Ledende medarbejderes handel med aktier

 | Source: Prime Office A/S Prime Office A/S

Fondsbørsmeddelelse nr. 213/2025
19.08.2025

Nasdaq Copenhagen og Finanstilsynet

Rapportering af ledende medarbejderes og disse nærtståendes transaktioner

Prime Office A/S har i henhold til markedsmisbrugsforordningens artikel 19 modtaget nedenstående indberetninger fra ledende medarbejder og dennes nærtstående om transaktion med aktier Prime Office A/S.

Selskabets bestyrelsesformand Søren Krarup har via sit selskab – Astheober Holding Aps – købt 1.628 aktier i Prime Office A/S.

Selskabets adm. direktør Mogens V. Møller har via sit selskab – Birketinget A/S – købt 1.930 stk. aktier i Prime Office A/S.


For yderligere detaljer henvises til de vedhæftede skemaer, hvori transaktioner udført af personer med ledelsesansvar og personer med nær tilknytning til disse skal indberettes og offentliggøres.

Kontaktoplysninger:

Mogens V. Møller
Telefon 87 33 89 89

Om Prime Office A/S

Prime Office A/S er et børsnoteret selskab, der giver investorer mulighed for at investere i danske og i tyske ejendomme. Prime Office A/S har sammensat en portefølje, der består af tre segmenter bolig-kontor og erhvervsejendomme med hovedvægt i Tyskland og i Danmark.

Vedhæftede filer


Attachments

Indberetning Søren Krarup Astheober Holding ApS Indberetningsskema aktiehandel Birketinget AS

Recommended Reading

  • August 14, 2025 03:00 ET | Source: Prime Office A/S
    1. halvår 2025

    Aarhus, den 14. august 2024 Fondsbørsmeddelelse nr. 212/2025 Delårsrapport for 1. halvår 2025, Aug. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --  (Periode 1. januar – 30. juni 2025) Delårsrapport for perioden 1....

    Read More
    1. halvår 2025