AFARAK GROUP: PUOLIVUOSIKATSAUS H1 2025

07:00 Lontoo, 09:00 Helsinki, 15.8.2025 – Afarak Group SE (”Afarak” tai ”Yhtiö) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)

PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2025

1-6/2025 1-6/2024 1-12/2024 Liikevaihto MEUR 77,1 71,4 128,6 Käyttökate MEUR 6,9 4,2 2,6 Liikevoitto MEUR 5,9 3,1 -0,1 Tulos ennen veroja MEUR 3,4 1,9 -5,3 Kauden tulos MEUR 2,4 0,5 -7,2 Osakekohtainen tulos EUR 0,01 0,00 -0,03 Käyttökate-% 9,0 % 5,9 % 2,0 % Liikevoitto-% 7,7 % 4,3 % -0,1 % Tulos-% 4,5 % 2,6 % -4,1 % Henkilöstö (kauden lopussa) 613 588 602





VUODEN 2025 ENSIMMÄISEN VUOSIPUOLISKON YHTEENVETO

Liikevaihto kasvoi 8 % 77,1 (1-6/2024: 71,4) miljoonaan euroon;

Afarak myi onnistuneesti Ilithan ja Zeerustin kaivosomaisuuserät Etelä-Afrikassa 2,4 miljoonan euron myyntivoitolla;

Jalostettujen erikoismetalliseosmateriaalien myynti kasvoi 28,8 % 15 354 (1-6/2024: 11 922) tonniin;

Louhitut tonnit vähenivät merkittävät 20,5 % 149 410 (1-6/2024: 187 958) tonniin;

Konsernin käyttökate oli 6,9 (1-6/2024: 4,2) miljoonaa euroa ja käyttökateprosentti oli 9 % (1-6/2024: 5,9 %);

Liikevoitto oli 5,9 (1-6/2024: 3,1) miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti oli 7,7 % (1-6/2024: 4,3 %);

Kauden tulos oli 2,4 (1-6/2024: 0,5) miljoonaa euroa;

Liiketoiminnan rahavirta oli 0,1 (1-6/2024: -5,4) miljoonaa euroa;

Korollisen velan määrä oli 4,9 (1-6/2024: 4,6) (31.12.2024: 2,6) miljoonaa euroa;

Rahavarat olivat 30.6.2025 5,8 (30.6.2024: 10,1) (31.12.2024: 3,9) miljoonaa euroa.

NÄKYMÄ VUODEN 2025 TOISELLE VUOSIPUOLISKOLLE

Standardilaatuisen vähähiilisen ferrokromin markkinoiden odotetaan pysyvän vakaina koko vuoden ajan, ja nousupotentiaalia on jonkin verran. Heikko Yhdysvaltain dollari voi helposti pyyhkiä pois mahdolliset hinnankorotukset, ja halpa tuonti erityisesti Kazakstanista ja vähäisemmässä määrin Turkista ja Intiasta/Kiinasta painaa edelleen markkinahintojen kehitystä. Erikoismetalliseossegmentissä kysyntä ja hinnat saattavat parantua huomattavasti.

Kromimalmiliiketoiminnan odotetaan puolestaan tuottavan parempia katteita. Olemme viimeistelleet investointipäätöksiä, joiden avulla voimme nopeasti lisätä kromimalmirikasteiden tuotantoa Etelä-Afrikassa. Uusi pesulaitos on suunniteltu otettavaksi käyttöön syyskuun loppuun mennessä Vlaakportin kaivoksellamme yhdessä aurinkoenergialaitoksen kanssa, mikä tekee meistä riippumattomia paikallisesta sähköverkosta ja mahdollistaa tasaisen ja säännöllisen rikasteiden tuotannon korkealla laatusuhteella. Myös Mecklenburgin kaivoksen odotetaan lisäävän tuotantoa merkittävästi. Ilithan ja Zeerustin myynnin myötä Etelä-Afrikan tiimimme voi nyt keskittyä täysin näihin kahteen omaisuuserään.

Toimitusjohtaja Guy Konsbruck

Afarak onnistui parantamaan huomattavasti käyttökatettaan ja voittomarginaalejaan vuoden 2024 ensimmäiseen puoliskoon verrattuna erittäin kilpailluilla ja monimutkaisilla markkinoilla. Yhdysvaltojen ja Euroopan välinen tullien nousu ja geopoliittinen epävarmuus eivät tukeneet liiketoimintaympäristön positiivista kehitystä.

Mecklenburgin kaivostoiminnassa odottamattomat siirtolohkarealueet aiheuttivat takaiskuja, mikä puolestaan johti kromimalmin alhaiseen tuotantoon. Tästä johtuen emme saavuttaneet odotettuja tuloksia kyseisessä segmentissä.

Se tosiasia, että 80 % myynnistämme tapahtuu voimakkaasti devalvoituneissa Yhdysvaltain dollareissa lisäsi tähän kuvaan toisen epäsuotuisan tekijän. Kaiken edellä mainitun perusteella voimme olla tyytyväisiä vuoden 2025 ensimmäisen puoliskon tuloksiin. Afarak on ollut jo vuosia ainoa länsimainen vähähiilisen ferrokromin tuottaja, joka on kriittinen materiaali ilmailu-, puolustus-, auto-, vihreän energian ja useiden muiden teollisuudenalojen tuotannossa.

Helsingissä, 15.8.2025

Afarak Group SE

Hallitus

Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).

