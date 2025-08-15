Patton Relança Codificadores e Decodificadores Dante AV com Codec Colibri a Preços Reduzidos

Novo lançamento da Patton do FiberPlex FPX6000 DanteAV Audio/Video-over-IP Gateway tem o preço mais baixo do mercado, Colibri Codec, e interoperabilidade aprimorada.

GAITHERSBURG, Maryland, Aug. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Patton - líder mundial de produtos de Comunicação Unificada, ProAV e transmissão de mídia - lançou uma nova versão de software da série FiberPlex FPX6000 AVoIP Gateway oferecida pela metade do preço.

Os gateways AVoIP da Patton são fáceis de instalar e usar. O controlador Dante torna o roteamento, o controle e o monitoramento do tráfego de áudio/vídeo tão simples quanto apertar um botão.

Em agosto de 2021, a Patton foi a primeira a adotar e a primeira a comercializar os produtos Dante AV. Agora , a Patton tem o prazer de anunciar que cortou o preço pela metade do seu FPX6000 AVoIP Gateway - além de acrescentar atualizações de software que suportam o mais recente firmware Colibri.

Colibri é o mais novo codec de vídeo da Audinate desenvolvido especificamente para distribuição AV-over-IP. Colibri oferece qualidade visual sem perdas e baixa latência do subquadro. O Patton FPX6000 agora é interoperável com todos os produtos Dante AV Ultra com suporte para codec Colibri, incluindo dispositivos da Bolin, AJA Video, Adtechno, Yuan, Minnray e PTZ Optics.

Interoperabilidade. O FPX6000 também irá interoperar com o Dante Audio dos produtos Dante AV-A e Dante AV-H. Ainda este ano, uma atualização de software da Audinate para Dante AV-H permitirá a transcodificação de vídeo entre Dante AV Ultra e Dante AV-H.

4K. A tecnologia Dante AV integra áudio e vídeo 4K de alta qualidade para transmissão em redes IP de 1 Gbps com latência de praticamente zero. O FPX6000 da Patton suporta 4K60p 4:4:4.

Fácil. Os gateways AVoIP da Patton são fáceis de instalar e usar. O controlador Dante torna o roteamento, o controle e o monitoramento de tráfego de áudio/vídeo e endpoints tão simples quanto apertar um botão. O FPX6000 da Patton também trabalhará com o Dante Studio, o Dante Domain Manager e o Dante Director.

Canais. Os gateways Patton FPX6000 facilitam a inserção de 8 canais de áudio (transmissão ou recepção)- além de um canal de vídeo com criptografia HDCP - em um backbone Ethernet existente. A solução Patton elimina os problemas de desempenho e as dificuldades de gerenciamento anteriormente associados ao áudio/vídeo sobre IP.

Sincronização. Com um único relógio de rede para todo o sistema, a sincronização de áudio e vídeo da Dante elimina problemas de alinhamento, reduzindo a distorção harmônica e o ruído de fase causados pelo jitter. O Dante AV suporta redes mistas de dados de áudio e vídeo, garantindo que a mídia de transmissão tenha largura de banda suficiente - mesmo em uma rede Ethernet gigabit corporativa padrão.

Conexões. Além de fornecer áudio e vídeo de alto desempenho, o FPX6000 oferece um conjunto conveniente e de última geração de opções de conectividade periférica, incluindo USB 2.0 e USB OTG para teclado e mouse, infravermelho para controles remotos - até mesmo sinais seriais para controle PTZ.

Para mais informação sobre o gateway FiberPlex FPX6000 DanteAV Audio/Video-over-IP, visite www.patton.com/fpx6000

Em notícias relacionadas, a Patton revelou recentemente seu telefone SIP ultra-seguro FIPS-140 de segunda geração, fabricado nos EUA, de nível comercial, com conformidade NG911 aprimorada.

Sobre a Patton

A Patton é uma fabricante de renome mundial de tecnologia de redes e comunicações, oferecendo uma ampla gama de soluções, incluindo VoIP, extensão Ethernet, produtos sem fio e de fibra óptica. Fundada em 1984 e com sede em Gaithersburg, MD, a Patton tem uma forte presença global e uma reputação de fornecer soluções confiáveis e inovadoras para uma base de clientes diversificada.

Contato com a Mídia: Glendon Flowers | +1 301 975 1000 | press@patton.com

