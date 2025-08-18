Elis : Déclaration des transactions sur actions propres du 11 août au 15 août 2025

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées
du 11 août au 15 août 2025

Saint-Cloud, le 18 août 2025        

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, notamment le Règlement (UE) 2016/1052, Elis déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 11 août 2025 au 15 août 2025 dans le cadre du programme de rachat autorisé par la 24ème résolution du l’assemblée générale des actionnaires du 22 mai 2025 et annoncé le 6 mars 2025 :

Présentation agrégée :

Nom de
l'émetteur		Code Identifiant de l'émetteur
(LEI)		Jour de la transactionCode identifiant
de l’instrument
financier
(ISIN)		Volume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (en euros)Marché (MIC Code)
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49211/08/2025FR001243512115 00024,9873XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49211/08/2025FR001243512111 00024,8855DXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49212/08/2025FR00124351218 80025,0180XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49212/08/2025FR001243512110024,9252DXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49213/08/2025FR001243512110 50025,4041XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49214/08/2025FR001243512113 00025,6156XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49215/08/2025FR001243512116 50025,6248XPAR
 Total74 90025,2838 

Opérations d’achat d’actions propres ayant pour objet (i) de couvrir les plans d’actions de performance arrivant à échéance et l’abondement du plan d’actionnariat salarié international Elis for All 2025, puis (ii) pour le surplus, d’être annulées, en application de la 26ème résolution de l’assemblée générale mixte du 22 mai 2025.

Contacts

Nicolas Buron
Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux
Relations Investisseurs
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 - charline.lefaucheux@elis.com

