Bitget, “Back in Play, Bitget Way”와 함께 2025/26 라리가 시즌 개막





빅토리아, 세이셸, Aug. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, 가상자산 거래소이자 Web3 기업인 Bitget이 ‘Back in Play, Bitget Way’라는 슬로건과 함께 라리가(LALIGA)의 새로운 시즌에 복귀했다. 이번 협업은 점수보다 영리한 플레이, 즉 암호화폐와 스포츠가 만나는 지점에서 팬들이 직접 참여자가 되는 경험에 더 초점을 맞추고 있다.

지난 시즌에는 바르셀로나 클럽 소속의 하피냐(Raphinha)가 출연한 TV 광고와 바이럴 캠페인 ‘Your Team, Your Skin’을 통해 팬들이 경기 점수와 함께 자부심을 담아 트레이딩할 수 있도록 하며 분위기를 만들었다. Bitget은 마드리드 VIP 스카이박스 관람과 백스테이지 투어부터 부에노스아이레스, 자카르타, 모스크바, 그리스, 싱가포르에서 진행된 라리가 홍보대사와의 단독 밋업까지, 전 세계 각 지역에서 굵직한 이벤트를 이어갔다. 여기에는 축구 전설들과의 만남과 스타들이 함께한 현장 행사 등 돈으로도 살 수 없는 특별한 경험이 포함되어 있었으며, 이를 통해 암호화폐 커뮤니티와 축구 커뮤니티를 그 어느 때보다 가깝게 연결시키는데 성공했다.

이제 그 고조된 에너지를 다시 만나게 된다. 경기일 예측 챌린지와 트레이딩 캠페인을 통해 팀에 대한 열정뿐 아니라 라리가 주요 팀들의 경기 점수를 얼마나 정확하게 맞히는지에 따라 보상이 주어진다. 파트너십이 체결된 시장의 팬들은 경기 관람 파티, 현지화된 콘테스트, 선수들이 직접 참여하는 몰입형 TV 광고와 캠페인을 통해 마치 자신이 직접 경기에 참여하는 듯한 생생한 경험을 하게 될 것이다.

Bitget의 최고운영책임자(COO)인 Vugar Usi Zade는 “축구는 팬들이 경기장에서 말하는 언어이고, 암호화폐는 화면에서 말하는 언어이지만, 둘 다 연결과 참여에 관한 것이다. 이번 시즌 우리는 이 두 세계를 결합해 팬들이 단순히 지켜보기만 하는 것이 아니라, 경기 결과를 예측하고, 거래하며, 드라마에 직접 참여하도록 할 계획”이라고 밝혔다.

라리가 집행이사인 Jorge de la Vega는 “Bitget과 함께 우리는 전 세계 팬들과의 연결을 계속 강화하고 있으며, 앞으로도 라리가 팬들의 경험을 향상시키는 다양한 이니셔티브를 개발해 나갈 것”이라고 말했다.”

이용자와 팬들은 경기 결과 예측, 프로모션, 라리가 테마의 한정 보상을 위한 허브가 될 새로운 전용 랜딩 페이지를 기대해도 좋다. 그동안 리워드 센터 (Rewards Center)를 통해 실시간 혜택을 확인할 수 있다. 이번 시즌은 이제 막 시작됐으며, 대담한 플레이를 거래할 수 있는 Bitget만의 무대 (Bitget Way)는 언제나 열려 있다.

Bitget × 라리가에 대한 더 자세한 내용은 전용 랜딩 페이지에서 확인할 수 있다.

Bitget 소개

2018년에 설립된 Bitget은 세계 대표 암호화폐 거래소이자 웹3 업체이다. 150여 개 국가에서 1억 2000만 명의 사용자에게 서비스를 제공중인 Bitget 거래소는 비트코인 가격, 이더리움 가격 및 기타 암호화폐 가격에 대한 실시간 액세스를 제공하는 동시에 선구적인 카피 트레이딩 기능과 기타 거래 솔루션을 통해 사용자가 더 스마트하게 거래할 수 있도록 전념하고 있다. 기존에 BitKeep이라는 이름으로 운영되었던 Bitget Wallet은 130개 이상의 블록체인과 수백만 개의 토큰을 지원하는 선도적인 비수탁형 암호화폐 지갑이다. 단일 플랫폼에 내장된 고급 스왑과 시장 인사이트를 통해 멀티체인 거래, 스테이킹, 결제, 20,000개 이상의 DApp에 대한 직접 액세스를 제공한다.Bitget은 세계 최고의 축구 리그인 라리가의 공식 암호화폐 파트너로 활동하는 등 전략적 파트너십을 통해 암호화폐 채택을 촉진하는 데 앞장서고 있으며, 동부, 동남아 및 중남미 시장에서의 역할도 담당하고 있다. Bitget은 글로벌 임팩트 전략에 따라 유니세프 (UNICEF)와 손잡고 2027년까지 110만 명을 대상으로 블록체인 교육을 지원하기로 했다. 모터스포츠 분야에서 Bitget은 세계에서 가장 스릴 넘치는 챔피언십 중 하나인 MotoGP™의 독점 암호화폐 거래소 파트너로 활동중이다.

