SalMar – Ny akjsekapital registrert

Frøya, 18. august 2025

SalMar ASA (“SalMar eller “Selskapet») viser til børsmelding publisert 22. April 2025 vedrørende trekantfusjonen mellom Wilsgård AS («Wilsgård») og SalMar Farming AS («SalMar Farming»), med SalMar Farming som overtakende selskap, Wilsgård som overdragende selskap, og SalMar som vederlagsutsteder i fusjonen.

Fusjonen er nå gjennomført og registrert i Foretaksregisteret. Som følge av dette har SalMar utstedt 1 631 943 nye ordinære aksjer som fusjonsvederlag til berettigede aksjonærer i Wilsgård.

Beslutningen om å øke Selskapets aksjekapital ble fattet av styret 22. april 2025 i henhold til fullmakten gitt av ordinær generalforsamling 6. juni 2024. Etter registreringen utgjør Selskapets nye aksjekapital NOK 33 846 878,75 fordelt på 135 387 515 aksjer, hver pålydende NOK 0,25.

Denne informasjonen er underlagt opplysningsplikt i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

For mer informasjon kontaktes:

Håkon Husby, Head of Investor Relations

Tel: +47 936 30 449

Email: hakon.husby@salmar.no