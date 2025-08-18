EfTEN United Property Fund osaku puhasväärtus seisuga 31.07.2025

EfTEN United Property Fund'i osaku puhasväärtus (NAV) oli juuli lõpus 11,24 eurot, kasvades kuuga 0,6%. Fond teenis juulis 166 tuhat eurot puhaskasumit ning 2025. aasta esimese seitsme kuuga 1,846 miljonit eurot puhaskasumit (eelmisel aastal samal ajal 447 tuhat eurot). Kui fondi investeeringut EfTEN Real Estate Fund AS'i aktsiasse kajastada selle raamatupidamisliku puhasväärtuse alusel, oleks EfTEN United Property Fund'i NAV 11,33 eurot, kasvades kuuga 0,8%.

Juulis teenis fond suurima kasumi (88 tuhat eurot) investeeringult usaldusfondi EfTEN Real Estate Fund 5, mille puhasväärtus kasvas kuuga 0,7%. Enim toetas usaldusfondi EfTEN Real Estate Fund 5 kasvu Kristiine kaubanduskeskust omav ettevõtte EfTEN Kristiine OÜ, mille omakapitali väärtus kasvas kuuga 1,2%.

Fondi 80%-lise osalusega arendusettevõttes Invego Uus-Järveküla OÜ anti kuuga klientidele üle (sõlmiti asjaõiguslepingud) kaks kolmandas arendusetapis valminud ridamaja osa, millelt ettevõte teenis 52 tuhat eurot kasumit. Lisaks teenis EfTEN United Property Fund investeeringult 38 tuhat eurot intressitulu.

Augusti alguses tegi Invego Uus-Järveküla OÜ fondile 1,2 miljoni euro suuruse väljamakse. Sellest 126 tuhat eurot moodustasid kogunenud omaniklaenu intressid ning ülejäänu oli omaniklaenu põhiosa tagastus. Saadud intressid plaanib fond koos usaldusfondist EfTEN Real Estate Fund 5 laekuvate vahenditega investoritele välja maksta selle aasta neljanda kvartali alguses.

Täpsem ülevaade EfTEN United Property Fund'i portfellist on leitav fondi kodulehel: https://eftenunitedpropertyfund.ee/fondi-tulemused/

