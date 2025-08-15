SalMar – Mandatannonsering for utstedelse av grønne obligasjoner

SalMar ASA (“SalMar”), ratet BBB+/Negative av Nordic Credit Rating, har utstedt NOK 1.000 millioner med 8-års fastrente og NOK 500 millioner med 7-års flytende rente. De nye senior usikrede grønne obligasjonslånene har en rente på 5,15% (tilsvarende en flytende rente på 3mN+143bp)og 3mN+135bp per år.

Obligasjonslånene vil bli søkt notert på Oslo Børs og oppgjørsdato er satt til 22. august 2025.

Nordea var Sole Lead Manager i begge transaksjonene.

I forbindelse med de nye utstedelsene, ønsker selskapet å utforske muligheten for å utvide 7-års transjen med NOK 500 millioner. Utstedelsen vil være avhengig av gjeldende markedsforhold.

Nordea, Danske Bank, DNB og SEB er Joint Lead Managers i transaksjonen.

For mer informasjon, vennligst kontakt;

Håkon Husby, IR-ansvarlig

Tlf: +47 936 30 449

E-mail: hakon.husby@salmar.no