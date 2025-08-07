₿itopia de Bitget convierte latidos en arte en UNTOLD Rumania

CLUJ-NAPOCA, Rumania, Aug. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la empresa líder mundial en bolsa de criptomonedas y Web3, presenta ₿itopia: #FeelThe₿eat, una sala digital 360° interactiva en el Festival UNTOLD X en Rumania, que se celebrará del 7 al 11 de agosto. Esta experiencia combina la magnitud de los famosos y elaborados escenarios de UNTOLD con una nueva forma de arte interactivo que fusiona las criptomonedas, la creatividad y la comunidad.

La sala está construida en torno a Bunz, la mascota de Bitget y coloca a una gran mascota en su centro. Bunz envuelve el santuario espejado de 360° en el centro de ₿itopia, e invita a los visitantes a un espacio que es a la vez escultura y experiencia. De día, refleja el bosque circundante; de noche, se convierte en un lienzo vivo, acompañado de luz y sonidos interactivos. Los visitantes ingresan al centro de Bunz y activan un sensor biométrico de latidos, y envían impulsos a una florescencia digital generada por IA que evoluciona en tiempo real. El resultado es un mosaico compartido de presencia vívida, moldeado por la imaginación, la biología y la tecnología blockchain.

#FeelThe₿eat, conviértete en arte.

Alrededor de la escultura, el Muro de los Sueños espera los mensajes de quienes respondan; se escriben con luz durante el día y se muestran por la noche con iluminación ultravioleta. El follaje espejado y los inflables surrealistas se esparcen por el claro del bosque, lo que crea un paisaje en el que la tecnología amplifica el pulso de la naturaleza en lugar de sustituirlo. ₿itopia, más que un escape, es un regreso: al ritmo, a la resonancia y a la libertad de conexión.

"₿itopia muestra lo que ocurre cuando el arte se une a las criptomonedas mediante la experiencia", afirmó Vugar Usi Zade, director de Operaciones de Bitget. "Queríamos generar algo en lo que los visitantes pudieran entrar, sentir el ritmo de las imágenes y percibir cómo las criptomonedas se pueden sentir y entender. No es solo visual, es visceral".

Transformar los latidos en arte con ₿itopia de Bitget en UNTOLD X.

Diseñada por RenaiXance y llevada a cabo gracias a la colaboración del artista visual Steven Mark Kübler y los directores creativos Otto Plesner y Miroslava Arangutia, ₿itopia hace realidad la convergencia de la Web3 y la cultura. Permite a los asistentes al festival sentir lo que pueden hacer las criptomonedas: no en pantallas, sino en pasos, pulsaciones y momentos compartidos bajo el cielo nocturno. Sobre su visión, Otto Plesner, cofundador de RenaiXance, señaló: “Creemos que el arte es un catalizador, no solo para la reflexión, sino para la acción. Bitopia es un espacio que escucha. Que recuerda. Que responde”.

Esta sala lleva el diálogo entre el arte y las criptomonedas a la cultura popular y posiciona al blockchain no solo como una arquitectura, sino como una sintonía. En UNTOLD X, Bitget no se limita solo a patrocinar el festival, sino que invita al público a un universo en el que las criptomonedas involucran todos los sentidos.

Concepto y diseño de RenaiXance (ig: @renaixance.studio)

Diseño visual y de interacción de Steven Mark Kübler (ig: @perspek.steven)

Dirección creativa de Otto Plesner (ig: @ottoplesner) & Miroslava Aragutia (ig: @miroslava.arangutia)

Música de Louis Jarto (ig: @louisjarto)

Por encargo de Bitget

Acerca de Bitget

Creada en 2018, Bitget es la empresa líder mundial en la bolsa de criptomonedas y Web3. Con más de 120 millones de usuarios en más de 150 países y regiones, la bolsa Bitget está comprometida a ayudar a los usuarios a operar de manera más inteligente mediante su función pionera de copy trading y otras soluciones de intercambio, al tiempo que ofrece acceso en tiempo real al precio de Bitcoin, precio de Ethereum y otras criptomonedas. Bitget Wallet es una de las principales billeteras de criptomonedas sin custodia que admite más de 130 blockchains y millones de tokens. Ofrece operaciones multicadena, staking, pagos y acceso directo a más de 20.000 DApps, con swaps avanzados y conocimientos del mercado integrados en una única plataforma.

Bitget impulsa la adopción de criptomonedas mediante asociaciones estratégicas, como su papel como socio criptográfico oficial de la liga de fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO y LATINOAMÉRICA, así como socio mundial de los atletas nacionales turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeón del mundo de lucha libre), Samet Gümüş (medallista de oro de boxeo) y İlkin Aydın (selección nacional de voleibol), para inspirar a la comunidad mundial a adoptar el futuro de las criptomonedas.

En línea con su estrategia de impacto global, Bitget se ha aliado con UNICEF para apoyar la educación sobre blockchain para 1,1 millones de personas para el año 2027. En el mundo de los deportes motorizados, Bitget es la bolsa de criptomonedas que es socia exclusiva de MotoGP™, uno de los campeonatos más emocionantes del mundo.

Advertencia de riesgo: Los precios de los activos digitales están sujetos a fluctuaciones y pueden experimentar una volatilidad significativa. Se aconseja a los inversionistas que solo asignen fondos que puedan permitirse perder. El valor de cualquier inversión puede verse afectado y existe la posibilidad de que no se alcancen los objetivos financieros ni se recupere el capital invertido. En cualquier caso, siempre debe buscarse orientación financiera independiente y tener muy en cuenta la experiencia y la solvencia financiera personal. La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de resultados futuros. Bitget no acepta ninguna responsabilidad por las posibles pérdidas sufridas. La información aquí contenida no debe interpretarse como orientación financiera. Para obtener más información, consulte nuestros Términos de uso.

Acerca de RenaiXance

El arte como catalizador para el cambio

En RenaiXance, el arte no es entretenimiento, es evolución.

El estudio fue fundado por Miroslava Arangutia y Otto Plesner, y opera en la confluencia entre rendimiento, la tecnología y la experiencia humana. Su misión es crear entornos transformadores y emocionalmente inteligentes que desafíen la percepción y redefinan lo que el arte puede hacer en el siglo XXI.

Su trabajo abarca continentes y disciplinas, desde representaciones escénicas y salas biorreactivas hasta mundos inmersivos a gran escala. El objetivo es siempre el mismo: conectar. Despertar. Conmover.

Acerca de Steven Perspek

Steven Mark Kübler, conocido también como Steven Perspek, es un artista multimedia austriaco conocido por su elegante fusión de tecnología, biometría y diseño reactivo. Su obra traduce a menudo datos humanos en paisajes visuales vívidos.

Sus sistemas en tiempo real generan cada respuesta visual en directo, lo que garantiza que la experiencia de los participantes en Bitopia sea única e irrepetible, un reflejo temporal de su presencia en el ecosistema.

