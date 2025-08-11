Omlægning af incitamentsprogram

Schouw & Co. har siden 2003 opereret med langsigtede incitamentsprogrammer for ledende medarbejdere på tværs af koncernen, baseret på tildeling af aktieoptioner. I 2024 blev det langsigtede incitamentsprogram omlagt, så incitamentsprogrammerne for ledende medarbejdere i koncernens porteføljevirksomheder knyttes til resultaterne i den enkelte virksomhed. Disse programmer er for nærværende ikke aktiebaserede.

For ledende medarbejdere i koncernens moderselskab har bestyrelsen besluttet, at det langsigtede incitamentsprogram fortsat skal være aktiebaseret, men programmet omlægges nu til en model med tildeling af Performance Share Units (PSU’er), som er en typisk anvendt model i andre større danske børsnoterede virksomheder.

Formålet med det omlagte langsigtede incitamentsprogram er naturligvis uændret at fremme værdiskabelsen i Schouw & Co. ved at sikre et stærkt interessesammenfald mellem de omfattede personer og selskabets aktionærer.

Programmet omfatter tre ledende medarbejdere i koncernens moderselskab, der som udgangspunkt tildeles i alt 18.600 PSU’er, hvoraf adm. direktør Jens Bjerg Sørensen tildeles 12.200 PSU’er. Tildelingen sker på følgende vilkår:

Deltagerne har modtaget et antal Performance Share Units (PSU’er), som giver en betinget ret til senere vederlagsfrit at modtage aktier i selskabet. De tildelte PSU'er er underlagt en modningsperiode indtil generalforsamlingens godkendelse af årsrapporten for regnskabsåret 2027. For den enkelte deltager kan tildelingen maksimalt udgøre 75% af den faste årlige gage.

Det endelige antal aktier afgøres ud fra opnåelsen af de til programmet fastsatte KPI’er, og kan udgøre mellem nul og 100% af de i udgangspunktet tildelte PSU’er. For 2025-programmet opgøres KPI’erne akkumuleret for årene 2025-2026-2027, hvor EBITDA og ROIC (inklusive goodwill) hver tillægges en KPI-vægt på 40%, mens Total Shareholder Return tillægges en KPI-vægt på 20%. Baseret på den aktuelle aktiekurs kan den teoretiske værdi af programmet således samlet udgøre mellem nul og 12 mio. kr. Programmet er afdækket med selskabets beholdning af egne aktier, som i balancen er værdisat til nul.

Modningen af PSU’erne er i øvrigt betinget af, at deltageren forbliver ansat i en uopsagt stilling hos et koncernselskab i hele modningsperioden, og at deltageren i alle henseender har overholdt de generelle vilkår og betingelser for programmet. I tilfælde af ansættelsesforholdets ophør i løbet af modnings-perioden, vil deltageren dog, hvis vedkommende betragtes som en Good Leaver, være berettiget til at beholde en forholdsmæssig andel af de tildelte PSU'er baseret på den tid, vedkommende har været ansat i løbet af performanceperioden.

