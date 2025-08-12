Coop Pank AS 2025. aasta juuli tulemused

Coop Panga 2025. aasta juulikuu majandustulemused:

Panga klientide arv kasvas juulis 1700 võrra ja aktiivselt arveldavate klientide arv kasvas 600 võrra. Kuu lõpuks ulatus klientide arv 219 300-ni ja aktiivselt arveldavate klientide arv 104 100-ni. Aastaga on kliendibaas kasvanud 11%.

Panga klientide hoiuste maht kasvas juulis 111 miljoni euro võrra ulatudes kuu lõpu seisuga 1,93 miljardi euroni. Äriklientide hoiused kasvasid 50 miljoni euro võrra ja eraklientide hoiused 2 miljoni euro võrra. Rahvusvahelistelt platvormidelt kaasatud hoiuste maht kasvas 59 miljoni euro võrra. Aastaga on panga hoiuste maht kasvanud 124 miljoni euro võrra ehk 7%.

Panga laenuportfell kasvas juulis 23 miljoni euro võrra ulatudes kuu lõpu seisuga 1,97 miljardi euroni. Ärilaenud kasvasid 10 miljonit eurot ja kodulaenud kasvasid 13 miljonit eurot. Tarbimisfinantseerimise portfell kasvas 1 miljoni euro võrra ja liisinguportfell kahanes 1 miljoni euro võrra. Aastaga on panga laenuportfell kasvanud 329 miljonit eurot ehk 20%.

Juulis tehti laenude allahindluseid 0,2 miljoni euro ulatuses.

Võrreldes möödunud aasta seitsme esimese kuuga on käesoleval aastal sama ajaga panga netotulud kahanenud 6% ja tegevuskulud püsinud aastatagusega samal tasemel.

Pank teenis juulis 2,4 miljonit eurot puhaskasumit. Aasta seitsme esimese kuuga on pank teeninud kokku 16,9 miljonit eurot puhaskasumit, mida on 16% vähem kui aasta tagasi samal perioodil.

Panga omakapitali tootlus oli juulis 12,7% ja kulu-tulu suhe 52%.





Coop Panga juhatuse liikme ja finantsjuhi Paavo Truu kommentaar:

Eesti majandus liigub aeglasel taastumise käigul, kuid kasv on endiselt nõrk ning ebastabiilne. Inflatsioon on jätkuvalt kõrge − juuli inflatsioon aastases võrdluses 5,4%. Hinnatõus on osaliselt tingitud mitmete maksude tõusust, kaubagrupiti kallinesid aastases võrdluses kõige enam kulutused toiduainetele ja tervishoiule. Tulenevalt kiirest hinnatõusust on tarbijate kindlustunne jätkuvalt madal. Samas aastatagusega võrreldes märkimisväärselt madalamad intressimäärad ning soodsamad energiahinnad annavad lootust tarbijate kindlustunde paranemisele aasta teises pooles.

Eraklientide laenunõudluses näeme tugevat kasvu. Turul tervikuna oli kodulaenude käive juunis rekordilised 268 miljonit eurot, mis ületab kõik varasemad tipud. Olulist mõju avaldas juuni kodulaenude käibele alatest juulist 2 protsendipunkti võrra tõusnud käibemaks − kliendid soovisid uusarenduste kodud enne hinnatõusu välja osta. Juulis kodulaenu võtvad kliendid ei puhanud, aktiivselt küsiti laenu nii kodu ostuks kui ka ehituseks ja renoveerimiseks.

Tarbimisfinantseerimise nõudlus oli juulis tugev, inimesed vajavad täiendavaid vahendeid nii kodu remondiks ja sisustamiseks kui ka reisiplaanide ellu viimiseks. Autoliisingu portfell juulis veidi kahanes, aga näeme, et Kasutatud autode liisingu pakkumine 0-sissemakse ja fikseeritud intressiga tarbijatele meeldib, andes neile makse suuruse osas kindlustunde.

Kuu vahetusega said kõik Coop Panga erakliendid endale uued igapäevapanganduse paketid. Enamik kliente eelistasid Kasulik paketti, kus pank maksab paketiga liitunud eraklientidele Coopi poodides panga deebetkaardiga sooritatud ostude eest 1% ostusummast kontole tagasi. Koos Coopi poodide poolt pakutava ostuboonusega on klientidel võimalik panga deebetkaartidega sooritatud ostudelt tagasi saada kuni 3% lisasoodustusi. Näeme, et see pakkumine aitab meile tuua uusi kliente aga eelkõige aktiveerida meie olemasolevaid ühiseid kliente Coopi poodidega.

Ettevõtete suunalt näeme, et tööstustoodangu mahud on pöördunud kasvule, langenud baasintressid ja ettevõtete kasumimaksu tagasipööramine annavad ettevõtjatele tasapisi kindlust investeerimisplaanide käivitamiseks. Coop Panga ärilaenude portfell on olnud aasta algusest tugevas kasvus ja kasv jätkus ka juulis. Näeme nõudlust just töötleva tööstuse suunalt aga ka teised sektorid on aktiivsemad võrreldes aasta algusega. Näiteks juulis avas Coop Panga pikaajaline klient Pro Grupp Invest Jõgevamaal Eesti suurima ja Baltikumi kaasaegseima söödatehase, mis võimaldab tõsta erinevate söötade kvaliteeti, tootmismahte ning suurendada eksporti.

Tugeva laenukasvu finantseerimiseks kaasas pank juulis hoiuseid kokku 111 miljoni euro ulatuses, millest ligi pool kaasati kohalikelt klientidelt ning teine osa rahvusvaheliselt hoiuse kaasamise platvormilt Raisin.

Head meelt teeb, et oleme suutnud mitmendat kuud järjest hoida tegevuskulud aastatagusega samal tasemel, intressikulud on vähenemas ning tugev laenuportfelli kasvutempo jätkumine annab kokkuvõttes hea platvormi kasumi kasvule pööramiseks. Juulis teenis pank 2,4 miljonit eurot puhaskasumit. Panga omakapitali tootlus oli 12,7% ja kulu-tulu suhe 52%.“

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 219 300 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused kodule lähemale. Panga strateegiline omanik on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 320 kauplust.

