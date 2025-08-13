BTCC取引所、NBAスーパースター兼ライフスタイルKOLのJaren Jackson Jr. と共にスポーツスポンサーシップに本格参入！

本発表に伴う報道の抜粋は、このリンクをクリックして閲覧可能：

ビルニュス、リトアニア, Aug. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 暗号資産取引所BTCCは、2023年NBA最優秀守備選手賞（Defensive Player of the Year）を受賞し、2度のNBAオールスター選出経験を持つJaren Jackson Jr. 選手（以下JJJ選手）をグローバルブランドアンバサダーとしてBTCCファミリーに迎えたことを発表いたしました。

メンフィス・グリズリーズ（Memphis Grizzlies）で優れたショットブロッカーとして活躍し、コート上でチームを牽引するJJJ選手が、BTCCとともに暗号資産の世界に挑みます。今回のパートナーシップは、BTCCにとって初のスポーツスポンサー契約であり、暗号資産をより幅広い一般層へと浸透させる取り組みの大きな一歩となります。また、世界的に著名なアスリートの影響力を活かし、グローバルでユーザー層の拡大を目指す予定です。今回のBTCCとJJJ選手のコラボレーションでは、さまざまなマーケティング施策やファンとの交流機会を通じて、プロスポーツと暗号資産の架け橋となることを目指します。

バスケットボールコートを離れると、JJJ選手は音楽やファッションへの熱い関心を通じて、スポーツの卓越性と次世代ファイナンス領域の融合というライフスタイルやその価値観を高め続けています。また、高度に安全なプラットフォームを活用することで、JJJ選手とファンは、コート上でのプレーやコート外で夢中になって楽しめる趣味といった、本当にやるべきことに没頭することができます。

JJJ選手のファンは、魅力的なコンテンツを通じて選手についてより深く知ることができるだけでなく、BTCCを通じて彼と交流する機会も広がります。このパートナーシップは、先物取引やコピートレードといったBTCCの主要機能にもスポットライトを当てています。

JJJ選手は「BTCCファミリーに加わることができ、とてもワクワクしています。単なる暗号資産ブランドではなく、10年以上にわたって暗号資産業界をリードしており、その継続性には大きな意味があると思います。私は常に、バスケットボールであれ将来を築くことであれ、努力を惜しまず、規律を守り、長期的な視点で取り組むことを信条として選手人生を過ごしてきました。同じマインドセットを共有するプラットフォームとの提携は、私にとってごく自然な流れであり、今回の協業を心から楽しみにしています。」と今回のパートナーシップについての期待を語りました。

信頼・規律・長期的なビジョンが重視される当業界において、JJJ選手はBTCCが理想とするリーダー像そのものです。身長213cmでブロックショットの名手であり、対戦相手を封じ込めるディフェンス力と落ち着いたリーダーシップで知られる彼は、スポーツと暗号資産の間にある壁を取り払うためにその能力をBTCCと共に今後活かしていきます。

BTCCブランド責任者のアーリン氏は「JJJ選手は本物志向、一貫性、そしてチャンピオンマインドセットを備えており、これらはBTCCが過去14年間で築き上げてきた価値観と完全に一致します」と述べています。加えて「弊社はただの話題づくりのために協業したのではありません。本質を重視しており、JJJ選手の人柄や特性は、スポーツや文化、ライフスタイルのアイコンとしてそのすべてを体現しています。BTCCファミリーにJJJ選手を迎えられることを心から歓迎し、今後の展開にさらなる期待を寄せています。」とJJJ選手との協業に向けての期待感について言及しました。

このパートナーシップの幕開けとして、BTCCはJJJ選手直筆サイン入りグッズと豪華賞金プールをかけた取引大会を開催予定です。詳細および登録情報は、取引所の 公式ウェブサイト と Xアカウント にて順次発表予定です。

Jaren Jackson Jr. 選手について

Jaren Jackson Jr.は、米国プロバスケットボールリーグNBAのメンフィス・グリズリーズに所属するプロバスケットボール選手。NBAオールディフェンシブチームに3度選出され、2度のオールスター出場、そして2023年NBA最優秀守備選手賞を受賞。メンフィスでのキャリア通算407試合において、平均18.5得点、5.5リバウンドを記録しています。ディフェンス力とオフェンスの多才さを兼ね備え、コート上で最も価値のある選手の1人とされています。

バスケットボールキャリアに加え、知的探求心やビジネスへの関心でも知られ、NBAでも屈指のビジネスセンスを持つ若手アスリートと評価されています。コート内外で存在感を放つ新世代のNBAスターとして、アスリートの枠にとどまらず、ブランド構築やイノベーションにも積極的に取り組む次世代アスリートを代表する存在です。

【BTCC取引所について】

BTCC取引所は、2011年6月に設立された暗号資産取引所です。信頼性が高く、誰もが利用できる取引所を目指して、90の国と地域でサービスを提供しております。900万人以上のユーザーに利用されており、おかげさまでグローバル規模で多くの暗号資産愛好家の方々から支持を受けております。弊社はプラットフォームの安全性に特に力を入れており、取引の安定性やコールドウォレットなどはもちろん、13年間無事故で運営を続けております。

BTCC取引所は、公式HPや公式LINEアカウント等から日本語でのお問い合わせに対応しております。また、定期的に各SNSにて相場情報、暗号資産のニュース、またキャンペーン情報などを更新しています。

BTCC取引所の最新情報は、公式SNSよりご確認ください。

