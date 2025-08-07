Direktionsændring i Aktieselskabet Schouw & Co.

Direktør Peter Kjær har været ansat i Schouw & Co. siden den 1. april 1993 og har siden den 1. maj 1996 været medlem af selskabets direktion.

Peter Kjær er født i 1956, og med henblik på forventet pensionering i 2026 har Schouw & Co. indgået aftale med Peter Kjær om at udtræde af selskabets direktion med virkning fra den 15. august 2025.

Selskabets direktion vil herefter bestå af adm. direktør Jens Bjerg Sørensen.



Ændringen påvirker ikke umiddelbart selskabets organisering i øvrigt, ligesom ændringen på ingen måde påvirker koncernens forventninger for 2025.

Aktieselskabet Schouw & Co.

Jørgen Dencker Wisborg, bestyrelsesformand

Jens Bjerg Sørensen, adm. direktør, telefon +45 86 11 22 22

