Thrive 新領導層上任以持續拓展亞太區業務

波士頓, Aug. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球網絡安全、雲端與資訊科技 (IT) 託管服務技術外判供應商 Thrive 今天宣佈任命 Farhad Jowharsha 及 Naveen Chodavarapu 分別為亞太區副總裁及亞太區營運副總裁。 兩人將攜手促進 Thrive 全球業務加速增長，並專注在亞太區開發客戶和推動成功。

Farhad 擁有近 25 年諮詢與銷售領導經驗，深諳公司在技術以至服務方面的成功要素。 Farhad 最近擔任 Forrester Research 區域銷售總監，負責銷售及客戶維繫，並以可信賴顧問的身份為客戶主管提供策略洞察分析及最佳實踐方案。 他過往曾在 PTS、Integra-IT、Toluna、Corporate Executive Board 及 Gartner 等機構擔任重要銷售職位。 Farhad 將駐任 Thrive 香港辦公室。

Naveen 將坐鎮 Thrive 新加坡辦公室，引領亞太區營運團隊。 他將縱橫亞太多元市場以推動客戶發展，與業界翹楚同心協作，並偕同技術合作夥伴創造價值。 Naveen 加入 Thrive 前，曾經擔任 HP 大亞洲區客戶成功主管，專注訂立正確策略、服務及解決方案，協助客戶實現實質業務成果。 Naveen 曾於 DXC Technology、Hewlett Packard Enterprise 及 Alcatel-Lucent 擔任領導職位。

Thrive 行政總裁 Bill McLaughlin 表示：「Thrive 正在全球擴展業務，並引進卓越領導人才促進亞太區等策略市場發展，此為公司未來成功的核心基石。 Naveen 及 Farhad 在銷售渠道擴充、諮詢方法應用及洞悉客戶成功真諦的綜合經驗，將有助我們拓展亞洲市場，並確保為每位客戶提供 Thrive 廣受讚譽的五星級服務。」

Thrive 於香港、新加坡及澳洲均設有辦公室，期望亞太區將如全球其他市場一樣持續成長。 自 2025 年 1 月獲得 Berkshire Partners 及 Court Square Capital 的策略投資後，Thrive 發展持續攀升。 此外，Thrive 近來完成幾項收購，包括 Baroan Technologies 及 Abacode，將強化合規服務實力，並擴充深厚行業專家陣容。

