Rubicon Point Partners gibt ersten Abschluss des Rubicon Point Fund II bekannt

SAN FRANCISCO, Aug. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rubicon Point Partners gab den ersten Abschluss des Rubicon Point Fund II bekannt, eines Immobilieninvestmentvehikels, das auf Sondersituationen an der gesamten Westküste abzielt und sich strategisch auf die San Francisco Bay Area konzentriert. Der im Januar 2025 aufgelegte Fund II ist immobilientypunabhängig und bietet die Flexibilität, im heutigen, sich schnell entwickelnden Marktumfeld flexibel und opportunistisch zu bleiben.

Fund II markiert eine Rückkehr zu den Wurzeln von Rubicon und investiert in unruhige Märkte mit dem Ziel, überdurchschnittliche Renditen zu erzielen. Aufbauend auf den Erfahrungen, die im Nachgang der globalen Finanzkrise gesammelt wurden, möchte Rubicon aus den aktuellen Preisverwerfungen, die durch die Auswirkungen von COVID-19 und stark steigende Zinssätze verursacht werden, Kapital schlagen.

„Wir glauben, dass die heutigen Bedingungen einige der attraktivsten Rabatte auf hochwertige, gewinnbringende Immobilien der letzten drei Jahrzehnte bieten“, sagt Razmig Boladian, geschäftsführender Gesellschafter von Rubicon Point Partners. „Dieser einzigartige Moment wird durch den Rückenwind, der durch das Wachstum des KI-Sektors und seine zunehmende Bedeutung für die globale Wirtschaft und Geopolitik entsteht, noch verstärkt. Da die USA im globalen KI-Rennen ihre Führungsposition behaupten – mit San Francisco und Silicon Valley an der Spitze – sehen wir an der Schnittstelle zwischen Marktstörungen und innovationsgetriebener Nachfrage ein einzigartiges Zeitfenster der Möglichkeiten.“

Rubicon ist stolz, neben vielen wiederkehrenden Investoren eine vielfältige Gruppe neuer Kommanditisten begrüßen zu dürfen. In einem äußerst wettbewerbsintensiven Umfeld für die Mittelbeschaffung ist das Unternehmen besonders dankbar für das anhaltende Vertrauen und die Überzeugung seiner Investorenbasis.

„Die Möglichkeiten, in die wir investieren, und die Stärke unserer Partnerschaften geben uns neue Energie“, sagt Ani Vartanian, geschäftsführender Gesellschafter von Rubicon Point Partners. „Dies ist ein herausforderndes Umfeld für die Kapitalbeschaffung, aber angesichts der Daten, die wir sammeln, der Chancen, die wir sehen, und des langfristigen Rückenwinds, den wir erleben, sind wir hinsichtlich dieses Jahrgangs und all dessen, was wir unseren Investoren bieten möchten, unglaublich optimistisch.“

Rubicon strebt weiterhin Investitionen an, die mit seiner überzeugenden These im Einklang stehen: die Konzentration auf gut gelegene, qualitativ hochwertige Vermögenswerte, die kurzfristiger Komplexität ausgesetzt sind, aber langfristiges Aufwärtspotenzial bieten. Mit einer starken Dynamik und einer robusten Pipeline umsetzbarer Deals freut sich das Unternehmen darauf, auf dem Erfolg dieses ersten Abschlusses aufzubauen, während Fund II im Laufe des Jahres 2025 voranschreitet.

Über Rubicon Point Partners

Rubicon Point Partners, LLC („Rubicon“) ist eine in San Francisco ansässige Investmentfirma für Gewerbeimmobilien, die während der großen Finanzkrise 2011 gegründet wurde. Als vertikal integrierter Investor, Betreiber und Manager mit einer eigenen Forschungs- und Innovationsabteilung, Rubicon Labs, verfolgt das Unternehmen einen thesenorientierten Ansatz für Immobilieninvestitionen. Seit 2010 hat Rubicon im Auftrag institutioneller Investoren sieben Investmentvehikel aufgelegt. Auch heute noch nutzt das Unternehmen seine Strategie der praxisnahen Tätigkeit, um überzeugende Chancen in verlagerten, sich jedoch erholenden Märkten zu identifizieren und umzusetzen.