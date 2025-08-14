Aarhus, den 14. august 2024
Fondsbørsmeddelelse nr. 212/2025
Delårsrapport for 1. halvår 2025, Aug. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --
(Periode 1. januar – 30. juni 2025)
Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2025
Resume for 1. halvår 2025
Selskabets bestyrelse har i dag godkendt delårsregnskab for 1. halvår 2025, der er ikke foretaget review af selskabets revisor.
Økonomiske overskrifter
Koncernens primære indtægter stammer fra boligudlejning, der er steget med 3,3 % til 61,5 mio. DKK fra 59,6 mio. DKK, mens indtægter fra kontorejendomme er steget til 24,7 mio. DKK fra 24,2 svarende til en stigning på 2%. Indtægter fra erhvervsejendomme er faldet til 14,7 mio. DKK fra 17,1 mio. DKK svarende til et fald på 14,3%. Reguleret for disse frasalg er huslejeindtægterne på erhvervsejendomme faldet med 1,8% fra 30.06.2024 til 30.06.2025.
- Omsætningen andrager 101,0 mio. DKK pr. 30.06.2025 mod 101,0 mio. DKK pr. 30.06.2024.
- Koncernens driftsomkostninger udgør 35,6 mio. DKK mod 29,4 mio. DKK året før. De væsentlige stigninger er fortsat i vedligeholdelse af ejendomme, forvaltning af tyske ejendomme og egne omkostninger til tomme lejemål. Tab på debitorer er fortsat lavt.
- Koncernens salgs-og administrationsomkostninger udgør 9,6 mio. DKK mod 12,8 mio. året før.
- Resultat af primær drift udgør 55,7 mio. DKK pr. 30.06.2025 mod 58,3 mio. DKK pr. 30.06.2024.
- Koncernens investeringsejendomme er værdireguleret med -3,3 mio. DKK i 1. halvår 2025 mod 58,3 mio. dkk 1. halvår 2024. Der er solgt to mindre erhvervsejendomme i perioden for ca. 17,6 mio. DKK, hvilket er ca. 3,3 mio. DKK lavere end bogført værdi. Der er foretaget dagsværdiregulering på de solgte ejendomme pr. 30. juni 2025.
- Finansielle nettoomkostninger udgør -17,7 mio. DKK mod -20,5 mio. DKK året før. Det kraftige rentefald i perioden har betydet lavere renter for koncernens variable gæld. Det er et fald i renteudgifterne på 13,6%.
- Overskud før værdiregulering og før skat andrager 38,0 mio. pr. 30.06.2025 mod 38,3 mio. DKK pr. 30.06.2024.
- Koncernens egenkapital udgør 1.942,1 mio. DKK pr. 30.06.2025 mod 2.073,0 mio. DKK pr. 30.06.2024
- Koncernens soliditet udgør 43,6% pr. 30.06.2025 mod 48,5% pr. 30.06.2024.
- Koncernens LTV pr. 30.06.2025 er på 48,0% mod 44,11% pr. 30.06.2024.
VÆSENTLIGE BEGIVENHEDER I PERIODEN
Byggeri på Aarhus Ø forløber planmæssigt og som det fremgår af forsidebilledet er byggeriet nu kommet over jordhøjde. For at styrke kapitalen i Mejlbryggen B og i Mejlbryggen C blev der i 1. kvartal 2025 ydet et koncerntilskud til hvert selskab på 25 mio. EUR via konvertering af intern gæld.
Efter periodens afslutning har Mejlbryggen B og Mejlbrygggen C modtaget ca. 16 mio. DKK fra Aarhus Kommune til dækning af de ekstra omkostninger til fjernelse af jord i forbindelse med byggeriet. Det var en del af det oprindelige kontraktgrundlag, at Aarhus Kommune dækkende alle jordforureningsomkostninger over 1 mio. DKK.
Koncernens langsigtede gæld er forlænget til 31.12.2035 og der er afdragsfrihed frem til 31.12.2028.
FORVENTNINGER TIL 2025
Koncernen forventer uændret en omsætning på mellem 195-210 mio. DKK. Et resultat af primær drift på 105-125 mio. DKK, og et overskud før skat og værdireguleringer af ejendomme på 65-85 mio. DKK.
Usikkerheden er fortsat stor på de finansielle markeder, som følge af geopolitiske spændinger og ændret toldpolitik i USA.
Udviklingen i Prime Office A/S i perioden 1. januar 2025 til 30. juni 2025
|Udvikling i %
|1H 2024
|RESULTATOPGØRELSE
|1H 2025
|1H 2024
|1H 2025
|Beløb i 1.000 DKK
|Omsætning
|101.012
|101.046
|0,0%
|Driftsomkostninger
|-35.665
|-29.403
|21,3%
|Bruttoresultat
|65.347
|71.643
|-8,8%
|Bruttomargin
|64,7%
|70,9%
|Salgs-og adm.omkostninger
|-9.606
|-12.804
|-25,0%
|Resultat af primær drift
|55.741
|58.839
|-5,3%
|(overskudsgrad primær drift)
|55,2%
|58,2%
|Finansielle poster netto
|-17.682
|-20.500
|-13,7%
|Resultat før skat
|38.059
|38.339
|Værdireguleringer af investeringsejendomme
|-3.372
|58.356
|Overskud før skat
|34.687
|96.695
|Andre nøgletal
|Aktiver i alt
|4.458.734
|4.270.770
|Egenkapital
|1.942.111
|2.073.044
|Likvide midler
|110.954
|108.445
|Soliditet
|43,56%
|48,54%
|LTV (realkredit /vurdering)
|47,97%
|44,11%
For yderlige oplysninger
Mogens Vinther Møller
Administrerende direktør
Tlf. + 45 87 33 89 89
Prime Office A/S er et børsnoteret selskab, der giver investorer mulighed for at investere i ejendomme. Prime Office A/S har sammensat en portefølje, der består af fire segmenter
bolig-kontor og erhvervsejendomme med hovedvægt i større nordtyske byer, og et boligprojekt i Aarhus.
