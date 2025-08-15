Bekaert - Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en Liquiditeitsovereenkomst

Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst

Periode van 7 augustus 2025 tot 13 augustus 2025

Inkoopprogramma van Eigen Aandelen
Op 31 juli 2025, kondigde Bekaert de start aan van de volgende tranche van haar inkoopprogramma, voor een totaalbedrag van maximaal € 25 miljoen. Zoals eerder aangekondigd heeft het inkoopprogramma tot doel alle ingekochte aandelen te vernietigen.

Bekaert kondigt vandaag aan dat gedurende de periode van 7 augustus 2025 tot 13 augustus 2025, Kepler Cheuvreux in naam van Bekaert 39 718 aandelen heeft gekocht.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties in het kader van het Programma gedurende de periode van 7 augustus 2025 tot 13 augustus 2025:

 Inkoop van aandelen
DatumMarktAantal ingekochte aandelenGemiddelde
prijs (€)		Hoogste
prijs (€)		Laagste
prijs (€)		Bedrag (€)
7 augustus 2025Euronext Brussels8 00037,2437,4537,05297 920
 MTF CBOE
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
8 augustus 2025Euronext Brussels8 00037,5237,7537,25300 160
 MTF CBOE
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
11 augustus 2025Euronext Brussels7 71837,6137,8037,30290 274
 MTF CBOE
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
12 augustus 2025Euronext Brussels8 00037,9038,0037,75303 200
 MTF CBOE
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
13 augustus 2025Euronext Brussels8 00037,9338,0537,75303 440
 MTF CBOE
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
Totaal 39 71837,6438,0537,051 494 994

Liquiditeitsovereenkomst

In het kader van het hernieuwde liquiditeitscontract met Kepler Cheuvreux aangekondigd op 25 juni 2024, maakt Bekaert vandaag bekend dat Kepler Cheuvreux namens Bekaert 2 657 aandelen heeft aangekocht in de periode van 7 augustus 2025 tot 13 augustus 2025 op Euronext Brussels. Tijdens dezelfde periode heeft Kepler Cheuvreux namens Bekaert 5 600 aandelen verkocht op Euronext Brussels.

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de transacties in het kader van het liquiditeitscontract tijdens de periode van 7 augustus 2025 tot 13 augustus 2025:

 Aankoop van aandelen
DatumAantal AandelenGemiddelde Prijs (€)Hoogste Prijs (€)Laagste Prijs (€)Totaal Bedrag (€)
7 augustus 202500,000,000,000
8 augustus 202500,000,000,000
11 augustus 20251 40037,5137,7037,3052 514
12 augustus 202500,000,000,000
13 augustus 20251 25737,8537,9537,7047 577
Totaal2 657   100 091


 Verkoop van aandelen
DatumAantal AandelenGemiddelde Prijs (€)Hoogste Prijs (€)Laagste Prijs (€)Totaal Bedrag (€)
7 augustus 20251 00037,0337,5036,6537 030
8 augustus 20251 00037,5637,8037,3037 560
11 augustus 202500,000,000,000
12 augustus 20253 40037,8538,1037,70128 690
13 augustus 202520038,1038,1038,107 620
Totaal5 600   210 900

Het saldo aangehouden door Bekaert in het kader van de liquiditeitsovereenkomst op het einde van de periode bedraagt 33 579 aandelen.

Op 13 augustus 2025 na sluiting van de markt, houdt Bekaert 2 411 435 eigen aandelen aan, of 4,58% van het totaal aantal uitstaande aandelen.

Deze informatie wordt ook ter beschikking gesteld op de investor relations-pagina's van onze website.

