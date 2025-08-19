BUREAU VERITAS : Nombre d'actions et de droits de vote au 31 juillet 2025

Courbevoie, France – 19 août 2025

        

Information relative au nombre d’actions et de droits de vote prévue par l’article 223-16 du règlement général
de l’Autorité des marchés financiers

Emetteur : Bureau Veritas

Date de l’arrêtéNombre d’actions en circulation (1)Nombre total de droits de vote
31/07/2025453 911 256Nombre de droits de vote théoriques : 584 208 961

Nombre de droits de vote exerçables : 573 868 420


(1)   y compris les actions nouvelles créées en Euroclear du fait des levées d’options de souscription d’actions intervenues depuis le 1er janvier 2025, le cas échéant.

                

