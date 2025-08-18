Kennisgeving transparantieverklaring

Geregelementeerde informatie

In overeenstemming met de vereisten van artikel 14 van de Belgische wet van 2 mei 2007 over de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten, maakt Ontex Group NV (“Ontex”) de verklaringen van belangrijke deelnemingen door Goldman Sachs Group, Inc., bekend die op 13 en 14 augustus 2025 werden ontvangen.

Op 7 augustus 2025 bezat Goldman Sachs Group, Inc., 2.559.642 stemrechten of equivalente financiële instrumenten van Ontex, wat 3,11% van de stemrechten voorstelt. Zij hebben daarmee de drempel van 3,0% opwaarts overschreden.

Op 8 augustus 2025 bezat Goldman Sachs Group, Inc., 2.384.086 stemrechten of equivalente financiële instrumenten van Ontex, wat 2,90% van de stemrechten voorstelt. Zij hebben daarmee de drempel van 3,0% neerwaarts overschreden.

Inlichtingen

Investeerders Geoffroy Raskin +32 53 33 37 30 investor.relations@ontexglobal.com

Media Catherine Weyne +32 53 33 36 22 corporate.communications@ontexglobal.com

Over Ontex

Ontex is een toonaangevende internationale ontwikkelaar en producent van producten in babyverzorging, dameshygiëne en volwassenenzorg, zowel voor retailers als voor de gezondheidszorg in Europa en Noord-Amerika. Ontex stelt wereldwijd zo'n 5.500 mensen tewerk met fabrieken en kantoren in 12 landen (exclusief Beëindigde Bedrijfsactiviteiten), en zijn innovatieve producten worden verdeeld in ongeveer 100 landen. Ontex heeft zijn hoofdkantoor in Aalst, België, en staat genoteerd op Euronext Brussel waar het deel uitmaakt van de Bel Mid® index. Om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws, ga naar ontex.com of volg Ontex op LinkedIn.



Bijlage