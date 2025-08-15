SalMar – Vellykket utvidelse av nytt grønt obligasjonslån

Viser til pressemeldingen delt tidligere i dag, 15 august 10:00.

SalMar ASA (“SalMar”), rated BBB+/Negative av Nordic Credit Rating, har i dag utvidet deres nye 7-års transje med ytterligere NOK 500 millioner. Obligasjonslånet har en flytende rente på 3mN+135bp per år og utvidelsen ble priset med en kurs på 100%.

Etter emisjonen har SalMar hentet totalt NOK 1.000 millioner i en fast 8-års transje og NOK 1.000 millioner i en flytende 7-års transje.

Obligasjonslånene vil bli søkt notert på Oslo Børs og oppgjørsdato er satt til 22 august 2025.

Nordea, Danske Bank, DNB Carnegie og SEB var Joint Lead Managers i utvidelsen.

