Schouw & Co. har fredag offentliggjort delårsrapport for 2. kvartal 2025; Schouw & Co. leverede overordnet set et 2. kvartal som forventet, og porteføljeselskaberne har iværksat en række stærke tiltag for at modvirke markedsmæssige ændringer.

Hovedpunkter

8,5 mia. kr. i omsætning – et fald på 2%

706 mio. kr. EBITDA – en reduktion på 4%

542 mio. kr. i pengestrøm fra drift – en forbedring på 61%

10,18 kr. i resultat pr. aktie – en reduktion på 3%

12,5% ROIC ekskl. goodwill – et fald i afkastet af den investerede kapital ekskl. goodwill på 1,3 procentpoint

Forventninger til omsætning og EBITDA for hele året indsnævres inden for det hidtidige interval.

Adm. direktør Jens Bjerg Sørensen udtaler

– Schouw & Co. oplevede et udfordrende, men stabilt 2. kvartal af 2025, hvor den samlede omsætning og EBITDA var en smule lavere end i 2. kvartal 2024. Koncernens diversificerede portefølje viste stabilitet på trods af globale økonomiske forandringer, særligt på de kinesiske eksportmarkeder. Trods globale udfordringer realiserede vi en solid ­pengestrøm fra drift på DKK 542 mio. kr.

Særligt BioMar, GPV og HydraSpecma viser fortsat modstandsdygtighed, hvorimod Borg Automotive står over for udfordrende markedsforhold. Vi fastholder et positivt udsyn til årets resultat og indsnævrer forventningerne inden for det tidligere udmeldte interval.

Vi har tidligere meddelt, at vi undersøger, om en mulig separat børsnotering af BioMar vil kunne skabe værdi for Schouw & Co.s aktionærer. Forberedelsesarbejdet fortsatte som forventet i det forgangne kvartal, og der er etableret et bankkonsortium. Hvis børsnoteringen vurderes at være værdiskabende, kan den finde sted på Nasdaq Copenhagen i første halvår af 2026.

Videokonference på engelsk i forbindelse med regnskabet

Fredag den 15. august 2025 kl. 12:00

Deltagere bedes benytte dette link: www.schouw.dk/cc

