Aktietilbagekøb: Transaktioner i uge 32 2025

Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 26. februar 2025 til senest den 30. januar 2026. I denne periode vil Jyske Bank erhverve egne aktier til en maksimal værdi af 2,25 mia. kroner i et aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse nr. 3/2025 af 26. februar 2025. Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014, også kaldet ”Markedsmisbrugsforordningen”, og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016 (tilsammen ”safe habour-regler”).
Følgende transaktioner er foretaget under dette program:
|Antal
aktier
|Gennemsnitlig
købspris (DKK)
|Transaktionsværdi (DKK)
|Total, seneste meddelelse
|1.490.693
|573,61
|855.081.058
|4. august 2025
|21.606
|659,91
|14.258.041
|5. august 2025
|11.997
|658,46
|7.899.555
|6. august 2025
|22.000
|660,39
|14.528.529
|7. august 2025
|22.000
|663,10
|14.588.105
|8. august 2025
|12.250
|666,53
|8.165.037
|Total under programmet
|1.580.546
|578,61
|914.520.326
Efter ovennævnte transaktioners valør vil Jyske Bank eje 1.580.546 stk. egne aktier, eksklusive investering på vegne af kunder og handelsbeholdningen, svarende til 2,57% af selskabets aktiekapital.
Vedhæftet denne meddelelse er aggregeret information om transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet opdelt pr. markedsplads.
Kontakt: Birger Krøgh Nielsen, CFO, tlf. +45 89 89 64 44
