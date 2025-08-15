KH Group Oyj

Pörssitiedote 15.8.2025 klo 8.00

KH Group Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2025

KH-Koneiden kannattavuus heikkeni - NRG onnistui hyvin, tilauskanta ennätystasolla

Puolivuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.khgroup.com

KH Group -konserni huhti–kesäkuu 2025

Liikevaihto oli 54,2 (52,2) milj. euroa.

Vertailukelpoinen liikevoitto oli 0,8 (2,4) milj. euroa.

Liikevoitto oli 0,5 (2,1) milj. euroa.

Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista oli -0,6 (0,6) milj. euroa.

Tulos / osake jatkuvista toiminnoista oli -0,01 (0,01) euroa.

KH Group -konserni tammi–kesäkuu 2025

Liikevaihto oli 95,9 (92,5) milj. euroa.

Vertailukelpoinen liikevoitto oli 1,0 (2,3) milj. euroa.

Liikevoitto oli 0,4 (1,6) milj. euroa.

Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista oli -1,0 (-1,1) milj. euroa.

Tulos / osake jatkuvista toiminnoista oli -0,02 (0,02) euroa.

Oma pääoma / osake katsauskauden lopussa oli 0,83 (1,25) euroa.

Oman pääoman tuotto liukuvalta 12 kuukaudelta oli -52,7 % (-18,9 %).

Konsernin rahavarat katsauskauden lopussa olivat 3,1 milj. euroa.

Nettovelkaantumisaste katsauskauden lopussa oli 288,8 % (239,6 %).

Nettovelkaantumisaste ilman vuokrasopimusvelkoja oli 188,0 % (153,8 %).

Toimitusjohtaja Ville Nikulainen:

”Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto nousi mutta liikevoitto laski vertailukaudesta huhti-kesäkuun katsauskaudella. KH-Koneiden liikevaihto kasvoi ja liikevoitto pieneni. Suomen konekauppa ja vuokraus kasvoivat sekä liikevaihdolla että liikevoitolla mitattuna. Ruotsissa erityisesti konevuokraus tuotti vertailukautta pienemmän liikevaihdon ja liikevoiton. Suomessa raskaiden tela-alustaisten kaivukoneiden myynti jatkoi kasvuaan vertailukaudesta. Nordic Rescue Groupin liikevaihto laski, mutta liikevoitto pysyi ennallaan toisella vuosineljänneksellä. Sekä Suomen että Ruotsin toimintojen tilauskanta on vahvistunut katsauskauden aikana.

KH Group tiedotti maaliskuussa 2025 Indoor Groupin myyntiprosessin aloittamisesta. KH Group on antanut taloudelliselle neuvonantajalle toimeksiannon selvittää erilaisia vaihtoehtoja Indoor Group -omistukselleen. Lopullista päätöstä Indoor Group -omistuksen myynnistä ei ole tehty, eikä tällaisen mahdollisen järjestelyn aikataulusta, ehdoista tai toteutumisesta ole varmuutta. KH Groupin tavoitteena on saattaa prosessi päätökseen vuoden 2025 aikana.

Indoor Groupissa yleinen markkinoiden epävarmuus vaikutti yhä heikentävästi liikevaihtoon ja liikevoittoon. Indoor Groupin kannattavuuden parantamiseen tähtäävä laajamittainen toimintamallin uudistus tavoittelee vähintään 10 miljoonan euron vuotuista liikevoiton parannusta vuoden 2026 loppuun mennessä. Merkittävän osan tavoitellusta kannattavuuden parannuksesta arvioidaan toteutuvan jo vuoden 2025 kuluessa. Joulukuussa 2024 päättyneiden muutosneuvottelujen palkkakulusäästöt ovat vuositasolla noin 6–7 miljoonaa euroa ja ne paransivat yhtiön tulosta merkittävästi jo toisella vuosineljänneksellä. Kesäkuussa 2025 Indoor Group toteutti johtamistavan uudistamiseen ja toimintojen uudelleenorganisointiin liittyvät muutosneuvottelut, joiden tavoitteena oli löytää kannattavuutta parantavia toimenpiteitä noin 2 miljoonan euron edestä vuodessa. Muutosneuvotteluiden tuloksena Indoor Groupissa tullaan päättämään enintään 21 työsuhdetta ja lomauttamaan henkilöstöä määräaikaisesti toukokuun 2026 loppuun mennessä.

KH Group toteutti maaliskuussa 2025 osakassopimuksen mukaiset KH-Koneet Group Oy:n vähemmistöosakkaiden lunastukset, joiden jälkeen KH Groupin omistusosuus KH-Koneet Group Oy:ssä on 100 %. Toukokuussa KH Group Oyj:n hallitus päätti perustaa suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän KH-Koneiden avainhenkilöille. Järjestelmä korvasi 31.5.2024 tiedotetun suoriteperusteisen lisäosakejärjestelmän. Uuden järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä, ohjata heitä yhtiön strategisten tavoitteiden saavuttamiseen sekä tarjota heille kilpailukykyinen KH Groupin osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva kannustinjärjestelmä.

Vuoden 2025 aikana liiketoiminta-alueiden keskiössä ovat liikevaihdon ja liikevoiton turvaaminen sekä käyttöpääoman tehostaminen. KH Groupin strategiamuutosta edistetään suunnitellusti.”



Tuloskehitys

KH Group -konserni

milj. euroa 4–6/2025 4–6/2024 1–6/2025 1–6/2024 1–12/2024 Liikevaihto 54,2 52,2 95,9 92,5 194,0 Käyttökate (EBITDA) (1) 4,2 5,6 7,8 8,8 20,3 Käyttökate (EBITDA) % 7,8 % 10,8 % 8,2 % 9,5 % 10,5 % Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) 0,8 2,4 1,0 2,3 7,2 Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) % 1,5 % 4,6 % 1,1 % 2,4 % 3,7 % Tulos ennen veroja -0,9 0,7 -1,4 -1,2 1,7

(1) EBITDA = Käyttökate eli liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset

KH Group -konserni huhti-kesäkuu 2025

KH Groupin liikevaihto oli 54,2 (52,2) milj. euroa, jossa on nousua 4 % vertailukauteen. Liikevaihto KH-Koneissa kasvoi 6 % vertailukaudesta, mutta Nordic Rescue Group jäi vertailukauden tasosta. Katsauskauden vertailukelpoinen liikevoitto oli 0,8 (2,4) milj. euroa. Sekä KH-Koneet että Nordic Rescue Group raportoivat vertailukautta pienemmän liikevoiton katsauskaudella. Emoyhtiön osuus katsauskauden liikevoitosta oli -0,8 (-0,6) milj. euroa. Rahoituskulut olivat vertailukauden tasolla.

KH Group -konserni tammi-kesäkuu 2025

KH Groupin liikevaihto oli 95,9 (92,5) milj. euroa, jossa on nousua 4 % vertailukauteen. Liikevaihto KH-Koneissa kasvoi 9 % vertailukaudesta, mutta Nordic Rescue Group jäi vertailukauden tasosta. Katsauskauden vertailukelpoinen liikevoitto oli 1,0 (2,3) milj. euroa. Emoyhtiön osuus katsauskauden liikevoitosta oli -1,2 (-1,0) milj. euroa. Rahoituskulut olivat selvästi vertailukautta pienemmät korkotason laskun, korollisten rahoitusvelkojen lyhennysten ja valuuttakurssimuutosten myötä.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat



Katsauskauden jälkeen ei ole ollut merkittäviä tapahtumia.

Taloudelliset tavoitteet ja tulevaisuuden näkymät

KH Groupin tavoitteena on muuttua KH-Koneiden liiketoiminnan ympärille rakentuvaksi teolliseksi konserniksi ja luopua strategian mukaisesti muista liiketoiminta-alueista. Muiden liiketoiminta-alueiden osalta jatketaan samanaikaisesti aktiivista kehittämistä. Myös irtautumissuunnittelua ja irtautumismahdollisuuksien arviointia muiden liiketoiminta-alueiden osalta jatketaan.

Lähivuosien tavoitteena on investoida ydinliiketoiminnan kasvuun sekä maksaa osinkoa merkittävien irtautumisten jälkeen taserakenteen ja rahoitussopimusten sallimissa puitteissa.

Ohjeistus nykyisellä jatkuvien toimintojen konsernirakenteella vuodelle 2025 on seuraava: yhtiö arvioi, että edellisvuoteen verrattuna sekä jatkuvien toimintojen liikevaihto (194,0 miljoonaa euroa) että vertailukelpoinen liikevoitto (7,2 miljoonaa euroa) pysyvät suunnilleen samalla tasolla.

Tulosjulkistustilaisuus

KH Group järjestää analyytikoille, sijoittajille ja medialle suunnatun suomenkielisen webcast-tilaisuuden 15.8.2025 klo 13.00. Suoraa webcast-lähetystä voi seurata osoitteessa https://khgroup.events.inderes.com/q2-2025. Tilaisuuden tallenne ja esitysaineisto ovat saatavilla myöhemmin samana päivänä KH Groupin verkkosivuilla.

KH GROUP OYJ

LISÄTIETOJA:

toimitusjohtaja Ville Nikulainen, puh. 0400 459 343

KH Group Oyj on pohjoismainen monialakonserni, jonka liiketoiminta-alueita ovat KH-Koneet, Nordic Rescue Group ja Indoor Group. Olemme johtava rakennus- ja maansiirtokoneiden toimittaja, pelastusajoneuvojen valmistaja sekä huonekalujen ja sisustustuotteiden vähittäiskauppias. Strategiamme tavoitteena on luoda KH-Koneiden liiketoimintaan keskittyvä teollinen konserni.

