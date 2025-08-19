Ühekordne meeldetuletus Eesti Energia AS-i võlakirjade investoritele

Ühekordne meeldetuletus ja info Eesti residendist eraisikutele, kes on soetanud või kavatsevad tulevikus soetada Eesti Energia AS-i võlakirja (ESTE050028A; ISIN: EE0000001303) investeerimiskonto kaudu sooviga tulumaksukohustust vastavalt tulumaksuseaduse regulatsioonile edasi lükata ja saada võlakirja intresside täiemahulist väljamakset investeerimiskontole.

Investoritel, kes ei ole varasemalt emitenti sellekohasest soovist informeerinud, palume soovi korral täita ja esitada avalduse vorm (link vormile) vähemalt 2 tööpäeva enne intressimakse kuupäeva. Hiljem esitatud avaldust saame arvesse võtta alles järgnevatel intressimaksete kuupäevadel.

Võlakirja intressimaksete kuupäevad on 4. september, 4. detsember, 4. märts ning 4. juuni. 2025. aasta septembris toimuva intressimakse kuupäeva arvestades on hiliseim avalduse esitamise kuupäev 2. september.

Danel Freiberg

Treasury ja finantsriskijuht



Eesti Energia AS

+372 5594 3838 | danel.freiberg@energia.ee

Lelle 22, 11318 Tallinn | www.energia.ee