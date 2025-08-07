BTCC、東京の屋形船で「BTCC夏まつり2025」を開催！

A Media Snippet accompanying this announcement is available by clicking on this link.

ビルニュス、リトアニア, Aug. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 暗号資産取引所 BTCC は、2025年8月24日（日）東京で開催予定の招待制イベント「BTCC夏まつり2025」にて、伝統的な屋形船を舞台に、Web3と日本文化が融合した特別なネットワーキングの機会を提供します。昨年の東京イベントの成功に続き、今年の夏祭りでは、日本の伝統的な夏とクリプト業界が交わる忘れられないひとときをお届けします。

東京湾サンセットクルーズにKOLを招待

「BTCC夏まつり2025」は、8月24日（日）17:00〜19:30に行われる特別な屋形船クルーズイベントです。東京湾の美しい夕日をバックに、クリプト好きが一堂に会して心地よい交流の場を提供します。

船内では、熟練の寿司職人による本格寿司やドリンクをご用意。また、屋形船という日本独特の伝統的な会場での開催により、一般的な暗号資産カンファレンスとは一線を画す、和とWeb3が融合した唯一無二の体験をお届けします。

BTCCの日本ブランドマネージャーであるKane氏は「今回のイベントは、日本ならではのおもてなしを通じて、暗号資産コミュニティの中で真のつながりを育むというBTCCのビジョンを体現しています。弊社は、伝統を大切にしながらイノベーションも取り入れた体験を通じて、日本の暗号資産コミュニティとの信頼関係を構築していくことに力を入れています。」と今回のイベントを開く意義について言及いたしました。

今回のアプローチは、BTCCがアジアの急成長する暗号資産市場において、伝統的な金融業界とデジタルの金融業界をつなぐ架け橋となることを目指す姿勢を示しています。

「CAW」スポット取引の開始で取引機会を拡大

東京でのオフラインイベント開催に合わせて、BTCCは2025年8月8日より、コミュニティ主導型のミームトークン「Crow with Knife（$CAW）」の現物取引を開始します。$CAW は、2024年3月にCronosブロックチェーン上でローンチされたトークンで、Stargate Financeを活用したクロスチェーン機能を備えており、異なるチェーン間での相互運用性とマルチチェーン展開を可能にしています。この上場により、ユーザーにさらなる取引機会を提供し、話題のトークンにいち早くアクセスできる環境を整えます。

$CAWの上場は、BTCCが最近追加した現物取引銘柄であるSPX6900（$SPX）、Pudgy Penguins（$PENGU）、Movement（$MOVE）、Magic Eden（$ME）に加わる形となります。これにより、BTCCの現物取引ペアは300を超え、ユーザーはさまざまなカテゴリのトークンにアクセスできるようになりました。

BTCCが現物取引の選択肢を拡充し続けていることは、暗号資産市場の多様化に対応しつつ、包括的なマーケットアクセスを提供するという一貫した姿勢を示しています。

【BTCC取引所について】

BTCC取引所は、2011年6月に設立された暗号資産取引所です。信頼性が高く、誰もが利用できる取引所を目指して、90の国と地域でサービスを提供しております。900万人以上のユーザーに利用されており、おかげさまでグローバル規模で多くの暗号資産愛好家の方々から支持を受けております。弊社はプラットフォームの安全性に特に力を入れており、取引の安定性やコールドウォレットなどはもちろん、13年間無事故で運営を続けております。

BTCC取引所は、公式HPや公式LINEアカウント等から日本語でのお問い合わせに対応しております。また、定期的に各SNSにて相場情報、暗号資産のニュース、またキャンペーン情報などを更新しています。

BTCC取引所の最新情報は、公式SNSよりご確認ください。

