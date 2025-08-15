Bitget 7월 보고서, 순유입 4억6,100만 달러·카피 트레이딩 신규 사용자 10만 명 기록

빅토리아, 세이셸, Aug. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 가상자산 거래소이자 Web3 기업인 Bitget이 7월을 또 한 번의 강력한 성장과 글로벌 브랜드 확장의 달로 마무리했다. Bitget 플랫폼은 지속적으로 확대되는 시장 입지에 발맞춰 코인게코(CoinGecko) 현물 거래 순위에서 3위 자리를 유지했다. 7월 한 달 동안 Bitget은 여러 성과 지표에서 안정적인 성장을 보였다. Bitget Copy 트레이딩 팔로워 수는 100만 명 이상에서 110만 명으로 증가했으며, 순자금 유입 규모는 4억 6,130만 달러를 기록했다.

Bitget Wallet의 경우 마스터카드(Mastercard) 및 이머스브(Immersve)와의 파트너십을 통해 영국과 유럽연합(EU) 이용자들에게 수수료 없는 암호화폐 카드를 출시, 원활한 결제 옵션을 제공했다. 이 실시간 온체인 암호화폐-법정화폐 전환 서비스는 현재 전 세계 1억 5천만 개 이상의 가맹점에서 이용 가능하다. 선물 거래 활동도 급증해, Bitget은 기관 투자자의 꾸준한 참여에 힘입어 이더리움 선물 미결제약정 규모 기준 상위 3대 거래소에 올랐다. AI 기반 거래 도우미인 ‘GetAgent’가 첫선을 보이며 2만 명 이상의 초기 사용자를 끌어모았고, Bitget Onchain은 xStocks와의 파트너십을 통해 토큰화 주식 상품을 확대했다.

문화적 측면에서 Bitget은 Web3와 주류 엔터테인먼트의 경계를 계속 허물었다. 이 거래소는 루마니아와 두바이에서 열리는 언톨드 페스티벌(UNTOLD Festival)의 독점 Web3 파트너로 선정되어, 현장 체험형 행사로 40만 명 이상의 팬들에게 다가갔다. 거래 부문에서는 총상금 600만 USDT 규모의 ‘킹스컵 글로벌 인비테이셔널(KCGI) 2025’ 팀 배틀이 개막해 1,300개 이상의 팀이 등록을 마쳤다.

Bitget의 Gracy Chen CEO는 “숫자는 하나의 이야기를 말하지만, 그 뒤에 있는 신뢰는 또 다른 이야기를 전하고 있다. 이용자들은 단순히 우리와 거래하는 것이 아니라 자산을 보관하고, 대회에 참여하며, 문화와 대륙을 넘나들어 Bitget과 교류하고 있는 것이다. 이것이 지속 가능한 성장의 형태이며, 우리가 제품 혁신, 커뮤니티 구축, 투명성에 똑같이 투자하는 이유이기도 하다”라고 말했다.

8월이 이미 시작된 가운데, Bitget은 UNTOLD X 첫 참가와 KCGI 2025의 절정기를 포함한 빽빽한 행사 일정을 통해 이 모멘텀을 이어갈 계획이다. 동시에 전략적 파트너십, 결제 통합, 사용자 중심의 혁신을 통해 글로벌 확장을 지속할 방침이다.

