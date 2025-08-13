Calian annonce les résultats du troisième trimestre

(Tous les montants dans le communiqué sont en dollars canadiens.)

OTTAWA, Ontario, 13 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- CalianMD Group Ltd. (TSX : CGY), une société qui fournit des solutions essentielles à la mission, axée sur la défense, l’espace, les soins de santé et les autres secteurs d’infrastructure critique stratégiques, a publié aujourd’hui ses résultats pour le troisième trimestre qui a pris fin le 30 juin 2025.

« Au troisième trimestre, le total de nos revenus de solutions de défense a augmenté de 12 %, ce qui reflète une forte dynamique de croissance en Europe et au Royaume-Uni, et indique les premiers signes d’investissements croissants au Canada », a déclaré Kevin Ford, chef de la direction de Calian. « Ce total augmentera grâce à l’augmentation récente de 250 millions de dollars de notre contrat de soins de santé avec le ministère de la Défense nationale. Si l’on exclut le segment technologies de l’information et cybersolutions (TICS), qui subit toujours des vents contraires et une diminution de sa rentabilité, nous avons enregistré une croissance robuste de 9% des revenus et 10 % du bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (BAIIA) ajusté1. En regardant vers l’avenir, nous restons confiants quant à la croissance, comme en témoignent les plus de 1 milliard de dollars de nouveaux contrats signés cette année, dont 642 millions de dollars ce trimestre, ce qui porte notre carnet de commandes à un total record de 1,5 milliard de dollars. »

Faits saillants du troisième trimestre de l’exercice 2025 :

Revenus de 192 millions de dollars.

Marge brute de 34,8 %.

BAIIA ajusté 1 de 19 millions de dollars.

de 19 millions de dollars. Flux de trésorerie opérationnel disponible 1 de 12 millions de dollars.

de 12 millions de dollars. Montant de 642 millions de dollars de nouveaux contrats signés, ce qui porte le montant de contrats signés depuis le début de l’exercice à plus de 1 milliard de dollars.

Annonce d’une augmentation de 250 millions de dollars de son contrat en soins de santé avec le ministère de la Défense nationale (MND).

Croissance de 12 % d’une année sur l’autre des solutions destinées au marché de la défense.

Finalisation de l’acquisition d’Advanced Medical Solutions (AMS).

Nomination de Chris Pogue au poste de président de la Division de la défense et de l’espace.

Rachat de 556 308 actions, soit environ 5 % du flottant de 2025.

L’entreprise entend renouveler son offre publique de rachat (OPR) en août 2025, sous réserve de l’approbation du Groupe TSX.



Faits saillants financiers Trois mois se terminant le

Neuf mois se terminant le

(en millions de dollars, sauf pour les actions et les marges) 30 juin

30 juin

2025 20242 % 2025 20242 % Revenus 192,2 185,0 4 % 570,9 565,4 1 % BAIIA ajusté1 19,0 19,9 (5) % 54,2 68,4 (21) % BAIIA ajusté1 en % 9,9 % 10,7 % (80) pb 9,5 % 12,1 % (260) pb Bénéfice net ajusté1 11,6 12,8 (9) % 33,1 45,7 (28) % Bénéfice par action ajusté dilué1 1,00 1,06 (6) % 2,81 3,81 (26) % Flux de trésorerie opérationnel disponible1 12,0 15,0 (20) % 34,8 53,2 (34) %

1 Il s’agit d’une mesure non conforme aux principes comptables généralement reconnus (PCGR). Veuillez consulter la section « Rapprochement des mesures non conformes aux PCGR et des mesures des Normes IFRS les plus comparables » à la fin du communiqué de presse anglais.

2 Certains chiffres comparatifs ont été reclassés pour correspondre à la présentation de l’exercice en cours. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la section « Informations financières consolidées sélectionnées » du rapport de gestion anglais.





Accédez au rapport complet sur la page Web des Résultats de Calian .

Inscrivez-vous à la conférence téléphonique du mercredi 13 août 2025 à 8 h 30, heure de l’Est.

Résultats du troisième trimestre

Les revenus ont augmenté de 4 %, passant de 185 à 192 millions de dollars. La croissance des acquisitions se situe à 4 % et cette dernière a été générée par l’acquisition de Mabway complétée l’année dernière et celle d’Advanced Medical Solutions complétée en mai. La croissance organique est restée stable, alors que la croissance de nos solutions de défense et des produits d’antennes du système mondial de navigation par satellite (GNSS) de l’entreprise a été compensée par des réductions dans le segment TICS. Si l’on exclut le segment TICS, la croissance organique se situe à 4 %.

La marge brute s’est établie à 34,8 %, une augmentation par rapport à la même période de l’exercice précédent, et représente le treizième trimestre au-dessus de la barre des 30 %. Le BAIIA ajusté1 se situe à 19 millions de dollars, en baisse de 5 % par rapport aux 20 millions de dollars de l’exercice précédent. Cette baisse est principalement causée par la baisse de la rentabilité du segment TICS. Les investissements stratégiques réalisés pour transitionner les activités de cybernétiques sur une nouvelle plateforme et les efforts accrus en matière de marketing et de vente, combinés à la baisse des revenus, ont entraîné une diminution du BAIIA ajusté1. Les autres activités ont augmenté le BAIIA ajusté1 de 10 %. En conséquence, la marge du BAIIA ajusté1 a diminué à 9,9 %, par rapport à 10,7 % l’exercice précédent.

Le bénéfice net a diminué à 0,6 million de dollars, soit 0,05 dollar par action diluée, par rapport aux 1,3 million de dollars, soit 0,11 dollar par action diluée, de l’exercice précédent. Cette baisse de la rentabilité est principalement causée par les investissements dans notre capacité de vente, aux amortissements et aux charges de rémunération réputée résultant des acquisitions. Le bénéfice net ajusté1 était de 11,6 millions de dollars, soit 1,00 dollar par action diluée, par rapport aux 12,8 millions de dollars, soit 1,06 dollar par action diluée, de l’exercice précédent.

Liquidités et ressources en capital

« Au cours du troisième trimestre, nous avons généré 12 millions de dollars de flux de trésorerie opérationnel disponible1, ce qui représente un taux de conversion de 63 % du BAIIA ajusté1 », indique Patrick Houston, chef de la direction financière de Calian. « Nous avons utilisé notre trésorerie et une partie de notre facilité de crédit pour financer des dépenses en immobilisations de 4 millions de dollars ainsi que des acquisitions et des passifs de complément de prix de 27 millions de dollars. Nous avons également fourni un rendement aux actionnaires sous la forme de dividendes de 3 millions de dollars et de rachats d’actions de 16 millions de dollars. Nous avons terminé le trimestre avec un ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté1 de 1,1x, ce qui nous laisse un capital important pour poursuivre nos initiatives de croissance », a conclu M. Houston.

1Il s’agit d’une mesure non conforme aux principes comptables généralement reconnus (PCGR). Veuillez consulter la section « Rapprochement des mesures non conformes aux PCGR et des mesures des Normes IFRS les plus comparables » à la fin du communiqué de presse anglais.

Offre publique de rachat dans le cours normal des activités

Au cours de la période de trois mois terminée le 30 juin 2025, la société a racheté 361 058 actions pour annulation en contrepartie de 15,9 millions de dollars. Au cours de la période de neuf mois terminée le 30 juin 2025, la société a racheté 556 308 actions pour annulation en contrepartie de 25,2 millions de dollars. Pour le reste de l’exercice financier, la société prévoit d’accélérer ses rachats d’actions en combinant les rachats quotidiens avec des transactions en blocs. L’objectif de la société est de racheter jusqu’à 6 % de son flottant, tel que défini au moment de l’annonce de l’offre publique de rachat le 16 août 2024.

La société entend renouveler son OPR en août 2025, sous réserve de l’approbation du Groupe TSX.

Annonce d’une augmentation de 250 millions de dollars de son contrat de soins de santé avec le MDN

Le 8 juillet 2025, Calian a annoncé une augmentation de 250 millions de dollars de son contrat de soins de santé avec le MND. Cette modification renforce l’engagement de Calian à l’égard des Forces armées canadiennes (FAC) et de ses membres, en assurant la prestation continue de services de santé essentiels pour soutenir leur état de préparation opérationnelle et leur bien-être. Depuis 2005, le travail de Calian dans le cadre du contrat de services de soutien en santé, et depuis 2018, dans le cadre du programme de recrutement de fournisseurs de soins de santé (HCPR), a permis de fournir des médecins, des infirmiers, des dentistes et des professionnels de la santé mentale aux cliniques des FAC partout au Canada. Ce travail demeure essentiel à la santé et à la préparation de celles et ceux qui servent. Ce contrat vient s’ajouter au carnet de commandes total de Calian, qui s’élève à 1,5 milliard de dollars et dont les deux tiers sont liés au secteur de la défense, soutenant les clients de ce secteur au Canada et à l’étranger. Cette augmentation reflète le partenariat continu entre Calian et les organisations gouvernementales et militaires, ainsi que la confiance soutenue envers ses services.

Nomination de Chris Pogue au poste de président de la Division de la défense et de l’espace

Le 24 juin 2025, Calian a annoncé que Chris Pogue rejoindrait la société en tant que président de la Division de la défense et de l’espace, et ce, à compter du 7 juillet 2025. Dans le cadre de ce nouveau rôle, M. Pogue dirigera une organisation très performante qui rassemble les segments d’affaires Technologies avancées et Apprentissage de Calian. Cette organisation tirera parti des synergies de ses solutions de communication et de fabrication ainsi que de son expertise en matière de formation immersive et de simulation, afin d’accélérer la réussite des missions pour les clients des secteurs de la défense et de l’espace.

Finalisation de l’acquisition d’AMS

Le 14 mai 2024, Calian a acquis Advanced Medical Solutions (AMS), un fournisseur majeur de services de soins de santé à distance et d’urgence dans le nord du Canada. Basée à Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.), AMS est une entreprise canadienne spécialisée dans la fourniture d’un soutien opérationnel et médical 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par année dans les régions nordiques du Canada, notamment les T.N.-O., le Yukon, le Nunavut et certaines régions des provinces nordiques du Canada. Fondée en 1995, AMS emploie plus de 300 travailleurs et travailleuses de première ligne qui fournissent des services de soins de santé complets et spécialisés par l’intermédiaire de six divisions distinctes.

Dividende trimestriel

Le 12 août 2025, Calian a déclaré un dividende trimestriel de 0,28 $ par action. Le dividende est payable le 9 septembre 2025 aux actionnaires inscrits au registre le 26 août 2025. Les dividendes versés par la société sont considérés comme des « dividendes admissibles » à des fins fiscales.

À propos de Calian

www.calian.com

Depuis plus de 40 ans, Calian fournit des solutions essentielles dans des contextes où l'échec n'est pas une option. Reconnus dans le monde entier, nous donnons aux organisations des secteurs essentiels les moyens de surmonter les obstacles, de gérer les risques et de continuer d’évoluer. En combinant l'expertise de nos gens, une connaissance éprouvée du secteur, une technologie de pointe, une innovation audacieuse et une portée mondiale, nous fournissons des solutions sur mesure qui permettent de résoudre des problèmes complexes. Calian a son siège social à Ottawa, au Canada, et comprend plus de 5 000 employés dans le monde. Nos solutions protègent des vies, renforcent la sécurité, favorisent la connectivité mondiale et stimulent le progrès économique, en ayant un effet durable à l'endroit et au moment où cela compte le plus.

Les noms de produits ou de services mentionnés dans le présent document peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

Demandes des médias :

media@calian.com

613 599-8600

Demandes au service Relations avec les investisseurs :

ir@calian.com

-----------------------------------------------------------------------------

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Certains renseignements contenus dans le présent communiqué de presse sont de nature prospective et sont assujettis à des risques et des incertitudes importants. Les résultats ou les événements prévus dans ces énoncés peuvent différer sensiblement des résultats ou des événements réels. Ces énoncés sont généralement accompagnés de mots tels que « compte », « prévoit », « est d’avis que », « estime », « s’attend à » ou autres énoncés similaires. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements diffèrent des attentes actuelles comprennent, entre autres : l’incidence de la concurrence par les prix de vente; la rareté des professionnels qualifiés; l’incidence de l’évolution rapide des technologies et du marché; la diminution du chiffre d’affaires ou du risque de crédit auprès de clients importants; les risques techniques sur les projets à prix fixe; les conditions de l’industrie et du marché en général ainsi que les taux de croissance; la croissance internationale et les conditions économiques mondiales, y compris les variations des taux de change; l’incidence des consolidations dans l’industrie des services aux entreprises. Pour de plus amples renseignements sur certains de ces facteurs et d’autres, veuillez consulter le plus récent rapport annuel de la société ainsi que d’autres rapports déposés par Calian auprès de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario. Calian décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement. Aucune assurance ne peut être donnée quant au fait que les résultats, le rendement ou les réalisations réels, exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs dans cet avis de non-responsabilité se concrétiseront, ou, s’ils se confirment dans la réalité, qu’un quelconque avantage puisse en découler