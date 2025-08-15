Laporan Bitget bagi Bulan Julai Menunjukkan Aliran Masuk Bersih Sebanyak $461 Juta dan 100,000 Pengguna Baharu Perdagangan Salinan

VICTORIA, Seychelles, Aug. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , sebuah bursa mata wang kripto dan syarikat Web3 terkemuka dunia, mengakhiri bulan Julai dengan pencapaian pertumbuhan yang kukuh serta peluasan jenama yang berterusan di peringkat antarabangsa. Platform ini mengekalkan kedudukan CoinGecko Spot sebagai bursa kripto ke-3 terbesar, selaras dengan kehadiran pasaran yang terus berkembang. Pada bulan Julai, Bitget menunjukkan pertumbuhan stabil merentasi pelbagai metrik prestasi. Pengikut perdagangan Salinan Bitget meningkat daripada lebih 1 juta kepada 1.1 juta, sambil mencatat aliran masuk bersih sebanyak $461.3 juta.

Bitget Wallet juga melancarkan kad kripto tanpa yuran melalui kerjasama dengan Mastercard dan Immersve, yang menyediakan pilihan pembayaran lancar untuk pengguna di UK dan EU. Penukaran kripto kepada fiat secara langsung di atas rantaian (on-chain) kini tersedia di lebih 150 juta pedagang di seluruh dunia. Aktiviti dagangan niaga hadapan meningkat dengan ketara, di mana Bitget tersenarai antara tiga bursa teratas berdasarkan minat terbuka niaga hadapan Ethereum, disokong oleh penyertaan institusi yang stabil. Pembantu dagangan berkuasa AI, GetAgent turut diperkenalkan dan menarik lebih 20,000 pengguna awal, manakala Bitget Onchain memperluaskan penawaran saham bertoken melalui kerjasama dengan xStocks.

Dari sudut budaya, Bitget terus merapatkan jurang antara dunia Web3 dan hiburan arus perdana. Bursa ini telah dilantik sebagai rakan eksklusif Web3 untuk Festival UNTOLD di Romania dan Dubai, menarik lebih daripada 400,000 peminat melalui pengalaman interaktif di lokasi acara. Dari segi perdagangan, pertandingan King's Cup Global Invitational (KCGI) 2025 kategori Team Battle telah bermula dengan jumlah hadiah mencecah 6 juta USDT, melibatkan lebih daripada 1,300 pasukan berdaftar.

Ketua Pegawai Eksekutif Bitget, Gracy Chen berkata, “Data mungkin menceritakan satu kisah, tetapi kepercayaan di sebaliknya membawa kisah yang berbeza. Pengguna bukan sekadar berdagang bersama kami. Mereka memilih untuk menyimpan aset, menyertai pertandingan dan berinteraksi dengan Bitget merentasi budaya dan benua. Itulah jenis pertumbuhan yang berkekalan dan sebab itulah kami melabur secara seimbang dalam inovasi produk, pembangunan komuniti serta ketelusan."

Memandangkan bulan Ogos sudah bermula, Bitget bersedia untuk meneruskan momentum ini melalui pelbagai acara menarik, termasuk penampilan sulung di UNTOLD X dan kemuncak KCGI 2025, sambil terus memperluas capaian global melalui kerjasama strategik, integrasi pembayaran dan inovasi yang berpusatkan pengguna.

Untuk laporan lengkap Laporan Ketelusan bulan Julai, layari di sini.

