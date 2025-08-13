Martela Oyj:n puolivuotiskatsaus ajalta 1.1. - 30.6.2025

Martela Oyj, Puolivuotiskatsaus, 13.8.2025, klo 08.00

Tammi-kesäkuun 2025 liikevaihto ja liiketulos paranivat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Liiketulos kääntyi voitolliseksi huhti-kesäkuussa 2025.

Huhti-kesäkuu 2025

Liikevaihto oli 24,6 MEUR (21,0), muutos 17,0 %

Liiketulos oli 0,1 MEUR (-1,6)

Liikevoittoprosentti oli 0,5 % (-7,7 %)

Tilikauden tulos oli -0,4 MEUR (-2,1)

Osakekohtainen tulos oli -0,09 euroa (-0,45)





Tammi-kesäkuu 2025

Liikevaihto oli 50,2 MEUR (41,2), muutos 21,8 %

Liiketulos oli -1,4 MEUR (-3,8)

Liikevoittoprosentti oli -2,9 % (-9,3 %)

Tilikauden tulos oli -2,5 MEUR (-4,8)

Osakekohtainen tulos oli -0,54 euroa (-1,04)





Näkymät

Näkymät vuodelle 2025

Martela-konsernin koko vuoden 2025 liikevaihdon arvioidaan kasvavan edelliseen vuoteen verrattuna ja vertailukelpoisen liikevoiton päätyvän lähelle nollatulosta.

Avainluvut, Meur

2025 2024 Muutos 2025 2024 Muutos 2024 4-6 4-6 % 1-6 1-6 % 1-12 Liikevaihto 24,6 21,0 17,0 % 50,2 41,2 21,8 % 86,7 Liiketulos 0,1 -1,6 -1,4 -3,8 -6,5 Liiketulos % 0,5 % -7,7 % -2,9 % -9,3 % -7,5 % Tulos ennen veroja -0,4 -1,9 -2,4 -4,5 -8,2 Tilikauden tulos -0,4 -2,1 -2,5 -4,8 -8,7 Tulos/osake, eur -0,09 -0,45 -0,54 -1,04 -1,87 Sijoitetun pääoman tuotto % 3,0 -24,2 -6,2 -57,9 -25,4 Oman pääoman tuotto % *) n/a -34,5 n/a -79,9 -362,6 Omavaraisuusaste % -2,4 11,4 -121,5 % 2,5 Nettovelkaantumisaste % **) neg. 331,6 1 455,2

*) Oman pääoman tuottoa ei ole ilmoitettu, koska katsauskauden keskimääräinen omapääoma oli negatiivinen.

**) Nettovelkaantumisaste oli negatiivinen, koska oma pääoma oli negatiivinen.



Toimitusjohtaja Ville Taipale:

”Olen erittäin tyytyväinen, sillä pitkään kestäneessä, poikkeuksellisen haastavassa markkinaympäristössä olemme kovalla työllä onnistuneet kääntämään toisen vuosineljänneksen liiketuloksemme voitolliseksi. Tämän on mahdollistanut Martela-tiimin vahva sitoutuminen yhtiön käänteen tekemiseen sekä sidosryhmiemme osoittama luottamus myös vaikeina aikoina.

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla asiakaskysyntä vahvistui vuoden takaiseen verrattuna. Vuoden 2024 loppupuolella alkanut varovaisen positiivinen kehitys jatkui edelleen kuluvan vuoden toisella vuosineljänneksellä. Konsernin yhteenlasketut uudet tilaukset nousivat ensimmäisellä vuosipuoliskolla edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna noin 8 % ja toisella vuosineljänneksellä noin 4 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tilaukset nousivat ensimmäisellä puolivuotiskaudella kaikilla markkina-alueilla Norjaa lukuunottamatta. Katsauskauden lopun tilauskanta oli hyvällä tasolla ja oli noin 20 % korkeammalla tasolla vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna.

Liikevaihtomme nousi ensimmäisellä vuosipuoliskolla 50,2 milj. euroon (41,2), joka oli 21,8 % korkeampi verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Liikevaihto nousi kaikilla markkina-alueilla. Toisen vuosineljänneksen liikevaihto nousi 24,6 milj. euroon (21,0), joka oli 17,0 % korkeampi verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Liiketuloksemme parani selvästi ensimmäisellä vuosipuoliskolla viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, mutta jäi edelleen tappiolliseksi -1,4 milj. euroa (-3,8). Katsauskauden liiketulosta vahvisti edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna korkeampi liikevaihto sekä hallinto ja muiden kiinteiden kulujen pienentyminen suoritettujen tehostamistoimien seurauksena. Katsauskauden liiketulos jäi kuitenkin tappiolle johtuen alempikatteisten projektien sekä tuotteiden toimitusten korkeammasta tasosta erityisesti ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ja jossain määrin toisen vuosineljänneksen aikana. Tulosta rasitti myös ensimmäisellä vuosineljänneksellä käytyjen muutosneuvotteluiden aiheuttamat kustannukset konsernin eri yksiköissä.

Liiketuloksemme parani toisella vuosineljänneksellä selvästi viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja päätyi voitolliseksi 0,1 milj. euroa (-1,6). Tulosparannus toisella vuosineljänneksellä johtui pääasiassa korkeammista myyntivolyymeistä sekä suoritettujen tehostamistoimenpiteiden säästöistä. Vuoden 2025 jälkipuoliskolla odotamme edelleen parannusta toimitettavien projektien ja tuotteiden keskimääräisissä katetasoissa.

Vuonna 2025 keskitymme voimakkaasti erityisesti kannattavuuden sekä rahavirran parantamiseen. Olemme 3.1.2025, 17.2.2025 sekä 30.4.2025 tiedottaneet uusien tehokkuuden ja kannattavuuden parantamiseen tähtäävien toimenpiteiden etenemisestä. Konkreettisia tuloksia saavutettiin kiitettävästi jo ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja täysimääräiset hyödyt saavutetaan jälkimmäisen vuosipuoliskon aikana. Pääpaino on edelleen välittömästi tehokkuutta ja kannattavuutta parantavilla toimenpiteillä.

Jatkamme edelleen panostamista aktiiviseen asiakastyöhön ja teemme tiivistä yhteistyötä arvoketjumme kumppaneiden kanssa. Jatkamme edelleen palvelukanavien kehittämistä sekä pidämme yllä kiertotalouteen perustuvan palvelumallimme ja vastuullisesti suunniteltujen tuotteiden tarjooman.

Vuodet 2023 ja 2024 ovat olleet reilusti odotettua haastavampia, mutta panostuksemme liiketoiminnan kehittämiseen ja siitä asiakkailta saatu positiivinen palaute sekä markkinoiden orastava elpyminen luovat uskoa vuoden 2025 jälkimmäiselle puoliskolla sekä pidemmälle tulevaisuuteen. Suomessa tehdään enemmän etätyötä kuin muissa Euroopan maissa. Martela pyrkii tuotteillaan ja palveluillaan tekemään läsnätyöympäristöistä entistä houkuttelevampia, mikä osaltaan lisää mahdollisuuksia parantaa tuottavuutta. Työ parhaiden työympäristöjen puolesta jatkuu.”

Markkinatilanne

Loppuvuoden 2024 sekä alkuvuoden 2025 aikana Martelan päämarkkinoiden kysyntä on vahvistunut asteittain. Kireä kilpailutilanne painaa edelleen jossain määrin katteita, mutta keskimäärin vähemmän verrattuna vuoden 2024 jälkimmäiseen vuosipuoliskoon. Vuoden 2025 jälkipuoliskolle odotamme edelleen kysynnän hienoista vahvistumista kasvaneen patoutuneen tarpeen sekä yleisen positiivisen talouskehityksen johdosta. Tarvetta tilamuutoksille syntyy edelleen työn tekemisen tapojen muuttuessa. Tarpeen konkretisoituminen kasvattaa jatkossa kysyntää myös Martelan palveluille ja kalusteille.

Yleisen taloustilanteen vahvistumiseen liittyy edelleen kuitenkin merkittäviä epävarmuustekijöitä pääasiassa geo- ja kauppapoliittisen tilanteen johdosta. Epävarmuutta liittyy lisäksi korkotason sekä inflaation kehittymisen näkymiin.



TIEDOTUSTILAISUUS

Yhtiö ei järjestä tiedotustilaisuutta, mutta toimitusjohtaja Ville Taipale ja talousjohtaja Henri Berg ovat tavoitettavissa puhelimitse keskiviikkona 13.8.2025 klo 12.00-14.00 välisenä aikana.

Martela Oyj

Hallitus



Ville Taipale

Toimitusjohtaja



Lisätiedot

Toimitusjohtaja Ville Taipale, puh +358 50 557 2611

Talousjohtaja Henri Berg, puh +358 40 836 5464



Jakelu

Nasdaq OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet



Martela on yksi Pohjoismaiden johtavista käyttäjälähtöisten työ- ja oppimisympäristöjen kehittäjistä. Luomme parhaita paikkoja työn tekemiselle ja tarjoamme asiakkaillemme Martela Lifecycle -ratkaisujen avulla kalusteet ja niihin liittyvät palvelut saumattomana kokonaisuutena.

