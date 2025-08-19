Trident Mengumumkan Investasi Strategis pada E-Commerce Web 3.0 Milik Perusahaan Tongxin Innovation Limited

SINGAPURA, Aug. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Trident Digital Tech Holdings Ltd (“Trident” atau “Perusahaan,” NASDAQ: TDTH), katalis berbasis Singapura untuk transformasi digital dan aktivasi Web 3.0 hari ini mengumumkan pihaknya telah mengadakan perjanjian jual beli ("SPA”) definitif untuk mengakuisisi 30% penyertaan dalam ekuitas di Tongxin Innovation Limited (“Tongxin”), operator ToMe, platform e-commerce Web 3.0 yang inovatif di Telegram. Transaksi yang diusulkan, dengan nilai sekitar US$3 juta, akan rampung melalui penerbitan ADS Trident dalam bentuk saham biasa Kelas B Trident kepada pemegang saham Tongxin dan menunjukkan total valuasi sekitar US$10 juta untuk Tongxin. Investasi strategis ini menggambarkan ekspansi yang signifikan atas ekosistem Web 3.0 Trident dan menunjukkan komitmen perusahaan untuk memelopori solusi e-commerce yang didukung blockchain.

Menurut Tongxin, ToMe milik Tongxin merupakan aplikasi e-commerce Web 3.0 perintis yang dibuat di Telegram, platform pengiriman pesan global dengan lebih dari satu miliar pengguna. Platform ini mengatasi poin masalah e-commerce tradisional melalui 4F proposisi nilainya: Fair (Adil), Fast (Cepat), Friendly (Ramah), dan Free (Bebas), yang masing-masing menggambarkan penekanannya pada hak milik virtual, penyelesaian transaksi menggunakan stablecoin, ekosistem berbasis komunitas, dan komitmen terhadap perdagangan bebas. Tongxin telah membentuk kemitraan strategis termasuk proyek ekosistem blockchain terdesentralisasi terkemuka di Ton, yang gabungan basis penggunanya di atas 10 juta orang memiliki komunitas aktif di Dubai, Singapura, dan Hong Kong, serta telah mencapai perjanjian pendahuluan dengan perusahaan aset dunia nyata (“RWA”) terkemuka yang mengoperasikan mal perbelanjaan berteknologi AI di Asia Tenggara. Tim pemimpin menyumbangkan pengalaman yang luas dari eBay, Paypal, Tencent dan JD.com, yang menempatkan perusahaan dalam posisi ideal untuk membangun ekosistem bisnis mikro online dan offline global.

Kombinasi antara platform identitas Trident yang berbasis blockchain, Tridentity, dengan infrastruktur e-commerce Web 3.0 di ToMe, membentuk suatu ekosistem kuat untuk perdagangan digital yang sudah diautentikasi dan aman. Integrasi autentikasi single-sign-on Tridentity dengan platform e-commerce ToMe akan meningkatkan keamanan dan pengalaman pengguna di seluruh siklus proses transaksi. Selain itu, Trident dapat memanfaatkan kehadirannya di Singapura, Afrika, dan pasar lainnya dengan pertumbuhan tinggi untuk memperluas jangkauan ToMe ke luar basis pengguna saat ini. Gabungan kemampuan dari kedua perusahaan ini akan mempercepat adopsi blockchain dalam commerce mainstream, yang menciptakan kasus penggunaan dan peluang pendapatan baru.

"Akuisisi ini sangat selaras dengan misi kami untuk menjadi pemimpin global dalam pengaktifan Web 3.0," ujar Soon Huat Lim, Pendiri, Ketua, dan Chief Executive Officer di Trident. "Platform ToMe milik Tongxin menggambarkan masa depan e-commerce, yang dengan lancar mengintegrasikan teknologi blockchain dengan salah satu platform pengiriman pesan terbesar di dunia. Sinergi antara kemampuan commerce Web 3.0 di ToMe dan platform identitas blockchain Tridentity kami sendiri menciptakan peluang melimpah untuk menghasilkan inovasi dan pertumbuhan."

Tentang Trident

Trident adalah katalis terkemuka untuk transformasi digital dalam pengoptimalan teknologi dan aktivasi Web 3.0. Tridentity, produk unggulan perusahaan ini, adalah platform identitas berbasis blockchain yang dirancang untuk menyediakan autentikasi single-sign-on di berbagai industri. Misi Trident adalah menjadi pemimpin global dalam pengaktifan Web 3.0, yang menghubungkan organisasi ke infrastruktur andal dan aman dengan pengalaman pengguna yang dioptimalkan, dengan fokus kuat ke Afrika Selatan dan pasar lainnya dengan pertumbuhan tinggi.

Pernyataan Tindakan Perlindungan



Pengumuman ini mengandung pernyataan yang dapat merupakan pernyataan “berwawasan ke depan” sesuai dengan ketentuan “tindakan perlindungan (safe harbor)” dalam Undang-Undang Reformasi Litigasi Sekuritas Swasta A.S. tahun 1995. Beberapa dari pernyataan berwawasan ke depan ini dapat diidentifikasi dengan istilah seperti “akan,” “mengharapkan,” “mengantisipasi,” “menginginkan,” “masa depan,” “bermaksud,” “berencana,” “meyakini,” “mengestimasikan,” “mungkin,” dan pernyataan serupa. Perusahaan juga dapat membuat pernyataan berwawasan ke depan secara lisan atau tertulis dalam laporan berkalanya kepada Komisi Sekuritas dan Bursa (“SEC”) A.S., dalam laporan tahunannya kepada pemegang saham, dalam pengumuman dan materi tertulis lainnya, serta dalam pernyataan lisan yang disampaikan oleh para pejabat, direktur, atau karyawannya kepada pihak ketiga. Pernyataan yang bukan merupakan fakta historis, termasuk pernyataan tentang keyakinan, rencana, dan ekspektasi Perusahaan, merupakan pernyataan berwawasan ke depan. Sejumlah faktor juga dapat menyebabkan hasil sebenarnya berbeda secara signifikan dari hasil yang dimuat dalam pernyataan berwawasan ke depan apa pun, termasuk namun tidak terbatas pada berikut ini: akuisisi yang diusulkan berupa 30% penyertaan dalam ekuitas di Tongxin tidak akan terwujud sebagaimana dimaksud berdasarkan kesepakatan antara Perusahaan, Tongxin, dan pemegang saham Tongxin, potensi reaksi buruk atau perubahan pada hubungan bisnis; perubahan buruk pada kondisi ekonomi atau pasar secara umum; dan tindakan oleh pihak ketiga, termasuk badan pemerintah; strategi, pengembangan bisnis di masa mendatang, dan kondisi keuangan, serta hasil operasi Perusahaan; perkiraan pertumbuhan pasar solusi digital; perkembangan politik, ekonomi, sosial, dan hukum di yurisdiksi tempat Perusahaan beroperasi atau di tempat Perusahaan berniat melakukan ekspansi bisnis dan operasinya; kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas mereknya. Informasi lebih lanjut tentang hal ini dan risiko lainnya disertakan dalam berkas yang diserahkan kepada SEC. Semua informasi yang dicantumkan dalam pengumuman ini adalah per tanggal pengumuman ini, dan Perusahaan tidak mengemban kewajiban apa pun untuk memperbarui pernyataan berwawasan ke depan mana pun, kecuali sebagaimana disyaratkan berdasarkan hukum yang berlaku.

