Bekaert - Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en Liquiditeitsovereenkomst

Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst

Periode van 31 juli 2025 tot 6 augustus 2025

Inkoopprogramma van Eigen Aandelen

Op 28 februari 2025 , kondigde Bekaert de start aan van de volgende tranche van haar inkoopprogramma, voor een totaalbedrag van maximaal € 25 miljoen. Zoals eerder aangekondigd heeft het inkoopprogramma tot doel alle ingekochte aandelen te vernietigen.

Bekaert kondigt vandaag aan dat gedurende de periode van 31 juli 2025 tot 6 augustus 2025, Kepler Cheuvreux in naam van Bekaert 41 189 aandelen heeft gekocht.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties in het kader van het Programma gedurende de periode van 31 juli 2025 tot 6 augustus 2025:

Inkoop van aandelen Datum Markt Aantal ingekochte aandelen Gemiddelde

prijs (€) Hoogste

prijs (€) Laagste

prijs (€) Bedrag (€) 31 juli 2025 Euronext Brussels 9 189 35,00 36,25 33,00 321 615 MTF CBOE — — — — — MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 1 augustus 2025 Euronext Brussels 8 000 36,66 37,10 35,95 293 280 MTF CBOE — — — — — MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 4 augustus 2025 Euronext Brussels 8 000 36,27 36,45 35,95 290 160 MTF CBOE — — — — — MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 5 augustus 2025 Euronext Brussels 8 000 36,52 36,65 36,40 292 160 MTF CBOE — — — — — MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 6 augustus 2025 Euronext Brussels 8 000 36,71 36,85 36,55 293 680 MTF CBOE — — — — — MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — Totaal 41 189 36,20 37,10 33,00 1 490 895

Liquiditeitsovereenkomst

In het kader van het hernieuwde liquiditeitscontract met Kepler Cheuvreux aangekondigd op 25 juni 2024 , maakt Bekaert vandaag bekend dat Kepler Cheuvreux namens Bekaert 5 200 aandelen heeft aangekocht in de periode van 31 juli 2025 tot 6 augustus 2025 op Euronext Brussels. Tijdens dezelfde periode heeft Kepler Cheuvreux namens Bekaert 4 600 aandelen verkocht op Euronext Brussels.

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de transacties in het kader van het liquiditeitscontract tijdens de periode van 31 juli 2025 tot 6 augustus 2025:

Aankoop van aandelen Datum Aantal Aandelen Gemiddelde Prijs (€) Hoogste Prijs (€) Laagste Prijs (€) Totaal Bedrag (€) 31 juli 2025 2 200 33,84 34,25 33,00 74 448 1 augustus 2025 1 200 33,26 36,60 36,00 39 912 4 augustus 2025 800 36,15 36,20 36,00 28 920 5 augustus 2025 600 36,47 36,50 36,40 21 882 6 augustus 2025 400 36,65 36,70 36,60 14 660 Totaal 5 200 179 822





Verkoop van aandelen Datum Aantal Aandelen Gemiddelde Prijs (€) Hoogste Prijs (€) Laagste Prijs (€) Totaal Bedrag (€) 31 juli 2025 2 200 35,00 36,00 34,00 77 000 1 augustus 2025 600 36,58 36,90 36,25 21 948 4 augustus 2025 800 36,21 36,40 36,05 28 968 5 augustus 2025 600 36,53 36,60 36,40 21 918 6 augustus 2025 400 36,78 36,80 36,75 14 712 Totaal 4 600 164 546

Het saldo aangehouden door Bekaert in het kader van de liquiditeitsovereenkomst op het einde van de periode bedraagt 36 522 aandelen.

Op 6 augustus 2025 na sluiting van de markt, houdt Bekaert 2 374 660 eigen aandelen aan, of 4,51% van het totaal aantal uitstaande aandelen.

Deze informatie wordt ook ter beschikking gesteld op de investor relations -pagina's van onze website.

