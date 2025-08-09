Les 47e Championnats d’athlétisme pour jeunes de la Légion sont officiellement lancés à Calgary

CALGARY, Alberta, 08 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Plus d'un millier d'athlètes de partout au Canada se sont rassemblés à Calgary pour l'édition 2025 des Championnats nationaux d'athlétisme pour jeunes de la Légion. Cela dit, les Jeux y ont officiellement été déclarés ouverts au parc sportif Foothills, marquant ainsi le lancement des compétitions.

Plus de 80 épreuves, allant de la course à relais au saut en longueur, permettront aux athlètes de se retrouver dans une ambiance à la fois amicale et compétitive. Cette année encore, les Jeux, organisés par la ville de Calgary et le Conseil de l’athlétisme de Calgary, se dérouleront du 8 au 10 août. Les Nationaux de la Légion est la seule compétition d'athlétisme au Canada pour les catégories des moins de 16 ans et des moins de 18 ans.

« Ces jeux constituent un événement unique, a tenu à souligner Trevor Jenvenne, président du Comité des sports et vice-président national de la Légion. Je suis fier de ces athlètes qui ont la chance de participer à une compétition d'athlétisme de haut niveau, et je suis très honoré de pouvoir y contribuer. »

L'événement, qui a officiellement débuté jeudi soir lors de la cérémonie d'ouverture, comprenait le défilé des athlètes, ces derniers encouragés par leurs familles venues les soutenir, ainsi qu'une cérémonie spéciale de remise de chapeaux blancs pour accueillir le président national de la Légion, Berkley Lawrence, qui a également donné le coup d'envoi. La Légion, à l'occasion de ces championnats qui cette année commémorent le 80e anniversaire de la libération des Pays-Bas, verra à rendre hommage aux vétérans des Forces armées canadiennes (FAC) qui y ont participé, et ce, non seulement dans nos pensées, mais également à travers le design distinctif des médailles gagnantes.

« Il est important pour nous chaque année de mettre en relief un thème lié au Souvenir dans le cadre des Jeux, d'expliquer le président Lawrence. Nous demandons aux athlètes de prendre un moment pour penser à ces membres et de reconnaître l'importance de leur service qui nous a permis d'obtenir nos libertés, comme celle de participer à ces championnats. »

De retour à nouveau pour une troisième année consécutive, nous retrouvons Michael Trauner, médaillé Invictus, rameur et cycliste de compétition, et para-athlète, en tant qu'ambassadeur des Jeux. Trauner est là pour apporter son soutien et encourager les athlètes tout en partageant des pans de son histoire personnelle en tant qu'ancien combattant en Afghanistan. Cette année, il compte mettre l'accent sur l'importance des réseaux de soutien.

« Tout comme au sein des forces militaires, les athlètes sont sélectionnés pour représenter leur province et leur pays à l'échelle nationale et internationale, de souligner Trauner. Or, j'espère pouvoir transmettre le message à nos jeunes athlètes en devenir que même s'ils ont repoussé leurs limites les plus extrêmes, ils ne sont pas seuls dans leur cheminement. De nombreuses personnes se sont mobilisées pour les soutenir : leurs parents, leurs frères et sœurs, leur famille élargie ainsi que leurs amis. S’il faut une grande force individuelle pour s’entraîner et concourir, il faut en revanche l’appui de tout un entourage — tel un véritable village — pour atteindre la victoire. »

Cette année marque la 47e édition de cet événement organisé par la Légion. La compétition a pris de l'ampleur, et ce, grâce au soutien et à la promotion des sports chez les jeunes par les légionnaires qui souhaitaient aider les enfants dont le père ou la mère servait à l'étranger ou avait servi dans les FAC. La Légion a par la suite mis sur pied des programmes sportifs locaux, provinciaux et nationaux pour les jeunes, lesquels trouvent aujourd'hui leur aboutissement dans ces Jeux.

« Nous sommes reconnaissants envers le comité organisateur local ainsi que tous les bénévoles pour leur engagement exceptionnel, ce qui aura permis de faire de cet événement une expérience mémorable pour l’ensemble de nos athlètes », a tenu à confier Jenvenne, président du Comité des sports de la Légion.

La Direction nationale parraine chaque année, avec le soutien des filiales et des directions provinciales ou territoriales de tout le pays, des centaines d'athlètes. Plusieurs centaines d'autres jeunes s'inscrivent aussi en tant qu'athlète dans la catégorie ouverte. Qu’il s’agisse de remporter des médailles, d’affiner leurs aptitudes athlétiques, de renforcer leurs qualités de leadership ou encore de tisser des liens et des amitiés, chacun repart enrichi d’une expérience nouvelle.

Au fil des années, les athlètes de la Légion en sont venus à participer à des compétitions internationales, notamment dans le cadre des Jeux du Commonwealth, des Jeux panaméricains et même des Jeux olympiques.

Les villes canadiennes retenues pour accueillir les Nationaux de la Légion le sont pour deux années consécutives. Pour 2026 et 2027, notons que c’est la ville de Regina qui a été choisie pour agir comme hôte de l’événement.

La Légion tient à remercier tous ses généreux commanditaires, notamment ses principaux partenaires que sont PIB Inc., le Conseil de l’athlétisme de Calgary, la ville de Calgary, L’Institut professionnel de la fonction publique du Canada, La direction provinciale de la Légion de l’Alberta et les Territoires du Nord-Ouest, Brawn Family Foundation, Calgary Spring Water, Tourism Calgary, et Athletics Alberta. Elle remercie également Cochrane Toyota pour sa contribution de deux navettes pour les Jeux, au cours de deux années.

