Genetec domine toujours le marché des logiciels de vidéosurveillance, selon les derniers rapports d’analystes

MONTRÉAL, 12 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Genetec Inc. (“Genetec”), le leader mondial des logiciels de sécurité physique d’entreprise, annonce aujourd’hui continuer à dominer le marché mondial des logiciels de vidéosurveillance, selon les rapports récemment publiés par les cabinets d’analystes indépendants Omdia et Novaira Insights.

Selon le rapport 2025 « Video Surveillance & Analytics Database Report » d’Omdia, Genetec conserve sa première place mondiale sur le marché des logiciels de vidéosurveillance et se classe également au premier rang mondial dans la catégorie plus large regroupant les logiciels de vidéosurveillance et la vidéosurveillance en tant que service (VSaaS). L’investissement à long terme de Genetec dans des solutions cloud ouvertes, évolutives et cybersécurisées est également reconnu dans la nouvelle catégorie VSaaS. L’adoption croissante par les clients de Security Center SaaS, lancé mi-2024, a contribué à propulser Genetec parmi les 10 premiers acteurs mondiaux du VSaaS, avec notamment une quatrième place dans les Amériques, le marché VSaaS le plus important et le plus dynamique au monde. Les offres unifiées de VSaaS et de contrôle d’accès en tant que service (ACaaS) de Genetec enregistrent une forte dynamique, les professionnels de la sécurité recherchant de plus en plus des options de déploiements cloud unifiés.

Au niveau régional, dans la catégorie vidéosurveillance et dans celle combinant vidéosurveillance et VSaaS, Genetec occupe la première place dans les Amériques pour la 14e année consécutive. Dans la région EMEA, la société conserve sa deuxième place, enregistrant la plus forte croissance de part de marché parmi les 10 premiers fournisseurs, et se classe troisième en Asie-Pacifique*.

« Le marché de la vidéosurveillance continue d’enregistrer une croissance régulière à l’échelle mondiale, portée par la hausse des besoins en matière de sécurité et l’adoption plus rapide des nouvelles technologies », déclare Scott Foley, analyste principal en sécurité physique chez Omdia. « Selon nos recherches, Genetec confirme sa position de leader mondial sur le marché des logiciels de vidéosurveillance, avec la plus grande part de marché et une réponse aux besoins des clients grâce à des produits innovants capables de s’adapter à l’évolution des exigences des organisations à travers le monde. »

Une autre étude menée par Novaira Insights confirme également la position de leader mondial de Genetec sur le marché des logiciels de vidéosurveillance et contrats de service. L’entreprise figure parmi les fournisseurs ayant enregistré la plus forte croissance, tant au niveau du matériel que du logiciel, selon l’analyse de Novaira.

« La philosophie de Genetec a toujours été d’offrir plus de choix à ses clients, pas moins », déclare Christian Morin, vice-président de l’ingénierie produit et chef de la sécurité chez Genetec Inc. « Les organisations doivent pouvoir déployer des solutions comme elles le souhaitent, que ce soit sur site, dans le cloud ou selon une approche hybride. Cela s’applique aussi bien à la vidéosurveillance qu’au contrôle d’accès. Chez Genetec, nous développons des solutions qui offrent cette liberté, notamment de choisir les caméras, appareils et dispositifs de contrôle d’accès les plus adaptés à leurs besoins, sans jamais être contraints par des systèmes propriétaires. »

La demande croissante des clients pour des solutions capables d’améliorer les opérations quotidiennes de sécurité physique continue de favoriser l’adoption technologique dans le secteur. Depuis plus de 25 ans, la stratégie de développement produit de Genetec repose sur l’anticipation des besoins clients et sur une innovation pragmatique. La croissance organique enregistrée chaque année par l’entreprise, telle que rapportée par les analystes, reflète la solidité d’un engagement sur le long terme en faveur de systèmes ouverts et unifiés, de la cybersécurité et du respect de la vie privée dès la conception, afin de répondre durablement aux attentes des clients à travers le monde.

*hors Chine

