Ledende medarbejderes handel med aktier

Fondsbørsmeddelelse nr. 213/2025

19.08.2025

Nasdaq Copenhagen og Finanstilsynet

Rapportering af ledende medarbejderes og disse nærtståendes transaktioner

Prime Office A/S har i henhold til markedsmisbrugsforordningens artikel 19 modtaget nedenstående indberetninger fra ledende medarbejder og dennes nærtstående om transaktion med aktier Prime Office A/S.

Selskabets bestyrelsesformand Søren Krarup har via sit selskab – Astheober Holding Aps – købt 1.628 aktier i Prime Office A/S.

Selskabets adm. direktør Mogens V. Møller har via sit selskab – Birketinget A/S – købt 1.930 stk. aktier i Prime Office A/S.





For yderligere detaljer henvises til de vedhæftede skemaer, hvori transaktioner udført af personer med ledelsesansvar og personer med nær tilknytning til disse skal indberettes og offentliggøres.

Kontaktoplysninger:

Mogens V. Møller

Telefon 87 33 89 89

Om Prime Office A/S

Prime Office A/S er et børsnoteret selskab, der giver investorer mulighed for at investere i danske og i tyske ejendomme. Prime Office A/S har sammensat en portefølje, der består af tre segmenter bolig-kontor og erhvervsejendomme med hovedvægt i Tyskland og i Danmark.

Vedhæftede filer