Bekaert - Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en Liquiditeitsovereenkomst

Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst

Periode van 31 juli 2025 tot 6 augustus 2025

Inkoopprogramma van Eigen Aandelen
Op 28 februari 2025, kondigde Bekaert de start aan van de volgende tranche van haar inkoopprogramma, voor een totaalbedrag van maximaal € 25 miljoen. Zoals eerder aangekondigd heeft het inkoopprogramma tot doel alle ingekochte aandelen te vernietigen.

Bekaert kondigt vandaag aan dat gedurende de periode van 31 juli 2025 tot 6 augustus 2025, Kepler Cheuvreux in naam van Bekaert 41 189 aandelen heeft gekocht.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties in het kader van het Programma gedurende de periode van 31 juli 2025 tot 6 augustus 2025:

 Inkoop van aandelen
DatumMarktAantal ingekochte aandelenGemiddelde
prijs (€)		Hoogste
prijs (€)		Laagste
prijs (€)		Bedrag (€)
31 juli 2025Euronext Brussels9 18935,0036,2533,00321 615
 MTF CBOE
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
1 augustus 2025Euronext Brussels8 00036,6637,1035,95293 280
 MTF CBOE
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
4 augustus 2025Euronext Brussels8 00036,2736,4535,95290 160
 MTF CBOE
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
5 augustus 2025Euronext Brussels8 00036,5236,6536,40292 160
 MTF CBOE
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
6 augustus 2025Euronext Brussels8 00036,7136,8536,55293 680
 MTF CBOE
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
Totaal 41 18936,2037,1033,001 490 895

Liquiditeitsovereenkomst

In het kader van het hernieuwde liquiditeitscontract met Kepler Cheuvreux aangekondigd op 25 juni 2024, maakt Bekaert vandaag bekend dat Kepler Cheuvreux namens Bekaert 5 200 aandelen heeft aangekocht in de periode van 31 juli 2025 tot 6 augustus 2025 op Euronext Brussels. Tijdens dezelfde periode heeft Kepler Cheuvreux namens Bekaert 4 600 aandelen verkocht op Euronext Brussels.

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de transacties in het kader van het liquiditeitscontract tijdens de periode van 31 juli 2025 tot 6 augustus 2025:

 Aankoop van aandelen
DatumAantal AandelenGemiddelde Prijs (€)Hoogste Prijs (€)Laagste Prijs (€)Totaal Bedrag (€)
31 juli 20252 20033,8434,2533,0074 448
1 augustus 20251 20033,2636,6036,0039 912
4 augustus 202580036,1536,2036,0028 920
5 augustus 202560036,4736,5036,4021 882
6 augustus 202540036,6536,7036,6014 660
Totaal5 200   179 822


 Verkoop van aandelen
DatumAantal AandelenGemiddelde Prijs (€)Hoogste Prijs (€)Laagste Prijs (€)Totaal Bedrag (€)
31 juli 20252 20035,0036,0034,0077 000
1 augustus 202560036,5836,9036,2521 948
4 augustus 202580036,2136,4036,0528 968
5 augustus 202560036,5336,6036,4021 918
6 augustus 202540036,7836,8036,7514 712
Totaal4 600   164 546

Het saldo aangehouden door Bekaert in het kader van de liquiditeitsovereenkomst op het einde van de periode bedraagt 36 522 aandelen.

Op 6 augustus 2025 na sluiting van de markt, houdt Bekaert 2 374 660 eigen aandelen aan, of 4,51% van het totaal aantal uitstaande aandelen.

Deze informatie wordt ook ter beschikking gesteld op de investor relations-pagina's van onze website.

