Aarhus, den 14. august 2024

Fondsbørsmeddelelse nr. 212/2025

Delårsrapport for 1. halvår 2025, Aug. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

(Periode 1. januar – 30. juni 2025)

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2025

Resume for 1. halvår 2025

Selskabets bestyrelse har i dag godkendt delårsregnskab for 1. halvår 2025, der er ikke foretaget review af selskabets revisor.

Økonomiske overskrifter

Koncernens primære indtægter stammer fra boligudlejning, der er steget med 3,3 % til 61,5 mio. DKK fra 59,6 mio. DKK, mens indtægter fra kontorejendomme er steget til 24,7 mio. DKK fra 24,2 svarende til en stigning på 2%. Indtægter fra erhvervsejendomme er faldet til 14,7 mio. DKK fra 17,1 mio. DKK svarende til et fald på 14,3%. Reguleret for disse frasalg er huslejeindtægterne på erhvervsejendomme faldet med 1,8% fra 30.06.2024 til 30.06.2025.

Omsætningen andrager 101,0 mio. DKK pr. 30.06.2025 mod 101,0 mio. DKK pr. 30.06.2024.

Koncernens driftsomkostninger udgør 35,6 mio. DKK mod 29,4 mio. DKK året før. De væsentlige stigninger er fortsat i vedligeholdelse af ejendomme, forvaltning af tyske ejendomme og egne omkostninger til tomme lejemål. Tab på debitorer er fortsat lavt.

Koncernens salgs-og administrationsomkostninger udgør 9,6 mio. DKK mod 12,8 mio. året før.

Resultat af primær drift udgør 55,7 mio. DKK pr. 30.06.2025 mod 58,3 mio. DKK pr. 30.06.2024.

Koncernens investeringsejendomme er værdireguleret med -3,3 mio. DKK i 1. halvår 2025 mod 58,3 mio. dkk 1. halvår 2024. Der er solgt to mindre erhvervsejendomme i perioden for ca. 17,6 mio. DKK, hvilket er ca. 3,3 mio. DKK lavere end bogført værdi. Der er foretaget dagsværdiregulering på de solgte ejendomme pr. 30. juni 2025.

Finansielle nettoomkostninger udgør -17,7 mio. DKK mod -20,5 mio. DKK året før. Det kraftige rentefald i perioden har betydet lavere renter for koncernens variable gæld. Det er et fald i renteudgifterne på 13,6%.

Overskud før værdiregulering og før skat andrager 38,0 mio. pr. 30.06.2025 mod 38,3 mio. DKK pr. 30.06.2024.

Koncernens egenkapital udgør 1.942,1 mio. DKK pr. 30.06.2025 mod 2.073,0 mio. DKK pr. 30.06.2024

Koncernens soliditet udgør 43,6% pr. 30.06.2025 mod 48,5% pr. 30.06.2024.

Koncernens LTV pr. 30.06.2025 er på 48,0% mod 44,11% pr. 30.06.2024.

VÆSENTLIGE BEGIVENHEDER I PERIODEN

Byggeri på Aarhus Ø forløber planmæssigt og som det fremgår af forsidebilledet er byggeriet nu kommet over jordhøjde. For at styrke kapitalen i Mejlbryggen B og i Mejlbryggen C blev der i 1. kvartal 2025 ydet et koncerntilskud til hvert selskab på 25 mio. EUR via konvertering af intern gæld.

Efter periodens afslutning har Mejlbryggen B og Mejlbrygggen C modtaget ca. 16 mio. DKK fra Aarhus Kommune til dækning af de ekstra omkostninger til fjernelse af jord i forbindelse med byggeriet. Det var en del af det oprindelige kontraktgrundlag, at Aarhus Kommune dækkende alle jordforureningsomkostninger over 1 mio. DKK.

Koncernens langsigtede gæld er forlænget til 31.12.2035 og der er afdragsfrihed frem til 31.12.2028.

FORVENTNINGER TIL 2025

Koncernen forventer uændret en omsætning på mellem 195-210 mio. DKK. Et resultat af primær drift på 105-125 mio. DKK, og et overskud før skat og værdireguleringer af ejendomme på 65-85 mio. DKK.

Usikkerheden er fortsat stor på de finansielle markeder, som følge af geopolitiske spændinger og ændret toldpolitik i USA.





Udviklingen i Prime Office A/S i perioden 1. januar 2025 til 30. juni 2025

Udvikling i % 1H 2024 RESULTATOPGØRELSE 1H 2025 1H 2024 1H 2025 Beløb i 1.000 DKK Omsætning 101.012 101.046 0,0% Driftsomkostninger -35.665 -29.403 21,3% Bruttoresultat 65.347 71.643 -8,8% Bruttomargin 64,7% 70,9% Salgs-og adm.omkostninger -9.606 -12.804 -25,0% Resultat af primær drift 55.741 58.839 -5,3% (overskudsgrad primær drift) 55,2% 58,2% Finansielle poster netto -17.682 -20.500 -13,7% Resultat før skat 38.059 38.339 Værdireguleringer af investeringsejendomme -3.372 58.356 Overskud før skat 34.687 96.695 Andre nøgletal Aktiver i alt 4.458.734 4.270.770 Egenkapital 1.942.111 2.073.044 Likvide midler 110.954 108.445 Soliditet 43,56% 48,54% LTV (realkredit /vurdering) 47,97% 44,11%

For yderlige oplysninger

Mogens Vinther Møller

Administrerende direktør

Tlf. + 45 87 33 89 89

Prime Office A/S er et børsnoteret selskab, der giver investorer mulighed for at investere i ejendomme. Prime Office A/S har sammensat en portefølje, der består af fire segmenter

bolig-kontor og erhvervsejendomme med hovedvægt i større nordtyske byer, og et boligprojekt i Aarhus.

