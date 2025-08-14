1. halvår 2025

Aarhus, den 14. august 2024

Fondsbørsmeddelelse nr. 212/2025
Delårsrapport for 1. halvår 2025  
(Periode 1. januar – 30. juni 2025)
Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2025

Resume for 1. halvår 2025
Selskabets bestyrelse har i dag godkendt delårsregnskab for 1. halvår 2025, der er ikke foretaget review af selskabets revisor.

Økonomiske overskrifter

Koncernens primære indtægter stammer fra boligudlejning, der er steget med 3,3 % til 61,5 mio. DKK fra 59,6 mio. DKK, mens indtægter fra kontorejendomme er steget til 24,7 mio. DKK fra 24,2 svarende til en stigning på 2%. Indtægter fra erhvervsejendomme er faldet til 14,7 mio. DKK fra 17,1 mio. DKK svarende til et fald på 14,3%. Reguleret for disse frasalg er huslejeindtægterne på erhvervsejendomme faldet med 1,8% fra 30.06.2024 til 30.06.2025.

  • Omsætningen andrager 101,0 mio. DKK pr. 30.06.2025 mod 101,0 mio. DKK pr. 30.06.2024.
  • Koncernens driftsomkostninger udgør 35,6 mio. DKK mod 29,4 mio. DKK året før. De væsentlige stigninger er fortsat i vedligeholdelse af ejendomme, forvaltning af tyske ejendomme og egne omkostninger til tomme lejemål. Tab på debitorer er fortsat lavt.
  • Koncernens salgs-og administrationsomkostninger udgør 9,6 mio. DKK mod 12,8 mio. året før.
  • Resultat af primær drift udgør 55,7 mio. DKK pr. 30.06.2025 mod 58,3 mio. DKK pr. 30.06.2024.
  • Koncernens investeringsejendomme er værdireguleret med -3,3 mio. DKK i 1. halvår 2025 mod 58,3 mio. dkk 1. halvår 2024. Der er solgt to mindre erhvervsejendomme i perioden for ca. 17,6 mio. DKK, hvilket er ca. 3,3 mio. DKK lavere end bogført værdi. Der er foretaget dagsværdiregulering på de solgte ejendomme pr. 30. juni 2025.
  • Finansielle nettoomkostninger udgør -17,7 mio. DKK mod -20,5 mio. DKK året før. Det kraftige rentefald i perioden har betydet lavere renter for koncernens variable gæld. Det er et fald i renteudgifterne på 13,6%.
  • Overskud før værdiregulering og før skat andrager 38,0 mio. pr. 30.06.2025 mod 38,3 mio. DKK pr. 30.06.2024.
  • Koncernens egenkapital udgør 1.942,1 mio. DKK pr. 30.06.2025 mod 2.073,0 mio. DKK pr. 30.06.2024
  • Koncernens soliditet udgør 43,6% pr. 30.06.2025 mod 48,5% pr. 30.06.2024.
  • Koncernens LTV pr. 30.06.2025 er på 48,0% mod 44,11% pr. 30.06.2024.

VÆSENTLIGE BEGIVENHEDER I PERIODEN
Byggeri på Aarhus Ø forløber planmæssigt og som det fremgår af forsidebilledet er byggeriet nu kommet over jordhøjde. For at styrke kapitalen i Mejlbryggen B og i Mejlbryggen C blev der i 1. kvartal 2025 ydet et koncerntilskud til hvert selskab på 25 mio. EUR via konvertering af intern gæld.

Efter periodens afslutning har Mejlbryggen B og Mejlbrygggen C modtaget ca. 16 mio. DKK fra Aarhus Kommune til dækning af de ekstra omkostninger til fjernelse af jord i forbindelse med byggeriet. Det var en del af det oprindelige kontraktgrundlag, at Aarhus Kommune dækkende alle jordforureningsomkostninger over 1 mio. DKK.

Koncernens langsigtede gæld er forlænget til 31.12.2035 og der er afdragsfrihed frem til 31.12.2028.

FORVENTNINGER TIL 2025
Koncernen forventer uændret en omsætning på mellem 195-210 mio. DKK. Et resultat af primær drift på 105-125 mio. DKK, og et overskud før skat og værdireguleringer af ejendomme på 65-85 mio. DKK.

Usikkerheden er fortsat stor på de finansielle markeder, som følge af geopolitiske spændinger og ændret toldpolitik i USA.


Udviklingen i Prime Office A/S i perioden 1. januar 2025 til 30. juni 2025

     Udvikling i %
     1H 2024
RESULTATOPGØRELSE 1H 20251H 2024 1H 2025
Beløb i 1.000 DKK     
Omsætning 101.012101.046 0,0%
Driftsomkostninger -35.665-29.403 21,3%
Bruttoresultat 65.34771.643 -8,8%
Bruttomargin 64,7%70,9%  
Salgs-og adm.omkostninger -9.606-12.804 -25,0%
Resultat af primær drift 55.74158.839 -5,3%
(overskudsgrad primær drift) 55,2%58,2%  
Finansielle poster netto -17.682-20.500 -13,7%
Resultat før skat  38.05938.339  
Værdireguleringer af investeringsejendomme -3.37258.356  
Overskud før skat 34.68796.695  
Andre nøgletal     
Aktiver i alt 4.458.7344.270.770  
Egenkapital  1.942.1112.073.044  
Likvide midler 110.954108.445  
Soliditet 43,56%48,54%  
LTV (realkredit /vurdering) 47,97%44,11%  

For yderlige oplysninger

 Mogens Vinther Møller

Administrerende direktør

Tlf. + 45 87 33 89 89

Prime Office A/S er et børsnoteret selskab, der giver investorer mulighed for at investere i ejendomme. Prime Office A/S har sammensat en portefølje, der består af fire segmenter
bolig-kontor og erhvervsejendomme med hovedvægt i større nordtyske byer, og et boligprojekt i Aarhus.

