 있으며, 최대 한도는 VIP 등급에 따라 결정되며, 이를 통해 15,215,000 TOWNS의 보상을 나눠 가질 기회를 얻는다. TOWNS 락업 풀에서는 최소 110 TOWNS에서 최대 11,254,000 TOWNS를 락업하여 1,125,000 TOWNS의 보상을 나눠 가질 기회를 얻을 수 있다.

T Towns Protocol은 블록체인 기반의 실시간 메시징 애플리케이션을 구동하기 위해 설계된 탈중앙 인프라로, Web3의 커뮤니케이션 레이어 역할을 수행한다. EVM 호환 L2 체인 위에 구축되어 있으며, 스마트 계약은 Base에 배포되어 있다. 이 프로토콜은 온체인 로직과 탈중앙 오프체인 스트림 노드를 결합해 완전히 프로그래머블하고 허가 없이 사용할 수 있는 커뮤니케이션 환경인 “스페이스(Spaces)”를 구현한다. 스페이스는 온체인 멤버십, 유연한 평판 시스템, 종단 간 암호화 기능 등을 갖춘 맞춤형 소유 가능한 공간이다. Towns Protocol은 이러한 멤버십 판매와 사용자 간 거래 및 팁에서 발생하는 수수료를 통해 가치를 축적한다. 수수료는 ETH로 징수되며, 노드 운영자에게 제공되는 보상을 상쇄하기 위해 프로그램화된 바이 앤드 번(buy and burn) 방식으로 사용된다.

Bitget은 자사 서비스를 지속적으로 확장하며 암호화폐 거래 분야의 선도 플랫폼으로 자리매김하고 있다. 이 거래소는 사용자가 안전한 CeDeFi(중앙화-탈중앙화 통합 금융) 생태계 내에서 암호화폐를 탐색할 수 있도록 지원하는 혁신적인 솔루션으로 명성을 쌓아왔다. 현재 800개 이상의 암호화폐 거래쌍을 제공하고 있으며, 이를 900개 이상으로 확대하겠다는 계획 아래 비트코인, 이더리움, 솔라나, 베이스, 톤(TON) 등 다양한 생태계와 사용자를 연결하고 있다. Bitget이 Towns Protocol을 포트폴리오에 추가한 것은 탈중앙 커뮤니케이션 인프라를 수용함으로써 자사 생태계를 확장하려는 전략의 중요한 이정표다. 이로써 온체인 소셜 인터랙션과 커뮤니티 수익화의 미래에 부합하는, 프로그래머블하고 가치가 축적되는 메시징 네트워크 구현이 가능해진다.

Towns Protocol에 대한 자세한 내용은 여기에서 확인할 수 있다.

