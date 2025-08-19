Trident Mengumumkan Pelaburan Strategik dalam Syarikat E-Dagang Web 3.0, Tongxin Innovation Limited

SINGAPURA, Aug. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Trident Digital Tech Holdings Ltd (“Trident” atau “Syarikat,” NASDAQ: TDTH), sebuah syarikat berpangkalan di Singapura yang menjadi pemangkin transformasi digital dan pengaktifan Web 3.0, hari ini mengumumkan bahawa ia telah menandatangani perjanjian jual beli muktamad (“SPA”) untuk memperoleh pegangan ekuiti sebanyak 30% dalam Tongxin Innovation Limited (“Tongxin”), pengendali platform e-dagang Web 3.0 inovatif ToMe yang beroperasi melalui Telegram. Transaksi yang dicadangkan ini bernilai kira-kira AS$3 juta dan akan diselesaikan melalui pengeluaran ADS Trident dalam bentuk saham biasa Kelas B kepada para pemegang saham Tongxin. Ini sekali gus menunjukkan penilaian keseluruhan kira-kira AS$10 juta bagi Tongxin. Pelaburan strategik ini menandakan pengembangan besar dalam ekosistem Web 3.0 Trident dan memperkukuh komitmen syarikat untuk menerajui penyelesaian e-dagang berasaskan teknologi blok rantai.

Menurut Tongxin, ToMe ialah aplikasi e-dagang Web 3.0 yang terulung dan dibangunkan di atas Telegram, sebuah platform pemesejan global yang mempunyai lebih daripada satu bilion pengguna. Platform ini menangani kelemahan e-dagang tradisional melalui cadangan nilai 4F: Adil, Pantas, Mesra, dan Percuma (Fair, Fast, Friendly and Free) yang masing-masing menekankan hak milik digital, penyelesaian menggunakan stablecoin, ekosistem berasaskan komuniti serta komitmen terhadap perdagangan bebas. Tongxin telah menjalin kerjasama strategik dengan projek ekosistem blok rantai terdesentralisasi terkemuka di Ton, yang mempunyai jumlah pengguna melebihi 10 juta dan komuniti aktif di Dubai, Singapura dan Hong Kong. Syarikat ini juga telah mencapai persetujuan awal dengan syarikat aset dunia sebenar (“RWA”) yang menerajui operasi pusat beli-belah dikuasakan oleh AI di Asia Tenggara. Pasukan kepimpinan Tongxin terdiri daripada individu berpengalaman dari eBay, Paypal, Tencent dan JD.com, yang meletakkan syarikat ini dalam kedudukan kukuh untuk membina ekosistem mikro-perniagaan global secara dalam talian dan luar talian.

Gabungan platform identiti berasaskan blok rantai milik Trident, iaitu Tridentity, dengan infrastruktur e-dagang Web 3.0 milik ToMe mewujudkan ekosistem yang kukuh untuk perdagangan digital yang selamat dan disahkan. Integrasi pengesahan log masuk tunggal Tridentity dengan platform e-dagang ToMe akan meningkatkan keselamatan dan pengalaman pengguna sepanjang keseluruhan kitaran transaksi. Selain itu, Trident boleh memanfaatkan kehadirannya di Singapura, Afrika dan pasaran pesat membangun lain untuk memperluaskan capaian ToMe melebihi pangkalan pengguna sedia ada. Gabungan kepakaran kedua-dua syarikat ini akan mempercepatkan penerimaan teknologi blok rantai dalam perdagangan arus perdana, sekali gus membuka peluang penggunaan baharu dan menjana sumber pendapatan tambahan.

"Pengambilalihan ini selaras sepenuhnya dengan misi kami untuk menjadi peneraju global dalam pengaktifan Web 3.0," kata Soon Huat Lim, Pengasas, Pengerusi dan Ketua Pegawai Eksekutif Trident. "Platform ToMe milik Tongxin mewakili masa depan e-dagang, dengan integrasi lancar teknologi blok rantai bersama salah satu platform pemesejan terbesar di dunia. Sinergi antara keupayaan e-dagang Web 3.0 ToMe dan platform identiti blok rantai kami, Tridentity, membuka peluang besar untuk inovasi dan pertumbuhan."

Perihal Trident

Trident merupakan pemangkin terkemuka untuk transformasi digital dalam pengoptimuman digital dan pengaktifan Web 3.0. Produk utama syarikat, Tridentity merupakan sebuah platform identiti berasaskan blockchain yang direka bentuk untuk menyediakan pengesahan log masuk tunggal (SSO) yang selamat merentasi pelbagai industri. Misi Trident adalah untuk menjadi peneraju global dalam pemerkasaan Web 3.0, menghubungkan organisasi kepada infrastruktur digital yang boleh dipercayai dan selamat, serta mengoptimumkan pengalaman pengguna, dengan tumpuan khusus kepada Afrika Selatan serta pasaran pesat membangun yang lain.

Kenyataan Safe Harbor



Pengumuman ini mengandungi kenyataan yang mungkin merupakan kenyataan "memandang ke hadapan" berdasarkan peruntukan “safe harbor” dalam Akta Pembaharuan Litigasi Sekuriti Persendirian A.S. tahun 1995. Kenyataan memandang ke hadapan ini boleh dikenal pasti oleh istilah seperti “akan”, “menjangka”, “menjangkakan”, “bertujuan”, “masa depan”, “berniat”, “merancang”, “percaya”, “menganggarkan”, “kemungkinan besar” dan kenyataan yang serupa. Syarikat juga boleh membuat kenyataan bertulis atau lisan yang berpandang ke hadapan dalam laporan berkala kepada U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") dalam laporan tahunan kepada pemegang saham, dalam pengumuman dan bahan bertulis lain, serta dalam kenyataan lisan yang dibuat oleh pegawai, pengarah atau pekerjanya kepada pihak ketiga. Kenyataan yang bukan fakta sejarah, termasuk kenyataan tentang kepercayaan, rancangan dan jangkaan Syarikat ialah kenyataan memandang ke hadapan. Beberapa faktor juga boleh menyebabkan keputusan sebenar berbeza secara ketara daripada perkara yang dinyatakan dalam sebarang kenyataan memandang ke hadapan, termasuk tetapi tidak terhad kepada perkara berikut: pengambilalihan 30% kepentingan ekuiti dalam Tongxin yang dicadangkan mungkin tidak menjadi seperti yang dirancang dalam perjanjian antara Syarikat, Tongxin dan para pemegang saham Tongxin; kemungkinan reaksi negatif atau perubahan dalam hubungan perniagaan; perubahan negatif dalam keadaan ekonomi atau pasaran secara umum; tindakan oleh pihak ketiga termasuk agensi kerajaan; strategi Syarikat, pembangunan perniagaan masa depan serta keadaan kewangan dan keputusan operasi; pertumbuhan pasaran penyelesaian digital yang dijangkakan; perkembangan politik, ekonomi, sosial dan perundangan di bidang kuasa tempat Syarikat beroperasi atau merancang untuk mengembangkan perniagaan dan operasinya; serta keupayaan Syarikat untuk mengekalkan dan mempertingkatkan jenamanya. Maklumat lanjut mengenai risiko ini dan risiko lain terkandung dalam pemfailan Syarikat dengan SEC. Semua maklumat yang disediakan dalam pengumuman ini adalah setakat tarikh pengumuman ini dan Syarikat tidak bertanggungjawab untuk mengemas kini sebarang kenyataan prospektif kecuali seperti yang dikehendaki di bawah undang-undang yang terpakai.

