Bigbank AS 2025. aasta juuli tulemused

Bigbanki laenuportfell kasvas juulis 59 miljoni euro võrra, mis on 2025. aasta suurim kuine kasv. Kasvu vedasid jätkuvalt fookustooted: ärilaenude portfell suurenes 30 miljoni, kodulaenude portfell 20 miljoni ja tarbimislaenude portfell 9 miljoni euro võrra. Juuli lõpuks ulatus kogu laenuportfell 2,5 miljardi euroni.

Hoiuseportfell kasvas juulis 71 miljoni euro võrra. Kasvu vedas säästuhoiuse portfell, mis suurenes 73 miljoni euro võrra, samas kui tähtajaliste hoiuste maht vähenes 3 miljoni euro võrra. Jätkub trend, kus lõppevate tähtajaliste hoiuste omanikud suunavad vahendid paindlikumasse säästuhoiusesse. Eesti eraklientide pangakontode jääk kasvas kuuga 1,0 miljoni euro võrra, ulatudes kuu lõpuks 4,3 miljoni euroni. Kõik pangakonto omanikud teenivad turu parimat 2% intressi.

Stabiliseerunud intressikeskkond on vähendanud survet netointressituludele. Juulis püsis 6 kuu euribor 2,05% juures, mistõttu euriboriga seotud äri- ja kodulaenude intressitase ei langenud. Samal ajal on hoiuseportfelli intressitase veidi langenud. Netointressitulud kasvasid võrreldes eelmise aastaga seitsme kuuga 1,7 miljoni euro võrra.

Laenuportfelli krediidikvaliteet paranes jätkuvalt. Võrreldes 2024. aasta seitsme kuuga vähenesid eeldatavad krediidikahjude netokulud ja eraldiste kulud kokku 9,1 miljoni euro võrra ehk 60%. Peamine põhjus on tarbimislaenude maksekäitumise paranemine kõigis kolmes Balti riigis. Mittetöötavate nõuete (3. etapp) osakaal püsis juuni lõpu tasemel – 4,7%.

Juuli puhaskasum oli 3,6 miljonit eurot – tugev tulemus. Lisaks netointressitulude kasvule ja krediidikahjude vähenemisele suurenesid seitsme kuu lõikes ka neto teenustasud 0,8 miljoni euro võrra, samas kui halduskulud vähenesid 0,3 miljoni euro võrra.

Bigbanki meeskond kasvas juuli lõpuks 614 inimeseni. Meeskonna laienemine ja palgakasv tõid kaasa 3,7 miljoni euro suuruse palgakulude kasvu võrreldes eelmise aastaga. Negatiivse arenguna tõusis tulumaksukulu seitsme kuuga 1,9 miljoni euro võrra, mis on tingitud 2025. aasta alguses Eestis ja Leedus jõustunud kõrgematest tulumaksumääradest.

Bigbanki 2025. aasta juuli majandustulemused:

  • Klientide hoiused ja saadud laenud kasvasid aastaga 482 miljoni euro võrra, ulatudes 2,7 miljardi euroni (+21%).
  • Nõuded klientidele suurenesid aastaga 518 miljoni euro võrra, jõudes 2,5 miljardi euroni (+26%).
  • Netointressitulud olid juulis 9,3 miljonit eurot; aasta esimese seitsme kuuga kokku 60,6 miljonit eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvasid netointressitulud 1,7 miljoni euro võrra (+3%).
  • Eeldatava krediidikahju netokulu ja eraldiste kulu oli seitsme kuuga kokku 6,1 miljonit eurot, mis on 9,1 miljoni euro võrra ehk 60% vähem kui mullu.
  • Juuli puhaskasum oli 3,6 miljonit eurot. Seitsme kuu kogukasum ulatus 22,3 miljoni euroni, kasvades võrreldes 2024. aasta sama perioodiga 3,1 miljoni euro võrra (+16%).
  • Omakapitali tootlus oli juulis 15,1%.


Kasumiaruanne, tuhandetes eurodesJuuli 20257 kuud 20257 kuud 2024Erinevus YoY
Neto tegevustulud kokku, sh9 18266 20865 1421 066+2%
Netointressitulu9 26560 60158 8801 721+3%
Neto teenustasud8835 9565 182774+15%
Tegevuskulud kokku, sh-4 678-32 004-26 822-5 182+19%
Palgakulud-2 991-18 726-15 073-3 652+24%
Halduskulud-952-6 579-6 887308-4%
Kasum enne allahindluste kulu4 50334 20438 320-4 116-11%
Eeldatava krediidikahju netokulu ja eraldiste kulu-85-6 128-15 2559 127-60%
Tulumaks-869-5 784-3 859-1 925+50%
Aruandeperioodi jätkuvate tegevuste kasum3 55022 29119 2053 086+16%
Kasum/Kahjum lõpetatud tegevustest0029-29 
Aruandeperioodi kasum3 55022 29119 2343 057+16%
      
      
Ärimahud, tuhandetes eurodesJuuli 20257 kuud 20257 kuud 2024Erinevus YoY
Klientide hoiused ja saadud laenud2 727 4852 727 4852 245 878481 607+21%
Nõuded klientidele2 491 6212 491 6211 973 363518 258+26%
      
VõtmenäitajadJuuli 20257 kuud 20257 kuud 2024Erinevus YoY
ROE15,1%13,8%13,2%+0,6pp 
Kulu/ tulu suhe (C/I)51,0%48,3%41,2%+7,2pp 
Soovitusindeks (NPS)605858+0 


Võrreldes 2024. aasta juuli finantstulemustes avaldatuga on aasta varasema perioodi netointressitulu ja eeldatava krediidikahju netokulu korrigeeritud, vähendades mõlemat 1,7 miljoni euro võrra. Korrigeerimine on seotud tuvastatud veaga, mille kohaselt oli langenud krediidiväärtusega finantsvaradelt intressitulu arvestatud finantsvarade brutopositsioonilt, mitte netopõhiselt. Parandus ei mõjuta 2024. aasta juuli puhaskasumit.

Rohkem kui 30-aastase tegevusajalooga Bigbank AS (www.bigbank.ee) on Eesti kapitalile kuuluv kommertspank. 31.juuli 2025 seisuga oli panga bilansimaht kokku 3,1 miljardit eurot ning omakapital 284 miljonit eurot. Üheksas riigis tegutseval pangal on kokku üle 175 000 aktiivse kliendi ning üle 600 töötaja. Reitinguagentuur Moody’s on väljastanud Bigbankile pikaajalise pangahoiuste reitingu tasemel Ba1 ning baaskrediidireitingu (BCA) ja kohandatud BCA tasemel Ba2.

