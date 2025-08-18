Elis : Déclaration des transactions sur actions propres du 11 août au 15 août 2025

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées

du 11 août au 15 août 2025

Saint-Cloud, le 18 août 2025

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, notamment le Règlement (UE) 2016/1052, Elis déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 11 août 2025 au 15 août 2025 dans le cadre du programme de rachat autorisé par la 24ème résolution du l’assemblée générale des actionnaires du 22 mai 2025 et annoncé le 6 mars 2025 :

Présentation agrégée :

(ISIN) Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (en euros) Marché (MIC Code) ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 11/08/2025 FR0012435121 15 000 24,9873 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 11/08/2025 FR0012435121 11 000 24,8855 DXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 12/08/2025 FR0012435121 8 800 25,0180 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 12/08/2025 FR0012435121 100 24,9252 DXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 13/08/2025 FR0012435121 10 500 25,4041 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 14/08/2025 FR0012435121 13 000 25,6156 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 15/08/2025 FR0012435121 16 500 25,6248 XPAR Total 74 900 25,2838

Opérations d’achat d’actions propres ayant pour objet (i) de couvrir les plans d’actions de performance arrivant à échéance et l’abondement du plan d’actionnariat salarié international Elis for All 2025, puis (ii) pour le surplus, d’être annulées, en application de la 26ème résolution de l’assemblée générale mixte du 22 mai 2025.

