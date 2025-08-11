Transaction in own shares

 | Source: OSB GROUP PLC OSB GROUP PLC

OSB GROUP PLC                                        
ISIN: GB00BLDRH360
11 August 2025

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 08 August 2025 it had purchased a total of 62,000 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

 London Stock ExchangeCBOE BXECBOE CXE
Number of ordinary shares purchased62,000--
Highest price paid (per ordinary share)560.50p--
Lowest price paid (per ordinary share)554.50p--
Volume weighted average price paid (per ordinary share)556.65p--

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 363,407,926 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 363,407,926.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer NameOSB GROUP PLC
LEI213800ZBKL9BHSL2K459
ISINGB00BLDRH360
Intermediary NameCitigroup Global Markets Limited
Intermediary CodeSBILGB2L
Timezone GMT+1
CurrencyGBP


Transaction Date Trade TimeCurrencyVolumePriceTrading VenueTransaction ID
08-08-202516:28:40GBp6556.00XLONxHaNq3Bswh2
08-08-202516:26:53GBp441555.50XLONxHaNq3BswJ@
08-08-202516:26:25GBp210556.00XLONxHaNq3Bsxkc
08-08-202516:25:11GBp1,841556.00XLONxHaNq3BsxK9
08-08-202516:25:11GBp654556.00XLONxHaNq3BsxKB
08-08-202516:21:31GBp101556.00XLONxHaNq3BsuO2
08-08-202516:21:31GBp150556.00XLONxHaNq3BsuO4
08-08-202516:20:32GBp250556.00XLONxHaNq3Bsvhf
08-08-202516:20:32GBp239556.00XLONxHaNq3Bsvhh
08-08-202516:18:52GBp631555.50XLONxHaNq3BsvH8
08-08-202516:18:52GBp747555.50XLONxHaNq3BsvHE
08-08-202516:09:33GBp1,554554.50XLONxHaNq3BsbNo
08-08-202516:08:44GBp8555.00XLONxHaNq3BsYXA
08-08-202516:08:44GBp242555.00XLONxHaNq3BsYXC
08-08-202516:07:45GBp223555.00XLONxHaNq3BsYgn
08-08-202516:06:46GBp211555.00XLONxHaNq3BsY4B
08-08-202516:04:01GBp356554.50XLONxHaNq3BsZRg
08-08-202516:01:41GBp271555.00XLONxHaNq3BsWC@
08-08-202516:01:41GBp635555.00XLONxHaNq3BsWC0
08-08-202516:01:41GBp523555.00XLONxHaNq3BsWC4
08-08-202516:01:41GBp1,805555.00XLONxHaNq3BsWCw
08-08-202516:01:41GBp400555.00XLONxHaNq3BsWCy
08-08-202515:57:22GBp783554.50XLONxHaNq3BslZ@
08-08-202515:57:22GBp283554.50XLONxHaNq3BslZy
08-08-202515:45:02GBp380554.50XLONxHaNq3Bsh0k
08-08-202515:43:25GBp117555.00XLONxHaNq3Bsfi0
08-08-202515:43:25GBp679555.00XLONxHaNq3Bsfi2
08-08-202515:36:00GBp357555.00XLONxHaNq3BsK7P
08-08-202515:35:31GBp217556.00XLONxHaNq3BsKB@
08-08-202515:35:31GBp324556.00XLONxHaNq3BsKB0
08-08-202515:35:31GBp510556.00XLONxHaNq3BsKB2
08-08-202515:35:31GBp324556.00XLONxHaNq3BsKB4
08-08-202515:35:31GBp784556.00XLONxHaNq3BsKBu
08-08-202515:35:31GBp140556.00XLONxHaNq3BsKBw
08-08-202515:35:31GBp35556.00XLONxHaNq3BsKBy
08-08-202515:35:31GBp817555.50XLONxHaNq3BsKBA
08-08-202515:34:19GBp382556.00XLONxHaNq3BsLeC
08-08-202515:34:19GBp877556.00XLONxHaNq3BsLeL
08-08-202515:10:56GBp344556.50XLONxHaNq3BsQ1j
08-08-202515:10:56GBp524556.50XLONxHaNq3BsQ1n
08-08-202515:10:56GBp6556.00XLONxHaNq3BsQ1s
08-08-202515:10:56GBp680556.00XLONxHaNq3BsQ1u
08-08-202514:59:34GBp440556.00XLONxHaNq3Bs6Fa
08-08-202514:59:34GBp266556.00XLONxHaNq3Bs6Fc
08-08-202514:59:34GBp57556.00XLONxHaNq3Bs6Fe
08-08-202514:59:34GBp554555.50XLONxHaNq3Bs6Fm
08-08-202514:52:02GBp524556.00XLONxHaNq3Bs5uk
08-08-202514:52:02GBp22556.50XLONxHaNq3Bs5uv
08-08-202514:52:02GBp499556.50XLONxHaNq3Bs5ux
08-08-202514:52:02GBp67556.50XLONxHaNq3Bs5uz
08-08-202514:52:02GBp13556.50XLONxHaNq3Bs5u$
08-08-202514:46:47GBp505556.00XLONxHaNq3Bs2PL
08-08-202514:46:01GBp2,031556.50XLONxHaNq3Bs3YZ
08-08-202514:46:01GBp67556.50XLONxHaNq3Bs3Yb
08-08-202514:46:01GBp78556.50XLONxHaNq3Bs3Yd
08-08-202514:46:01GBp2556.50XLONxHaNq3Bs3Yf
08-08-202514:46:01GBp96556.50XLONxHaNq3Bs3Yh
08-08-202514:46:01GBp25556.50XLONxHaNq3Bs3Yj
08-08-202514:46:01GBp342556.50XLONxHaNq3Bs3Yl
08-08-202514:31:01GBp772556.00XLONxHaNq3BsFHR
08-08-202514:25:16GBp213556.50XLONxHaNq3BsD8Z
08-08-202514:25:16GBp79556.50XLONxHaNq3BsD8b
08-08-202514:25:16GBp700556.00XLONxHaNq3BsD8d
08-08-202514:25:16GBp499556.00XLONxHaNq3BsD8j
08-08-202514:19:35GBp174557.00XLONxHaNq3BsBl@
08-08-202514:19:35GBp150557.00XLONxHaNq3BsBl0
08-08-202514:17:00GBp330556.50XLONxHaNq3BsBPy
08-08-202514:14:56GBp342556.00XLONxHaNq3Bs86K
08-08-202514:14:56GBp561556.00XLONxHaNq3Bs86V
08-08-202514:06:27GBp113556.50XLONxHaNq3Btsni
08-08-202514:06:27GBp432556.50XLONxHaNq3Btsnk
08-08-202514:06:27GBp22556.50XLONxHaNq3Btsno
08-08-202514:03:20GBp375556.50XLONxHaNq3BttiL
08-08-202514:03:20GBp230556.50XLONxHaNq3BttiR
08-08-202514:03:20GBp315556.50XLONxHaNq3BttiT
08-08-202513:44:19GBp444557.00XLONxHaNq3Btp7j
08-08-202513:41:57GBp192557.50XLONxHaNq3Btmc1
08-08-202513:41:57GBp573557.50XLONxHaNq3Btmc3
08-08-202513:40:17GBp322558.50XLONxHaNq3Btmtr
08-08-202513:40:17GBp464559.00XLONxHaNq3Btmtt
08-08-202513:29:40GBp404558.50XLONxHaNq3Bt@mT
08-08-202513:29:40GBp700558.50XLONxHaNq3Bt@mV
08-08-202513:29:40GBp463558.00XLONxHaNq3Bt@pb
08-08-202513:19:35GBp196558.50XLONxHaNq3BtyYb
08-08-202513:19:35GBp463558.50XLONxHaNq3BtyYe
08-08-202513:09:46GBp281558.00XLONxHaNq3Btz3X
08-08-202513:05:50GBp355558.00XLONxHaNq3Btwgz
08-08-202513:02:53GBp205558.00XLONxHaNq3BtwL5
08-08-202512:59:56GBp359558.00XLONxHaNq3Btxe6
08-08-202512:56:59GBp229558.00XLONxHaNq3BtxFM
08-08-202512:53:03GBp362558.00XLONxHaNq3Bturx
08-08-202512:39:08GBp244557.50XLONxHaNq3Btv9E
08-08-202512:39:06GBp250557.50XLONxHaNq3Btv9U
08-08-202512:36:45GBp320557.50XLONxHaNq3BtvP$
08-08-202512:29:33GBp661557.50XLONxHaNq3BtcFl
08-08-202512:22:48GBp182557.50XLONxHaNq3BtdqG
08-08-202512:22:48GBp481557.50XLONxHaNq3BtdqI
08-08-202512:14:57GBp151557.50XLONxHaNq3BtaWj
08-08-202512:14:57GBp501557.50XLONxHaNq3BtaWl
08-08-202512:04:27GBp505557.50XLONxHaNq3BtbhI
08-08-202512:02:03GBp271557.50XLONxHaNq3Btb6R
08-08-202511:57:56GBp223558.00XLONxHaNq3BtYcz
08-08-202511:57:56GBp712557.50XLONxHaNq3BtYc3
08-08-202511:57:51GBp463558.00XLONxHaNq3BtYXZ
08-08-202511:50:07GBp199558.00XLONxHaNq3BtYSy
08-08-202511:47:10GBp298558.00XLONxHaNq3BtZem
08-08-202511:35:30GBp732557.50XLONxHaNq3BtWn3
08-08-202511:21:14GBp304558.00XLONxHaNq3BtXM2
08-08-202511:21:14GBp484558.00XLONxHaNq3BtXMB
08-08-202511:14:38GBp418558.00XLONxHaNq3Btkxx
08-08-202511:07:58GBp379558.50XLONxHaNq3Btlef
08-08-202511:05:01GBp611558.50XLONxHaNq3Btl3c
08-08-202511:02:06GBp783559.00XLONxHaNq3Btigm
08-08-202510:59:46GBp53558.50XLONxHaNq3BtiPa
08-08-202510:59:46GBp143558.50XLONxHaNq3BtiPc
08-08-202510:59:46GBp974558.50XLONxHaNq3BtiPJ
08-08-202510:59:46GBp226558.50XLONxHaNq3BtiOu
08-08-202510:59:46GBp224558.50XLONxHaNq3BtiO5
08-08-202510:59:46GBp1,592558.50XLONxHaNq3BtiOF
08-08-202510:14:28GBp320556.50XLONxHaNq3BtNB1
08-08-202510:14:28GBp43556.50XLONxHaNq3BtNB5
08-08-202510:14:28GBp200556.50XLONxHaNq3BtNB9
08-08-202510:14:28GBp886556.50XLONxHaNq3BtNBD
08-08-202510:13:18GBp463556.00XLONxHaNq3BtNUd
08-08-202509:56:00GBp145556.00XLONxHaNq3BtJaQ
08-08-202509:56:00GBp320556.00XLONxHaNq3BtJaU
08-08-202509:55:38GBp494556.00XLONxHaNq3BtJWy
08-08-202509:42:24GBp3,400556.00XLONxHaNq3BtGLg
08-08-202509:38:38GBp347555.50XLONxHaNq3BtHqM
08-08-202509:38:32GBp21555.50XLONxHaNq3BtHtt
08-08-202509:38:30GBp44556.00XLONxHaNq3BtHsX
08-08-202509:38:30GBp279556.00XLONxHaNq3BtHsZ
08-08-202509:38:29GBp390556.50XLONxHaNq3BtHsg
08-08-202509:38:29GBp463556.50XLONxHaNq3BtHsm
08-08-202509:36:05GBp13556.50XLONxHaNq3BtHM1
08-08-202509:31:45GBp3556.50XLONxHaNq3BtUvm
08-08-202509:07:02GBp252556.50XLONxHaNq3BtQBH
08-08-202509:04:00GBp463557.00XLONxHaNq3BtRsl
08-08-202509:03:19GBp463557.50XLONxHaNq3BtR@p
08-08-202508:29:53GBp400558.00XLONxHaNq3Bt4Ck
08-08-202508:29:53GBp463557.50XLONxHaNq3Bt4Cq
08-08-202508:18:35GBp581558.00XLONxHaNq3Bt5Ro
08-08-202508:11:10GBp308558.00XLONxHaNq3Bt33W
08-08-202508:11:10GBp16558.00XLONxHaNq3Bt33Y
08-08-202508:09:19GBp262557.50XLONxHaNq3Bt0bh
08-08-202508:06:15GBp470558.00XLONxHaNq3Bt001
08-08-202508:03:48GBp545558.50XLONxHaNq3Bt1W5
08-08-202508:02:58GBp144560.50XLONxHaNq3Bt1gQ
08-08-202508:02:58GBp450560.50XLONxHaNq3Bt1gS

