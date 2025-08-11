RUBIS: Déclaration de capital et de droits de vote au 31/07/2025

Paris, le 11 août 2025, 17h45
INFORMATIONS RELATIVES AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D’ACTIONS PRÉVUES PAR L’ARTICLE L. 233-8 II DU CODE DE COMMERCE ET L’ARTICLE 223-16 DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
|Date
|Catégorie d’actions
|Nombre d’actions
|Nombre de droits de vote théoriques
| Nombre de droits de vote exerçables
(hors actions autodétenues (privées du droit de vote) et actions privées du droit de vote conformément à l’article L. 233-14 du Code de commerce)
|31 juillet 2025
| Actions ordinaires
(1,25 € de nominal)
|103 361 773
|103 361 773
|103 103 077
|
|Contact
|
|RUBIS – Direction juridique
|
|Tél. : +33 (0)1 44 17 95 95
