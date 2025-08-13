Selskabsmeddelelse
for ROCKWOOL A/S
Meddelelse nr. 47 – 2025
til Nasdaq Copenhagen
13. august 2025
ROCKWOOL A/S – transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram
Som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 07/2025 har ROCKWOOL A/S iværksat et aktietilbagekøbsprogram, som løber i perioden fra og med 7. februar 2025 og til og med den 5. februar 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier for op til maksimalt 150 mio. euro.
Tilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe harbour” reguleringen.
I perioden 6. – 12. august 2025 er foretaget følgende køb:
|Dato
|Antal B-aktier
|Gennemsnitlig købspris
B-aktier (DKK)
|Samlet beløb
B-aktier (DKK)
|[I alt, seneste meddelelse]
|2.016.500
|577.817.896
|6. august 2025
|18.000
|280,27
|5.044.860
|7. august 2025
|13.000
|290,02
|3.770.260
|8. august 2025
|14.000
|293,20
|4.104.800
|11. august 2025
|14.000
|290,98
|4.073.720
|12. august 2025
|16.000
|287,62
|4.601.920
|Akkumuleret under programmet (B-aktier)
|2.091.500
|599.413.456
ROCKWOOL A/S ejer herefter 2.538.356 B-aktier svarende til 1,20 % af selskabets samlede aktiekapital.
Separat oversigt med transaktionsdata for perioden 6. – 12. august 2025 vedlægges denne meddelelse.
Yderligere information:
Kim Junge Andersen
Senior Vice President, CFO
ROCKWOOL A/S
+45 46 55 80 15
