Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2025

Bestyrelsen for Tivoli A/S har den 15. august 2025 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar - 30. juni 2025.



Tivoli åbnede sommersæsonen 4. april, hvilket er senere end sidste år hvor sæsonen åbnede 22. marts. Dette påvirker, som forventet, resultatet for perioden som i hovedtræk er:

En nettoomsætning på 445,0 mio. kr. mod 455,3 mio. kr. sidste år (-2 %).

Et resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) på -17,8 mio. kr. mod -6,3 mio. kr. sidste år.

Et resultat før skat på -76,1 mio. kr. mod -63,5 mio. kr. sidste år.

Et besøgstal på 1.325.000 mod 1.391.000 sidste år (-5%).

”Det har været en god sommer med mange højdepunkter og velbesøgte events. Tivoli åbnede til sommersæsonen 4. april, hvilket var to uger senere end i 2024 grundet den senere påske. Sommeren har både været præget af prognoser for ustadigt vejr og af en del nedbør. Det har påvirket både planlægningen og spontane besøg hos mange gæster, da store dele af Tivolis forretning er udendørs. Det til trods har Tivolis gæstetal samlet set været som forventet. Samlet set har 1,3 mio. gæster besøgt Tivoli i første halvår, hvor ca. hvert tredje besøg har været internationalt. Tivoli er Nordens største turistattraktion og har de senere år oplevet øget besøg fra Europa og især USA. Denne tendens er fortsat i første halvår af 2025. Det går fortsat som forventet med den igangværende investering i det nye forlystelsesområde i det tidligere Asien-område, som er den største investering i nyere tid i Tivoli, og som forventes åbnet i sommeren 2026. Området vil skabe nye forlystelses- og madoplevelser for alle aldre og smage. Derudover arbejdes der på yderligere forlystelsesnyheder de kommende år, som vil styrke Tivolis forlystelsesudbud yderligere. Nu ser vi frem til at få en velbesøgt sensommer med mange gode gæsteoplevelser og glæder os særligt til Tivolis Have- og Blomsterfestival som åbner i slutningen af august”, udtaler adm. direktør, Susanne Mørch Koch.



Forventninger til 2025 (uændret)

Tivoli har haft et første halvår af 2025, hvor både gæstetal og resultater lever op til forventningerne for perioden. Sommeren har budt på mange besøg for ind- og udland, men det ustadige vejr har også påvirket forretningen. På trods af dette, er det samlet set lykkedes at levere resultater som forventet. Tivoli fastholder på den baggrund de seneste udmeldte forventninger, hvilket betyder en omsætning i niveauet 1.300 mio. kr. og et resultat før skat i niveauet 130 mio. kr.

Tom Knutzen Susanne Mørch Koch

Bestyrelsesformand Adm. direktør



Kontaktperson: Pressechef, Torben Plank tlf. 22237440 / tpl@tivoli.dk

