Stockholm den 11 augusti 2025

Inbjudan till presentation av BTS Q2 2025

STOCKHOLM, SVERIGE - BTS Group AB (publ), ett ledande globalt konsultföretag inom strategigenomförande, förändring och medarbetarutveckling, bjuder in investerare, analytiker och finanspress till en rapportpresentation och telefonkonferens med VD Jessica Skon fredagen den 22 augusti klockan 09.00.

Presentationen av rapporten sker på engelska via webcast och kan följas via länken nedan. Via webcasten finns möjlighet att ställa frågor skriftligen.

https://bts-group.events.inderes.com/q2-report-2025

Om du önskar ställa frågor muntligen går det bra genom registrering via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och konferens-ID för att logga in vid telefonkonferensen.

https://events.inderes.com/bts-group/q2-report-2025/dial-in

Rapporten publiceras klockan 07.00 samma dag.

Presentationen och bilder tillgängliggörs i efterhand på http://ir.bts.com/presentation

För mer information, vänligen kontakta:

Michael Wallin

IR-chef

BTS Group AB (publ)

michael.wallin@bts.com

08-58 70 70 02

0708-78 80 19

Om BTS Group AB (publ)

BTS är ett tjänsteföretag med huvudkontor i Stockholm, Sverige. BTS har cirka 1 200 anställda vid 38 kontor i sex världsdelar. Vi erbjuder tjänster inom både talang- och ledarutveckling samt rådgivning inom strategi, förändring, kultur och ledarskap. I mer än 35 år har BTS fokuserat på individerna och ledarna i förändringsprocesser. Vi har utvecklat effektfulla metoder för simulering, lärande, coachning och bedömning, för att skapa bättre resultat. BTS är partner till närmare 1 200 organisationer, inklusive fler än 40 av världens 100 största multinationella företag.

BTS Group AB (publ.) är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen BTS B.

För mer information, besök oss på www.bts.com .





