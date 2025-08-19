SalMar - Invitasjon til presentasjon av resultater for andre kvartal 2025

SalMar presenterer resultater for andre kvartal 2025 torsdag 21. august 2025 klokken 08:00 på Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26 i Oslo.

Konsernsjef Frode Arntsen og CFO Ulrik Steinvik vil være til stede fra selskapet.

Presentasjonen vil i tillegg være tilgjengelig via norsk webcast på selskapets hjemmeside, www.salmar.no, fra 08:00. Det vil være mulig å sende inn spørsmål under presentasjonen. Engelsk webcast (opptak) vil være tilgjengelig fra 10:00 på www.salmar.no.

Det vil bli arrangert to gruppekonferanser i etterkant av presentasjonen, en fysisk presentasjon som avholdes på norsk klokken 12:00 og en digital presentasjon på engelsk klokken 15:15. For å delta, vennligst registrer deg via ABG Sundal Collier.

Resultatene offentliggjøres klokken 06:30 på selskapets hjemmeside, www.salmar.no og på Oslo Børs Nyhetssider www.newsweb.no.

For mer informasjon, kontakt:

Håkon Husby, IR-ansvarlig

Tel: +47 936 30 449

Email: hakon.husby@salmar.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12