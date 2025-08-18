CTW Cayman（CTW株式会社の持株会社でグローバル事業を管轄）、2025年8月18日にNASDAQのオープ ニングベルを鳴らす

東京発, Aug. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 主力のHTML5プラットフォーム「G123.jp」を通じて、人気の日本アニメに着想を得た多彩な基本プレイ無料ゲームを 提供し、世界中でアクセス可能なウェブゲームプラットフォーム事業を展開する大手 企業であるCTWケイマン (NASDAQ: CTW) (「CTW」または「同社」) は本日、2025年 8月18日にナスダック株式市場のオープニングベルを鳴らす予定であることを発表した。CTWの創設者兼最高経営責任者で会長でもある佐々木龍一 (Ryuichi Sasaki) が、同社経営陣の他のメンバーとともにオープニングベルセレモニーを執り行う。 同氏は次のようにコメントしている。

「ナスダックのオープニングベルセレモニーは、CTWだけでなく、アニメとビデオゲームへの情熱を共有するすべての方にとって、興奮に満ちた瞬間となるでしょう。CTWは、拡大を続けるヒットタイトルゲームのラインナップと熱心なファンコミュニティによって支えられており、成長著しいグロー バルゲーム市場の一部を所有する機会を投資家に提供します。 G123.jp で構築した没入感のある世界と愛されるキャラクターは、世界中のプレイヤーを魅了し続け、ゲーム内課金と長期的な成長の可能性を推進しています。

今月に入ってからの上場に続くこのセレモニーは、当社のチーム、株主の皆様、そして人々を結びつけ、持続可能な価値を創出するインタラクティブエンターテインメントの力を信じてくださるすべての方にとって胸踊る瞬間です。」

オープニングベルセレモニーは、午前9時15分 (東部時間) より、 ニューヨーク州ニュ ーヨーク市のNASDAQマーケットサイトタワーから生中継で放送される。

放送を視聴するには 、こちらのリンクからアクセスできます。

・ https://www.nasdaq.com/marketsite/bell-ringing-ceremony

CTWケイマンについて

CTWは、『クイーンズブレイド』、『蜘蛛ですが、なにか？』、『ゴブリンスレイヤー』 など、人気の日本アニメ作品のライセンスを活用した基本無料のウェブゲームを世界中に提供するゲームプラットフォーム企業である。

CTWは、これらのゲームを世界中からアクセス可能な主力HTML5プラットフォーム「G123.jp」を通じて提供している。フロスト＆サリバン (Frost & Sullivan) の調査レポートによると、CTWは2023年、総課金額ベースで世界最大のアニメIP活用型H5ゲームプラットフォームであった。

CTWは、ゲーム開発者がグローバルなプレイヤー層にリーチすることで、原案となる日本のアニメIPから収益を上げることを支援する包括的なプラットフォームの提供に注力して いる。同社は、自社のゲームプラットフォームを通じて、世界中のプレイヤーによるゲーム内課金から得られる収益をゲーム開発者と分配している。日本の有力アニメIP保有者との強固な関係を活かし、CTWはゲーム開発者に対して、高品質なIPコンテン ツやリソースに加え、配信やマーケティング・サービスなどの補完的な支援も提供し ている。

優れたゲーム開発者との連携により、CTWは世界中のゲーマーに対し、高品質でアニメをテーマにしたゲーム体験を提供している。詳しくは、 www.ctw.inc をご確認ください。

将来の見通しに関する記述

本発表には、1934年証券取引法第21E条 (改正を含む) の定義における将来の見通しに関する記述が含まれている。これらの将来の見通しに関する記述は、1995年米国証券民事訴訟改革法の「セーフハーバー」条項の下で行われている。このような記述は、「であろう」、「期待する」、「予測する」、「将来」、「意図する」、「計画する」、「信じ る」、「推定する」、「可能性がある」、「継続する」、「進行中」、「目標とする」、「ガイ ダンス」などの用語や、これに類する表現によって識別できる。CTWはまた、米国証 券取引委員会 (「SEC」) への定期報告書、株主への年次報告書、プレスリリースその 他の書面資料、ならびに役員、取締役または従業員が第三者に対して行う口頭での発言においても、書面または口頭による将来の見通しに関する記述を行う可能性がある。CTWの信念や期待に関する記述を含めた、過去の事実でない記述すべて、将来の 見通しに関する記述である。将来の見通しに関する記述は、内在的なリスクと不確実性を伴う。実際の結果は、将来の見通しに関する記述に含まれる内容と大きく異なる可能性があり、その要因としては、CTWの成長戦略、将来の事業展開、経営成績および財政状態、プラットフォーム上で高い「プレイアビリティ」を備えた成功を収める魅力的なゲームを提供する能力、ゲームをプレイしゲーム内課金を行うエンドユーザーを効率的に獲得・維持する能力、ユーザー獲得施策に対してプラスの投資収益率を達成する能力、ゲーム開発者との関係を構築・維持する能力、CTWの属する業界に関する政府の政策および規制、ならびに日本および世界における一般的な経済および事業環境、および上記のいずれかに基づくまたは関連する前提が含まれるが、これらに限定されない。これらおよびその他のリスク、不確実性または要因に関する詳細は、 CTWが米国証券取引委員会 (SEC) に提出した書類に記載されている。本プレスリリー スおよび添付資料に含まれるすべての情報は本プレスリリースの日付現在のものであ り、CTWは、適用法令で義務付けられている場合を除き、将来の見通しに関する記述 を更新する義務を一切負わない。

